Первое впечатление от Баку начинается с аэропорта. Опытный водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с багажом и доставит в нужное место. По пути он расскажет, где купить сим-карту, обменять валюту и что стоит посетить в городе. Комфортабельный минивэн Mercedes-Benz Vito или Kia Carnival обеспечит приятную поездку. Водитель всегда готов ответить на ваши вопросы и сделать трансфер максимально удобным
6 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортабельный минивэн
- 👨✈️ Вежливый водитель
- 📍 Именная табличка
- 💼 Помощь с багажом
- 🗺️ Информация о городе
- ❓ Ответы на вопросы
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Аэропорт Баку
Описание трансфер
- Водитель встретит вас с именной табличкой в аэропорту.
- Поможет разместить багаж.
- Поделится необходимой информацией о городе: где купить сим-карту, найти обменник, что посетить и что увезти с собой в качестве сувенира.
- Не оставит без ответа все интересующие вас вопросы.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito или Kia Carnival.
- Можем организовать трансфер для больших групп — детали уточняйте в переписке.
- Вас встретит и отвезёт опытный водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От аэропорта Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнур — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 6951 туриста
Я, Эльнур, и моя большая команда гидов из Баку приветствуем вас! Мы проводим экскурсии по всем уголкам солнечного края и с радостью покажем вам Азербайджан глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее азербайджанское гостеприимство.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
9 июл 2025
Спасибо огромное за поездку. Все очень понравилось.
А
Алина
2 июн 2025
Трансфер прошёл отлично. Водитель нас дождался, хотя у нас задержали выдачу багажа. Довёз аккуратно, по пути рассказав немного о городе
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Баку
Начните путешествие в Азербайджан без стресса: встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортный трансфер по нужному адресу
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€33 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе
Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€80 за всё до 20 чел.