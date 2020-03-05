11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть исторические постройки, познать жизнь горожан и проникнуться духом Баку

АНАР
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АНАР – ваш гид
Возможно ли постичь секреты азербайджанской столицы? Да, если делать это в компании коренного бакинца! Я открою все грани города: привычки его жителей, местную кухню, разнообразие архитектуры и биографию столицы.

Вы поймёте, как изменился быт бакинцев с годами, почему здесь оказались Рокфеллеры и чем примечательны «итальянские дома».

Я покажу известные локации и нетуристические места, которые позволят прочувствовать колорит главного города Азербайджана.
От 24 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Тайны жителей Старого города
Тайны жителей Старого города

Что вас ожидает

Многоликий город и его необычные сооружения
От старинного квартала Ичери-шехер, у Шамахинских ворот, начнётся наша экскурсия. Гуляя по узким улочкам, мы окажемся у мастерской Али Шамси, где вы полюбуетесь творениями живописца и поймёте, почему местные прозвали его «босоногим художником». Увидите интерьеры дома Кулибекова, во дворе которого растёт единственная в Баку глициния, и услышите о трагичной судьбе хозяина особняка. У дома Мусы Нагиева узнаете об успехах нефтяного магната-благотворителя. Я расскажу, сколько всего сооружений построил миллионер и чем эти здания «живут» спустя сто лет. У «итальянских домов» мы обсудим, когда и почему их возвели в Баку, кто жил в них раньше и кто обитает сейчас.
Мы отправимся в посёлок Баилова, где была тюрьма, в которой сидел Сталин. Здесь же вы рассмотрите дома непривычной для Баку архитектуры и разберётесь в их истории. Места съёмок «Бриллиантовой руки» и «Человека-амфибии», караван-сараи, хамамы, старинные улочки и сувенирные лавки — вы побываете в самых колоритных местах азербайджанской столицы.

