Главное в Баку: на авто и пешком
Откройте для себя Баку, город, где Восток встречается с Западом. Погрузитесь в историю и современность, наслаждаясь уникальными достопримечательностями
Начало: В удобном для вас месте в Баку
Расписание: ежедневно в 10:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 10:00
€27
€45 за человека
Баку за пару часов: прогулка по Старому городу
Увлекательная прогулка по Старому городу Баку: крепостные стены, дворец ширваншахов, Девичья башня и многое другое за пару часов
Начало: В Ичери-шехер
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €60
€75 за всё до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Прогуляйтесь по узким улочкам Ичери Шехер, где каждый камень хранит историю. Узнайте о легендах и насладитесь атмосферой древнего Баку
Начало: В пределах Старого города
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€12
€20 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Баку - от основания до наших дней
Путешествие по Ичери-шехер откроет вам тайны древнего Баку. Узнайте о его истории, архитектуре и традициях, прогуливаясь по старинным улочкам
Начало: У парка Сабира
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €77 за всё до 10 чел.
