11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

От старинного квартала Ичери-шехер, у Шамахинских ворот, начнётся наша экскурсия. Гуляя по узким улочкам, мы окажемся у мастерской Али Шамси, где вы полюбуетесь творениями живописца и поймёте, почему местные прозвали его «босоногим художником». Увидите интерьеры дома Кулибекова, во дворе которого растёт единственная в Баку глициния, и услышите о трагичной судьбе хозяина особняка. У дома Мусы Нагиева узнаете об успехах нефтяного магната-благотворителя. Я расскажу, сколько всего сооружений построил миллионер и чем эти здания «живут» спустя сто лет. У «итальянских домов» мы обсудим, когда и почему их возвели в Баку, кто жил в них раньше и кто обитает сейчас. Мы пройдёмся возле дома мастера керамики. По возможности, если он не будет занят, посетим его галерею с уникальными керамическими фигурами. Места съёмок «Бриллиантовой руки» и «Человека-амфибии», караван-сараи, хамамы, старинные улочки и сувенирные лавки — вы побываете в самых колоритных местах азербайджанской столицы.
Знакомство с коренными бакинцами
Вы не только заглянете за фасад туристического города, но и познаете особенности характера его обитателей. Я раскрою нюансы жизни горожан и их привычки. Вы познакомитесь с бакинскими семьями, которые живут здесь несколько столетий, и зададите им вопросы о традициях и праздничных ритуалах, о прошлом и настоящем. Мы поговорим о секретах приготовления местных блюд и национальной кухне в целом. Побываем в аутентичных двориках, чтобы ощутить колорит бакинской жизни: её старомодный уклад и современный быт. При желании заглянем в кафе или музей истории Азербайджана, где вас ждёт полное погружение в биографию страны.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию): вход в музей истории Азербайджана — 3-5 $ с человека
Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Экскурсию проведу я или один из гидов из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анар — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1581 туриста
Мы хотим подарить вам, дорогие гости, любовь к Баку, рассказать о многовековой истории и богатейшей культуре Азербайджана, помочь вам почувствовать неповторимую ауру и дух города. Познакомить вас с обычаями страны и многовековой национальной кухней. Мы сделаем так, чтобы ваше путешествие оказалось настоящей сказкой.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
3
3
3
2
–
1
–
Ирина
Потрясающая экскурсия по старому Баку с гидом из команды Анара Джавидом! Очень эрудированный, веселый и открытый человек. Экскурсия была не скучной лекцией, а увлекательной прогулкой с интереснейшими историями и байками об читать дальшеуменьшить
Азербайджане. Отдельное спасибо за то, что Джавид уделил время не только истории, но и нашему комфорту: посоветовал шикарные рестораны, помог спланировать досуг и даже сэкономить на сувенирах. Чувствуется искренняя любовь к своему городу и профессии. Благодарим от всей души!
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A
ANNA
Наш день с гидом Анаром стал одним из самых ярких и тёплых воспоминаний всей поездки в Баку. Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в культуру и традиции. Мы гуляли читать дальшеуменьшить
по Старому городу, слушали удивительные истории, которые Анар рассказывает с такой любовью к Баку, что начинаешь смотреть на каждую улочку совсем по-другому. Но самое невероятное ждало нас дальше, настоящий домашний мастер-класс по приготовлению традиционных блюд. Мы вместе готовили плов и долму, смеялись, разговаривали и чувствовали себя не туристами, а долгожданными гостями. Нас встретили как близких друзей, накормили, напоили, поделились семейными историями и подарили атмосферу настоящего дома. Это было настолько искренне и душевно, что словами трудно передать. Я много слышала об азербайджанском гостеприимстве, но даже представить себе не могла, что оно может быть таким тёплым и настоящим. Этот день останется в наших сердцах навсегда. Анар, спасибо Вам и Вашей супруге за доброту, щедрость и любовь к своему городу. Благодаря вам мы не просто увидели Баку, мы его почувствовали. Если вы хотите не просто экскурсию, а опыт, который останется с вами на всю жизнь, обязательно проведите день с Анаром.
Анар
Ответ организатора:
Анна, большое спасибо за ваш тёплый отзыв! Мне было искренне приятно познакомить вас с нашим прекрасным городом и рассказать о читать дальшеуменьшить
его богатой многовековой истории. Очень рад, что прогулка оставила у вас хорошие впечатления. Буду от всей души рад снова встретить вас в нашем гостеприимном Азербайджане! 😊
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Н
Наталья
Прекрасная экскурсия по старому городу с Зауром прошла очень тепло и непринужденно. Заур очень любит свой город и его историю. Сложные исторические моменты он рассказывал живо и увлекательно. Мы увидели читать дальшеуменьшить
все знаковые места старого города, и даже вышли за его стены, где прогулялись по саду филармонии и увидели настоящих попугаев, которые там живут. По пути нам удалось согреться глинтвейном в винном магазинчике и посетить аутентичные сувенирные лавочки. Благодарим Заура за знакомство в великим городом Баку!
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Алиса
Очень приятно провели время с Анаром. Экскурсия длилась 3 часа, но мы даже не устали за это время, так было интересно)
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Г
Гульнур
Анар, спасибо огромное Вам за путешествие по Баку, азербайджанским городам и селам. Особенно, за Ваш добропорядочный труд в качестве Гида. Анар очень любит свою страну и родной город Баку, с удовольствием читать дальшеуменьшить
делится знаниями и историей страны. За три дня путешествий мы посетили множество исторических мест. Побывали высоко в горах в горной деревне Хыналыг, которому пять тысяч лет. Природа и люди в этом селе оставляют неизгладимый след в душе и сюда хочется вернуться еще не раз. Съездили в село Лагич где в 300 - летней кузнечной трудятся не одно поколение ремесленников и выпили разные сорта травяных чаев. В этом селе мне посчастливилось приобрести на местной лавке шелковый азербайджанский платок которому 100 лет. Такая удача я думаю благодаря гиду Анару (искренне и с открытым сердцем без корысти выполняет свою работу). Посетили мечети, святые места и музей под открытым небом Гобустан. Анар - увлекательный рассказчик и интересный гид, такое ощущение что он знает все. Охотно делится информацией о городе, посоветует хорошие места. Очень любопытный гид, изучает и исследует свою страну вдоль и поперек и каждый раз находит новые места.
+1
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Л
Любовь
Экскурсию по старому городу провел Анар. Во первых забрал нас с отеля ровно в назначенное время. Комфортабельный минивэн. Очень интересный рассказчик. По дороге до старого города постоянно комментировал все что читать дальшеуменьшить
мы видим из окна машины. Провел по всем улочкам старого города, где снимались эпизоды знаменитых фильмов, заглянули в мастерскую художника, в сувенирную лавочку, где снимали эпизод фильма «Бриллиантовая рука». Анар - действительно тот бакинец, который знает историю своей страны, историю Баку и кроме этого очень приветливый, интересный, человек. Остались очень довольны экскурсией. За последние лет 15 это тот гид, который действительно меня поразил своими знаниями и желанием поделиться ими. Спасибо большое Анару за насыщенную интересную экскурсию. Обязательно вернёмся еще в Баку и обязательно воспользуемся экскурсиями с Анаром.
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