Знакомство с коренными бакинцами
Вы не только заглянете за фасад туристического города, но и познаете особенности характера его обитателей. Я раскрою нюансы жизни горожан и их привычки. Вы познакомитесь с бакинскими семьями, которые живут здесь несколько столетий, и зададите им вопросы о традициях и праздничных ритуалах, о прошлом и настоящем. Мы поговорим о секретах приготовления местных блюд и национальной кухне в целом. Побываем в аутентичных двориках, чтобы ощутить колорит бакинской жизни: её старомодный уклад и современный быт. При желании заглянем в кафе или музей истории Азербайджана, где вас ждёт полное погружение в биографию страны.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в музей истории Азербайджана — 3-5 $ с человека
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно
Тайны жителей Старого города
Тайны жителей Старого города
Тайны жителей Старого города
Тайны жителей Старого города
Тайны жителей Старого города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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АНАР
АНАР
Родился в городе Баку. Знаю свой город, а также все пригороды и районы страны как пять пальцев. Помогу вам оставить лучшие впечатления о нашем городе. Я хочу подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и божественный дух города. Познакомить вас с обычаями страны, а также многовековой национальной кухней. Я сделаю так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Заказали экскурсию дистанционно без особых ожиданий. Экскурсовод Анар оказался очень компетентным, интересным рассказчиком, внимательно подхватывающим все наши пожелания. Узнали много деталей и подробностей о жизни жителей, увидели душу города, экскурсией довольны и признательны за гостеприимное отношение.
8 февраля 2020
Спасибо огромное нашему гиду за индивидуальный подход и увлекательные рассказы про Истрию Баку ! Отличный индивидуальный подход и супер интересная программа , гид не смотрел на часы , а наоборот хотел по максимуму все показать , что очень приятно ! Ещё очень удобно , что гид встречает на собственном комфортабельном автомобиле , и можно оценить красоту города, прокатившись на автомобиле и слушая увлекательные подробности. Всем рекомендую этого супер гида с индивидуальной программой и подходом у каждому гостю.
27 января 2020
Экскурсия прошла отлично!
Спасибо большое Анару, он очень здорово по нас подстроился, под наши предпочтения. У нас было очень мало времени , но увидели мы много))) отличный гид! Мы с мужем очень советуем! Когда приедем ещё раз в Баку, конечно же выберем именно Анара!
Алена
13 декабря 2019
Анару, огромное спасибо.Мы хотели сначала просто погулять с ним по Баку. Закончилось все намного интереснее. Все, что предложил гид, стоило потраченного времени и денег. Мы заезжали в такие места, куда не каждого туриста привозят. Я могла бы много написать, но думаю, что Анар отнесся с таким вниманием не именно к нам, для него каждый гость страны-личный гость. После его экскурсий влюбляешься в Азербайджан и его народ. . И многие отрывочные сведения становятся на свои места. Он не считает потраченного времени, главное - это чтобы туристы остались довольны. А какой ресторан он нам порекомендовал на последний вечер...ммм. Сам все заказал,свой номер, для связи оставил. Еще и проконтролировал :) остались ли мы довольны. Да еще и в конце подарил мне понравившуюся игрушку из своей машины. Не гид, а чудо, мало того, что разлекает, так еще и подарки дарит. :). Всем очень рекомендую :)
11 декабря 2019
Очень внимательный, тактичный, эрудированный гид! С чувством юмора. Экскурсия была насыщенной, увлекательной. За 3 часа гид смог поселить любовь в наших сердцах к городу Баку! Есть желание вернуться! Надеюсь, что новая встреча будет скоро!
1 декабря 2019
Прекрасная экскурсия, проведённая Хорошо подготовленным специалистом и очень доброжелательным человеком.Очень рекомендую всем Анара,не пожалеете.Лидия Жексембаева.Казахстан
25 ноября 2019
Большое спасибо Анару за экскурсию! Очень много интересных "живых" историй. У Анара есть не только исторический знания, но и любовь к городу, что придает всем рассказам дополнительный эмоциональный окрас и запоминается надолго. Благодарим за бакинское гостеприимство - в караван-сарае нас напоили чаем и мы первый раз попробовали варенье из оливок. Также спасибо Анару за то, что корректировал время начала и окончания экскурсии, помог с рынком и магазином. Рекомендуем!
14 сентября 2019
Эта экскурсия была забронирована задолго до поездки и так получилось, что она пришлась на восьмой день нашего пребывания в столице Азербайджана, то есть к этому времени основные достопримечательности города были уже осмотрены.
При встрече с нашим гидом Анаром мы сообщили ему об этом и он моментально перестроил план экскурсии. Он расспросил нас, где мы уже побывали и какой информацией располагаем и далее показывал только то, что мы еще не успели посмотреть.
Эта экскурсия получилась очень интересной и необычной: мы увидели первую нефтяную вышку, мечеть Биби Эйбат, аутентичный бакинский дворик с бельем, которое сушится на веревках, натянутых между домами, побывали на могиле Муслима Магомаева и другий видных деятелей культуры, науки и политики в "Аллее почетного захоронения", узнали историю строительства многих зданий - дворца бракосочетаний (здание удивительной красоты в венецианском стиле), театра оперы и балета и др.
Повествование Анара не было излишне перегружено цифрами, датами, причинно-следственными связями и закономерностями. Нет. Это были живые истории: иногда смешные, иногда печальные и даже трагичные, но в любом случае - познавательные. Истории от человека, который искренне любит и гордится и своим городом, и своей страной.
Анар, большое спасибо Вам за профессионализм и такую чудесную экскурсию!
26 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Заур - большой молодец! у нас было очень мало времени, всего 3 часа, но мы успели увидеть все самое интересное. Прочувствовали дух Баку. Конечно, для полного осмотра нужно минимум 3-4 дня, но Зауру удалось ознакомить нас с основными достопримечательностями за такой короткий отрезок времени. Мы в восторге! Рекомендую Заура как потрясающего экскурсовода. И, если пересадка в аэропорту часов 5, смело заказывайте экскурсию! Вас встретят и доставят в аэропорт во время!
26 июня 2019
В Баку были впервые. Город очень понравился, в том числе и благодаря Анару. Помимо обзорной по городу заказали у него еще и экскурсию в Гобустан и вулканы. За 2 дня он нам показал и рассказал все о Баку, свозил в такие места куда обычно не возят (музей Нобеля, крепость, зеркальную мечеть) ,а что самое интересное часто получались интереснейшие диалоги с местными жителями, благодаря чему прибывние в Баку стало еще познавательнее. Анар был с нами все время нашего пребывания (встретил нас в аэропорту и посадил на поезд в день отьезда). Именно благодаря ему мы смогли увидеть максимум за 2 дня . Спасибо ему за это.
Ещё 1 отзыв

АНАР проводит ещё 1 экскурсию

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