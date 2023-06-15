Индивидуальная экскурсия на автобусе по Священным огням Абшерона с гидом из Баку
Испокон веков Абшеронский полуостров знаменит своими огнями. Слово Азербайджан переводится как «земля огней». Название страна получила из-за многочисленных выходов газа и огня, вырывавшимся из недр земли. За один день мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янар-даг.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Храм огня
- Горящая гора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Испокон веков Абшеронский полуостров знаменит своими огнями. Слово Азербайджан переводится как «земля огней». Название страна получила из-за многочисленных выходов газа и огня, вырывавшимся из недр земли.
За один день мы посетим храм огня Атещгях и горящую гору Янар-даг.
Атещгях — главный центр зороастризма на всем Кавказе. В конце VII века храм был частично разрушен. В 1713 году на руинах возвели алтарь зороастрийцы. Это место посещали А. Дюма-отец, Индира Ганди, Д. Менделеев.
Мы увидим уникальный природный вечный огонь на горе Янар-даг. Пламя образуется в местах выхода природного газа.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от отеля,
- авто-транспортные расходы,
- услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
входные билеты (примерная стоимость в два музея около 6$).
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от отеля
- Авто-транспортные расходы
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты (примерная стоимость в два музея около 6$)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренностиЗавершение: Старый город
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
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Горы
Религиозные
Соборы и храмы
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Янардаг
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