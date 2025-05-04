Rauf проводит ещё 1 экскурсию

Трансфер из аэропорта в Баку с гидом - это не просто поездка, а возможность познакомиться с городом и его тайнами.
Гид встретит вас, поможет с багажом и заселением, а по пути расскажет о местных достопримечательностях и даст советы по лучшим ресторанам и магазинам. Это идеальный способ избежать туристических ловушек и начать путешествие с комфортом и уверенностью
Гид встретит вас, поможет с багажом и заселением, а по пути расскажет о местных достопримечательностях и даст советы по лучшим ресторанам и магазинам. Это идеальный способ избежать туристических ловушек и начать путешествие с комфортом и уверенностью
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🗺️ Знакомство с городом
- 🛍️ Советы по магазинам
- 🍽️ Рекомендации ресторанов
- 🧳 Помощь с багажом
Что можно увидеть
- Баку
Описание трансфер
Добро пожаловать в Баку!
Я встречу вас в аэропорту в назначенное время, довезу до гостиницы, помогу с багажем и с заселением. Это будет комфортная поездка в компании человека, знающего каждый уголок Азербайджана: за разговором о чудесах Баку и предстоящем отдыхе время пролетит незаметно.
Новички в городе
Каждый новый город — это шкатулка с секретом. Я помогу вам подобрать к ней ключ и миновать туристические ловушки. Поделюсь рекомендациями бюджетных магазинов и лучших ресторанов, подскажу, что стоит увидеть обязательно, а что можно оставить «на второе». И, конечно, расскажу о местных обычаях, винах и кухне, необычных сувенирах — к концу поездки вы с Баку перейдете на ты и будете готовы к открытиям!
Организационные детали
- Гиду можно заплатить в евро, манатах или долларах по курсу на день проведения экскурсии
- Если вместе с трансфером вы хотите получить полноценную экскурсию по городу, сообщите, пожалуйста, в переписке
- При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, город вылета, время прилета и адрес гостиницы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауф — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1913 туристов
Я искренне люблю свой город и получаю удовольствие от того, что открываю его для других. Баку — это не только достопримечательности, но и характер, традиции, вкусы и истории людей. Желание
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Как же приятно, когда вас встречают как родных! Как будто мы знакомы всю жизнь! Рауф - это Человек невероятной доброты, внимательность, искренность, интеллигентность, интересная информация обо всём, чтобы вы не
Вам был полезен этот отзыв?
И
С Микаилом мы провели интересные и познавательные 5 часов по улицам старого и современного Баку. Экскурсия вышла эмоциональная, не только факты из Википедии, но увлекательные истории и легенды. Честь и хвала ГИДу!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! Очень хорошее впечатление. Особенно понравился Храм огня.
Машина комфортабельная. Гид предлагал воду, хорошее место для обеда с нормальным ценником (и вкусно, что редкость).
Машина комфортабельная. Гид предлагал воду, хорошее место для обеда с нормальным ценником (и вкусно, что редкость).
Вам был полезен этот отзыв?
Все прошло на отлично! Рауф, сделал больше чем мог! Дочь и жена в восторге от Баку и вечера проведенного там.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все прекрасно, удобно, вовремя
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо Рауфу за дорогу от аэропорта до отеля!
Машина очень чистая, базовые рекомендации по посещению Баку - полезные. Приятное настроение и комфортная дорога прям до отеля (жили в черте старого города, куда такси заезжают).
Машина очень чистая, базовые рекомендации по посещению Баку - полезные. Приятное настроение и комфортная дорога прям до отеля (жили в черте старого города, куда такси заезжают).
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта в компании с гидом»
-
60%
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Баку: быстро и безопасно
Насладитесь комфортным трансфером в Баку с гидом-водителем, который расскажет об Азербайджане и его столице. Встреча в аэропорту и помощь с багажом
Начало: В аэропорту Баку
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:00
от €30
€75 за всё до 3 чел.
-
65%
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку или обратно на минивэне
Начните своё путешествие в Баку с комфортного трансфера на минивэне. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в нужное место, ответив на все вопросы
Начало: От аэропорта Баку
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
от €30
€85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе
Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Начало: Зал прилётов аэропорта
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 20 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Баку с экскурсией по центру
Начало: Аэропорт, или место вашего проживания (в черте гор...
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$119
$140 за всё до 4 чел.
от €40 за группу