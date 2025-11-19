У вас есть несколько часов между рейсами в Баку? Не упустите возможность познакомиться с этим удивительным городом! Приглашаю вас на трансфер с экскурсией по центру Баку, которая позволит вам увидеть лучшее, что может предложить столица Азербайджана. Я встречу вас в международном аэропорту Гейдара Алиева, и на комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие по историческим и современным кварталам города. После экскурсии я доставлю вас обратно в аэропорт, чтобы вы успели на свой рейс, полные ярких впечатлений от Баку.

Проспект Нефтяников

Мы начнём с проезда по знаменитому проспекту Нефтяников, где проходит трасса гонок «Формулы-1». Вы ощутите энергию и динамику этого места, которое оживает во время мировых автоспортивных событий. Вечером, когда город зажигается огнями, виды на Баку с этой улицы особенно впечатляющие.

Культурный центр Гейдара Алиева

Мы остановимся у шедевра мировой архитектуры — Культурного центра Гейдара Алиева, созданного легендарной Захой Хадид. Это здание, признанное лучшим в мире в 2014 году, поражает своими плавными линиями и футуристическим дизайном. Вечерняя подсветка делает центр ещё более завораживающим — идеальное место для фотографий.

Приморский бульвар

Прогуляйтесь по живописной набережной Приморского бульвара вдоль Каспийского моря. Здесь открываются потрясающие виды на современную часть Баку, включая знаменитые Пламенные башни. Свежий морской бриз и сияющие небоскрёбы создадут идеальную атмосферу для знакомства с городом. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в историческую атмосферу Баку, прогуливаясь по узким улочкам Старого города (Ичеришехер), включённого в список ЮНЕСКО. Вы увидите главные символы города: величественные Парные ворота, древние крепостные стены, дворец Ширваншахов, старинные бани, караван-сараи и, конечно, загадочную Девичью башню — визитную карточку Баку, окружённую легендами.

Смотровая площадка в Нагорном парке

Завершим экскурсию на смотровой площадке Нагорного парка, откуда открывается захватывающая панорама ночного Баку. Полюбуйтесь сияющей набережной, величественными Пламенными башнями и мерцающими огнями города — это поистине волшебное зрелище, которое останется в вашей памяти.