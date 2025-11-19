Баку — популярный транзитный город.
Если у вас всего несколько часов между самолётами, при этом хочется увидеть исторический центр и современные кварталы — моё предложение для вас! Я встречу вас в аэропорту, на комфортабельном авто отвезу в центр, покажу все топовые места и расскажу о городе. После экскурсии доставлю обратно в аэропорт.
Описание трансфер
У вас есть несколько часов между рейсами в Баку? Не упустите возможность познакомиться с этим удивительным городом! Приглашаю вас на трансфер с экскурсией по центру Баку, которая позволит вам увидеть лучшее, что может предложить столица Азербайджана. Я встречу вас в международном аэропорту Гейдара Алиева, и на комфортабельном автомобиле мы отправимся в увлекательное путешествие по историческим и современным кварталам города. После экскурсии я доставлю вас обратно в аэропорт, чтобы вы успели на свой рейс, полные ярких впечатлений от Баку.
Проспект Нефтяников
Мы начнём с проезда по знаменитому проспекту Нефтяников, где проходит трасса гонок «Формулы-1». Вы ощутите энергию и динамику этого места, которое оживает во время мировых автоспортивных событий. Вечером, когда город зажигается огнями, виды на Баку с этой улицы особенно впечатляющие.
Культурный центр Гейдара Алиева
Мы остановимся у шедевра мировой архитектуры — Культурного центра Гейдара Алиева, созданного легендарной Захой Хадид. Это здание, признанное лучшим в мире в 2014 году, поражает своими плавными линиями и футуристическим дизайном. Вечерняя подсветка делает центр ещё более завораживающим — идеальное место для фотографий.
Приморский бульвар
Прогуляйтесь по живописной набережной Приморского бульвара вдоль Каспийского моря. Здесь открываются потрясающие виды на современную часть Баку, включая знаменитые Пламенные башни. Свежий морской бриз и сияющие небоскрёбы создадут идеальную атмосферу для знакомства с городом. Старый город (Ичеришехер)Погрузитесь в историческую атмосферу Баку, прогуливаясь по узким улочкам Старого города (Ичеришехер), включённого в список ЮНЕСКО. Вы увидите главные символы города: величественные Парные ворота, древние крепостные стены, дворец Ширваншахов, старинные бани, караван-сараи и, конечно, загадочную Девичью башню — визитную карточку Баку, окружённую легендами.
Смотровая площадка в Нагорном парке
Завершим экскурсию на смотровой площадке Нагорного парка, откуда открывается захватывающая панорама ночного Баку. Полюбуйтесь сияющей набережной, величественными Пламенными башнями и мерцающими огнями города — это поистине волшебное зрелище, которое останется в вашей памяти.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Нефтяников
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Приморский бульвар
- Старый город
- Смотровая площадка
Что включено
- Трансфер
- Услуга гида
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
