Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг

Индивидуальная экскурсия на автобусе по Священным огням Абшерона с гидом из Баку

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Испокон веков Абшеронский полуостров знаменит своими огнями. Слово Азербайджан переводится как «земля огней». Название страна получила из-за многочисленных выходов газа и огня, вырывавшимся из недр земли. За один день мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янар-даг.
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и гора Янардаг
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Храм огня
  • Горящая гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Испокон веков Абшеронский полуостров знаменит своими огнями. Слово Азербайджан переводится как «земля огней». Название страна получила из-за многочисленных выходов газа и огня, вырывавшимся из недр земли.
За один день мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янар-даг.
Атещгях — главный центр зороастризма на всем Кавказе. В конце VII века храм был частично разрушен. В 1713 году на руинах возвели алтарь зороастрийцы. Это место посещали А. Дюма-отец, Индира Ганди, Д. Менделеев.
Мы увидим уникальный природный вечный огонь на горе Янар-даг. Пламя образуется в местах выхода природного газа.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от отеля,
  • авто-транспортные расходы,
  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты (примерная стоимость в два музея около 6$).

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от отеля
  • Авто-транспортные расходы
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты (примерная стоимость в два музея около 6$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности
Завершение: Старый город
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На автобусе
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Природа и пейзажи
Горы
Религиозные
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Янардаг
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