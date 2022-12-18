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Описание
Что вас ожидает
История и колорит поселка Балаханы
Рассматривая расписные жилые дома 18-19 веков, вы услышите историю освоения края, узнаете, как развивалась нефтедобыча в Азербайджане и как она меняла жизнь и судьбу поселений. О далеком прошлом мы поговорим у комплекса Гум хамамы 14 века, где я расскажу о банных традициях балаханцев. А еще мы посетим подземное водохранилище — овдан того же века, представляющий собой колодец, к которому ведут 40 ступенек.
В центре народного творчества вы познакомитесь с древними азербайджанскими ремеслами. Сделаем небольшой перерыв на чаепитие с ароматным вареньем в гостях у местного жителя, в доме 18 века. Я расскажу о традициях и обычаях татов, проживающих здесь с давних времен. Также вы увидите первый памятник в Азербайджане, услышите о первой азербайджанской футбольной команде, сформированной в Балаханах, истории кинематографии и первом фильме, снятом здесь в 1898 году. Не обойдем вниманием и знаменитых личностей, которые родились в этом селе и прославили его на весь мир или просто приезжали сюда в разное время.
Вкусы и ароматы Востока
На старейшем азербайджанском базаре вы сможете продегустировать черную икру и нежнейшего копченого осетра, местные сухофрукты и сладости, узнаете всё о знаменитых азербайджанских помидорах, лучших сортах чая и чабреца, а еще об абшеронском шафране и других всевозможных ароматных пряностях.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит азербайджанское традиционное чаепитие
Если в вашей группе будет от 3 до 6 человек, необходимо будет доплатить 35 евро за трансфер на минивэне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
отель проживания туристов в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабина — ваш гид в Баку
Провела 1644 экскурсии для 2487 туристов
Мне 36 лет. Имею сертификат гида. Специализируюсь на темах: история, архитектура, этнография, религия, традиции, национальные меньшинства, культура. Координатор проекта единственного в Азербайджане русскоязычного информационно-туристического журнала, много путешествую по стране, изучаю историю и архивные материалы, пишу статьи. Мой девиз: «Туризм — лучшие страницы нашей жизни!». Всегда хочется побольше рассказать о своей замечательной Родине.