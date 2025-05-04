Rauf проводит ещё 1 экскурсию

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Трансфер из аэропорта в компании с гидом

Путешествие в Баку начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Гид расскажет о городе и поможет избежать туристических ловушек
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом - это не просто поездка, а возможность познакомиться с городом и его тайнами.

Гид встретит вас, поможет с багажом и заселением, а по пути расскажет о местных достопримечательностях и даст советы по лучшим ресторанам и магазинам. Это идеальный способ избежать туристических ловушек и начать путешествие с комфортом и уверенностью
5
13 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🗺️ Знакомство с городом
  • 🛍️ Советы по магазинам
  • 🍽️ Рекомендации ресторанов
  • 🧳 Помощь с багажом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом

Что можно увидеть

  • Баку

Описание трансфер

Добро пожаловать в Баку!

Я встречу вас в аэропорту в назначенное время, довезу до гостиницы, помогу с багажем и с заселением. Это будет комфортная поездка в компании человека, знающего каждый уголок Азербайджана: за разговором о чудесах Баку и предстоящем отдыхе время пролетит незаметно.

Новички в городе

Каждый новый город — это шкатулка с секретом. Я помогу вам подобрать к ней ключ и миновать туристические ловушки. Поделюсь рекомендациями бюджетных магазинов и лучших ресторанов, подскажу, что стоит увидеть обязательно, а что можно оставить «на второе». И, конечно, расскажу о местных обычаях, винах и кухне, необычных сувенирах — к концу поездки вы с Баку перейдете на ты и будете готовы к открытиям!

Организационные детали

  • Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
  • Если вместе с трансфером вы хотите получить полноценную экскурсию по городу, сообщите, пожалуйста, в переписке
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, город вылета, время прилета и адрес гостиницы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф
Рауф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1913 туристов
Я искренне люблю свой город и получаю удовольствие от того, что открываю его для других. Баку — это не только достопримечательности, но и характер, традиции, вкусы и истории людей. Желание
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делиться этим и привело меня в профессию гида. Я родился и вырос в Баку, хорошо знаю его прошлое и настоящее, городской быт, местные традиции и негласные правила жизни. Мои знания подкреплены лицензией гида и сертификатом государственного агентства туризма Азербайджана, а также многолетним опытом общения с путешественниками из разных стран. Специализируюсь на обзорных экскурсиях по Баку и поездках по окрестностям, гастрономических маршрутах, культурно-исторических турах и нестандартных прогулках по нетуристическим местам. Я не читаю заученные тексты, делюсь не только фактами, но и советами, и личными историями. Если вам хочется понять Баку, прочувствовать его атмосферу и увезти с собой не просто фотографии, а настоящие впечатления — буду рад стать вашим проводником. До скорой встречи в Баку!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Алексей
Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф - это Человек невероятной доброты, внимательность, искренность, интеллигентность, интересная информация обо всём, чтобы вы не
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спросили, чистая понятная речь, очень аккуратное спокойное вождение автомобиля. Куда сходить, где погулять, где вкусно покушать, что посмотреть, что купить интересное. Огромное удовольствие! Исключительно приятные эмоции и впечатления! Если приезжать в Баку - то только к Рауфу!

Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф -
Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф -
Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф -
Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф -
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И
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия вышла эмоциональная, не только факты из Википедии, но увлекательные истории и легенды. Честь и хвала ГИДу!
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия
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Наиль
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Машина комфортабельная. Гид предлагал воду, хорошее место для обеда с нормальным ценником (и вкусно, что редкость).
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
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Jean
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
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С
Все прекрасно, удобно, вовремя
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С
Спасибо Рауфу за дорогу от аэропорта до отеля!
Машина очень чистая, базовые рекомендации по посещению Баку - полезные. Приятное настроение и комфортная дорога прям до отеля (жили в черте старого города, куда такси заезжают).
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