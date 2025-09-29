Исследуйте крупнейший рынок города «Яшыл Базар», где вас ждут разнообразные азербайджанские деликатесы, ароматные специи и традиционные сладости.
Затем отправляйтесь в посёлок Балаханы, воссозданный в стиле средиземноморской архитектуры, где можно попробовать местные блюда и насладиться красотой окружающей природы. Завершите тур прогулкой по Шахской Косе, которая поразит вас природными ландшафтами.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? В этом туре сначала вы отправитесь изучать рынок «Яшыл Базар» (или Зелёный Базар). Он самый крупный в городе. Здесь вы можете приобрести икру, сухофрукты, азербайджанский чай, местные сладости и ароматные специи, запах которых запомните навсегда. Экскурсия в азербайджанский Санторини — посёлок Балаханы, отреставрированный в изящном стиле, вбирающем в себя элементы азербайджанской и средиземноморской архитектуры. Здесь можно отведать вкуснейших бакинских гутабов с самоварным чаем. Поездка к Шахской Косе «Шах дили», находящейся в Апшеронском национальном парке. Здесь начинается Апшеронский Полуостров, на котором находится Баку. Важная информация:
Рекомендуется надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки.
Ежедневно в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок «Яшыл Базар» (Зелёный Базар)
- Посёлок Балаханы
- Центр Г. Алиева
- Шахская Коса «Шах дили»
- Апшеронский национальный парк
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты €6/чел.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Рекомендуется надеть удобную обувь и взять с собой солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
