Rauf проводит ещё 1 экскурсию

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С удобством добраться до гостиницы, услышать о главном в Баку и получить советы по его изучению

Rauf
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Rauf – ваш гид
Я помогу сделать вашу встречу с Баку приятной и стану хорошим другом в новом городе.

Вы быстро и с комфортом проедете к отелю, а по пути познакомитесь с городом: узнаете о ближайших достопримечательностях, получите рекомендации от местного жителя и ответы на все интересующие вопросы.
От 20 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 17 друзей
На автомобиле
Продолжительность 1 час
До 18 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом

Что вас ожидает

Добро пожаловать в Баку!
Я встречу вас в аэропорту в назначенное время, довезу до гостиницы, помогу с багажем и с заселением. Это будет комфортная поездка в компании человека, знающего каждый уголок Азербайджана: за разговором о чудесах Баку и предстоящем отдыхе время пролетит незаметно.

Новички в городе
Каждый новый город — это шкатулка с секретом. Я помогу вам подобрать к ней ключ и миновать туристические ловушки. Поделюсь рекомендациями бюджетных магазинов и лучших ресторанов, подскажу, что стоит увидеть обязательно, а что можно оставить «на второе». И, конечно, расскажу о местных обычаях, винах и кухне, необычных сувенирах — к концу поездки вы с Баку перейдете на ты и будете готовы к открытиям!

Организационные детали

  • Если вместе с трансфером вы хотите получить полноценную экскурсию по городу, сообщите, пожалуйста, в переписке
  • При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, город вылета, время прилета и адрес гостиницы
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом
Трансфер из аэропорта в компании с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Rauf
Rauf
Дорогие гости нашего города! Предлагаю вам интересно и незабываемо провести время в Баку и его окрестностях. Немного о себе: мне 37 лет, родился и вырос в Баку, люблю свой город и стараюсь передать эти чувства в экскурсиях. Своими знаниями о Баку, традициях и быте горожан, об интересных, необычных и вкусных местах с удовольствием поделюсь и с вами! Мои нескучные экскурсии нацелены исключительно на интересы путешественников. До скорой встречи в Баку!
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Rauf проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
От 160 за экскурсию
7 часов
23 отзыва
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме. Увидите пугающий и завораживающий природный огонь. «Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов. А еще в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.

Индивидуальные экскурсии в Баку

Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
88 за экскурсию
3 часа
22 отзыва
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
Пульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухниПульс Баку и секреты местной кухни
От 45 за экскурсию
3.5 часа
28 отзывов
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Весь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» АпшеронВесь Баку и «огненный» Апшерон
110 за экскурсию
10 часов
106 отзывов
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Узнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часаУзнать Баку за 3 часа
От 65 за экскурсию
3 часа
80 отзывов
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
С Баку на «ты»С Баку на «ты»С Баку на «ты»
От 44 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухниВкусы и ароматы азербайджанской кухниВкусы и ароматы азербайджанской кухни
175 за экскурсию
12 часов
97 отзывов
Провести день, как настоящий бакинец, и попробовать лучшие блюда в аутентичных ресторанах
Эта экскурсия откроет для вас мир богатейшей азербайджанской кухни и познакомит с её главными составляющими. Вас ждет насыщенное гастрономическое путешествие по Старому городу, колоритному бакинскому базару и побережью Каспийского моря. За один день вы изведаете новые оттенки вкусов и ароматов, попробуете местные деликатесы, самую вкусную в мире баранину и осетрину, ароматные вина, бесчисленные специи и сухофрукты. А в результате — познакомитесь с самобытной культурой Азербайджана через его национальную кухню!

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