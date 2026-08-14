11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии

Многоликий город и его необычные сооружения

От старинного квартала Ичери-шехер, у Шамахинских ворот, начнётся наша экскурсия. Гуляя по узким улочкам, мы окажемся у мастерской Али Шамси, где вы полюбуетесь творениями живописца и поймёте, почему местные прозвали его «босоногим художником». Увидите интерьеры дома Кулибекова, во дворе которого растёт единственная в Баку глициния, и услышите о трагичной судьбе хозяина особняка. У дома Мусы Нагиева узнаете об успехах нефтяного магната-благотворителя. Я расскажу, сколько всего сооружений построил миллионер и чем эти здания «живут» спустя сто лет. У «итальянских домов» мы обсудим, когда и почему их возвели в Баку, кто жил в них раньше и кто обитает сейчас.

Мы пройдёмся возле дома мастера керамики. По возможности, если он не будет занят, посетим его галерею с уникальными керамическими фигурами. Места съёмок «Бриллиантовой руки» и «Человека-амфибии», караван-сараи, хамамы, старинные улочки и сувенирные лавки — вы побываете в самых колоритных местах азербайджанской столицы.

Знакомство с коренными бакинцами

Вы не только заглянете за фасад туристического города, но и познаете особенности характера его обитателей. Я раскрою нюансы жизни горожан и их привычки. Вы познакомитесь с бакинскими семьями, которые живут здесь несколько столетий, и зададите им вопросы о традициях и праздничных ритуалах, о прошлом и настоящем. Мы поговорим о секретах приготовления местных блюд и национальной кухне в целом. Побываем в аутентичных двориках, чтобы ощутить колорит бакинской жизни: её старомодный уклад и современный быт. При желании заглянем в кафе или музей истории Азербайджана, где вас ждёт полное погружение в биографию страны.

Организационные детали