1 отзыв оставили туристы

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Трансфер из аэропорта на микроавтобусе

5
1 отзыв
Офил И.
Офил И. – Гид из Баку
Мы предоставляем трансфер до/из аэропорта на микроавтобусе в удобное вам время.

Необходимо предварительное бронирование.
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  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $20 за экскурсию

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Трансфер из аэропорта на микроавтобусе
Встреча в аэропорту, трансфер в отель 🏨. Помощь в решении проблем, возникающих в аэропорту. Трансфер из отеля в аэропорт. Поездки в требуемые места (встреча с бывшими соседями, сослуживцами и т. д)
Начало и место завершения
🚩 Baku

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Офил И.
Офил И.
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