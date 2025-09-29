Что вас ждёт? В этом туре сначала вы отправитесь изучать рынок «Яшыл Базар» (или Зелёный Базар). Он самый крупный в городе. Здесь вы можете приобрести икру, сухофрукты, азербайджанский чай, местные сладости и ароматные специи, запах которых запомните навсегда. Экскурсия в азербайджанский Санторини — посёлок Балаханы, отреставрированный в изящном стиле, вбирающем в себя элементы азербайджанской и средиземноморской архитектуры. Здесь можно отведать вкуснейших бакинских гутабов с самоварным чаем. Поездка к Шахской Косе «Шах дили», находящейся в Апшеронском национальном парке. Здесь начинается Апшеронский Полуостров, на котором находится Баку. Важная информация:

Рекомендуется надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки.