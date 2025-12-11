Индивидуальная
до 10 чел.
Душа Старого города Баку
Узнать историю, изучить архитектуру и услышать стихи столицы Азербайджана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
13 дек в 10:00
от €112 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
В гостях у азербайджанца: узнать всё, о чем хотели спросить
Открыть свой Азербайджан в поездке по городу, на базаре и во время чаепития с местной семьёй
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от €129 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Баку и страна огней: обзорная экскурсия
Познакомьтесь с Баку: древние улицы, фуникулёр, храм Атешгях и огненная гора Янардаг. Путешествие в мир архитектуры и культуры Азербайджана
Начало: В Старом городе или у вашего отеля (по запросу и е...
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €110 за человека
Групповая
до 18 чел.
Гобустан, Апшерон и Старый город Баку
Погрузитесь в мир древних петроглифов, легендарных огней и восточной архитектуры. Увлекательное путешествие по богатствам Азербайджана
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€7 за человека
-
13%
Групповая
до 18 чел.
Розовое озеро, Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€46
€53 за человека
Групповая
до 14 чел.
Из Баку - в древнюю Шемаху
Увидеть старинные постройки, погладить альпак и попробовать азербайджанское вино
Начало: У центральных ворот Старого города
Расписание: в будние дни в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€87 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Двухдневное путешествие к затерянной в прошлом Кавказской Албании - из Баку
Древняя столица, храмы, ремёсла, история и тайны в горах Азербайджана
13 дек в 08:30
14 дек в 08:30
от €254 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ремёсла Баку: мастер-классы и атмосфера древнего Апшерона
Попробовать себя в роли ткача, гончара, пекаря и кузнеца и создать собственные сувениры
Начало: У фуникулёра
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
