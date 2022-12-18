Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана

Отправиться в самое сказочное село на Абшероне и узнать о средневековых корнях нефтедобычи

Гуляя по атмосферным кварталам и узким улочкам поселка, вы погрузитесь в его древнюю историю и узнаете о самобытной балаханской культуре.

Я объясню, почему здесь с давних времен селились люди, познакомлю с традиционными ремеслами и расскажу об обычаях татов. А также покажу памятники 14 века и помогу почувствовать себя своими на нашем знаменитом базаре.
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Абшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
Ближайшие даты:
19
дек
27
дек
28
дек
29
дек
31
дек
8
янв
9
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История и колорит поселка Балаханы

Рассматривая расписные жилые дома 18-19 веков, вы услышите историю освоения края, узнаете, как развивалась нефтедобыча в Азербайджане и как она меняла жизнь и судьбу поселений. О далеком прошлом мы поговорим у комплекса Гум хамамы 14 века, где я расскажу о банных традициях балаханцев. А еще мы посетим подземное водохранилище — овдан того же века, представляющий собой колодец, к которому ведут 40 ступенек.

В центре народного творчества вы познакомитесь с древними азербайджанскими ремеслами. Сделаем небольшой перерыв на чаепитие с ароматным вареньем в гостях у местного жителя, в доме 18 века. Я расскажу о традициях и обычаях татов, проживающих здесь с давних времен. Также вы увидите первый памятник в Азербайджане, услышите о первой азербайджанской футбольной команде, сформированной в Балаханах, истории кинематографии и первом фильме, снятом здесь в 1898 году. Не обойдем вниманием и знаменитых личностей, которые родились в этом селе и прославили его на весь мир или просто приезжали сюда в разное время.

Вкусы и ароматы Востока

На старейшем азербайджанском базаре вы сможете продегустировать черную икру и нежнейшего копченого осетра, местные сухофрукты и сладости, узнаете всё о знаменитых азербайджанских помидорах, лучших сортах чая и чабреца, а еще об абшеронском шафране и других всевозможных ароматных пряностях.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит азербайджанское традиционное чаепитие
  • Если в вашей группе будет от 3 до 6 человек, необходимо будет доплатить 35 евро за трансфер на минивэне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
отель проживания туристов в центральной части города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️Летние🏡ВыездныеПо АзербайджануБазары🛍Шопинг

Похожие туры в Баку

Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
11 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
Нет отзывов
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Село Хыналыг Кубинского района Азербайджана расположено на высоте 2100
Баку
от $180 за всё до 3 чел.
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Анар
Анар
5
1 отзыв
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана
ваш отель, апартаменты
$65 за всё до 8 чел.
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Travel2Baku
Travel2Baku
Нет отзывов
Русское сердце Азербайджана - деревня Ивановка
Узнать больше об этом интереснейшем селе
Ваш отель
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$399 за 1 человека
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
Нет отзывов
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
20 дек
21 дек
22 дек
23 дек
170 за всё до 3 чел.
Магия Старого Города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Офил
Офил
Нет отзывов
Магия Старого Города
Отправляемся исследовать самую старую часть города
Площадь Фонтанов, у музея литературы
от $65 за всё до 2 чел.
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Роял
Роял
5
2 отзыва
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
230196 за всё до 6 чел.
Кавказ у ваших ног: Баку - Гусар - Шахдаг
10 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Лия
Лия
Нет отзывов
Кавказ у ваших ног: Баку - Гусар - Шахдаг
Мы отправимся на самый север Азербайджана
ул. Истиглалият, 2, Баку
$80 за 1 человека
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
11 часов
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Орхан
Орхан
Нет отзывов
Шахдаг - северные ворота Азербайджана с посещением туристического комплекса
Шахдаг - северные ворота Азербайджана. Гора Шахдаг находится
Баку
от $130 за всё до 4 чел.
Знакомство с винами Азербайджана
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Elnur
Elnur
5
1 отзыв
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
в Старом городе
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
131 за всё до 2 чел.
Баку. История Старого города
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Эльшад
Эльшад
Нет отзывов
Баку. История Старого города
Вы увидите крепостные стены Ичери-Шехер и средневековые караван-сараи
У входа на станцию метро Сахил
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
$150 за всё до 10 чел.
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Travel2Baku
Travel2Baku
5
1 отзыв
4 часа по Старому городу и центру Баку
В рамках 4-часовой пешеходной экскурсии в компании коренного бакинца вам откроется многовековая история и культура Баку
Возможно из Вашего отеля
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
$55 за 1 человека
Инста-прогулка по Старому Баку
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 2 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
5 отзывов
Инста-прогулка по Старому Баку
Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе
в райне метро Ичери Шехер
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
50 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🧭
ТАМ