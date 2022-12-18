Гуляя по атмосферным кварталам и узким улочкам поселка, вы погрузитесь в его древнюю историю и узнаете о самобытной балаханской культуре. Я объясню, почему здесь с давних времен селились люди, познакомлю с традиционными ремеслами и расскажу об обычаях татов. А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре.

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Описание

Что вас ожидает

История и колорит поселка Балаханы

Рассматривая расписные жилые дома 18-19 веков, вы услышите историю освоения края, узнаете, как развивалась нефтедобыча в Азербайджане и как она меняла жизнь и судьбу поселений. О далеком прошлом мы поговорим у комплекса Гум хамамы 14 века, где я расскажу о банных традициях балаханцев. А еще мы посетим подземное водохранилище — овдан того же века, представляющий собой колодец, к которому ведут 40 ступенек.

В центре народного творчества вы познакомитесь с древними азербайджанскими ремеслами. Сделаем небольшой перерыв на чаепитие с ароматным вареньем в гостях у местного жителя, в доме 18 века. Я расскажу о традициях и обычаях татов, проживающих здесь с давних времен. Также вы увидите первый памятник в Азербайджане, услышите о первой азербайджанской футбольной команде, сформированной в Балаханах, истории кинематографии и первом фильме, снятом здесь в 1898 году. Не обойдем вниманием и знаменитых личностей, которые родились в этом селе и прославили его на весь мир или просто приезжали сюда в разное время.

Вкусы и ароматы Востока

На старейшем азербайджанском базаре вы сможете продегустировать черную икру и нежнейшего копченого осетра, местные сухофрукты и сладости, узнаете всё о знаменитых азербайджанских помидорах, лучших сортах чая и чабреца, а еще об абшеронском шафране и других всевозможных ароматных пряностях.

Организационные детали