1 отзыв оставили туристы

Встреча в аэропорту, трансфер в отель 🏨. Помощь в решении проблем, возникающих в аэропорту. Трансфер из отеля в аэропорт. Поездки в требуемые места (встреча с бывшими соседями, сослуживцами и т. д)
Начало и место завершения
🚩 Baku
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- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Офил И.
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