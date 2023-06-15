Что вас ждет

Испокон веков Абшеронский полуостров знаменит своими огнями. Слово Азербайджан переводится как «земля огней». Название страна получила из-за многочисленных выходов газа и огня, вырывавшимся из недр земли.

За один день мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янар-даг.

Атещгях — главный центр зороастризма на всем Кавказе. В конце VII века храм был частично разрушен. В 1713 году на руинах возвели алтарь зороастрийцы. Это место посещали А. Дюма-отец, Индира Ганди, Д. Менделеев.

Мы увидим уникальный природный вечный огонь на горе Янар-даг. Пламя образуется в местах выхода природного газа.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от отеля,

авто-транспортные расходы,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

входные билеты (примерная стоимость в два музея около 6$).