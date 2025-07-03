В 9:00 вы выедете из Баку в сторону Габалы. Первой остановкой станет мавзолей Дири Баба 15 века. Благодаря архитектурной особенности создаётся впечатление, что строение парит над землёй.

Затем вы посетите Шемаху — древнейший город Азербайджана, где при желании можно осмотреть Джума-мечеть, одну из первых на Кавказе.

Далее — остановка у виноградников и живописного озера с чёрными лебедями. Вы побываете в зале ресторана «Абгора», известного ярким интерьером, винной коллекцией и ароматами местных специй.

По пути в Габалу — проезд через Исмаиллинскую долину, где строится самый высокий мост в Закавказье.

Затем — водопад Семь красавиц, состоящий из семи каскадов. До четвёртого можно подняться по лестнице, проложенной вдоль склона.

Финальной точкой дня станет высокогорное озеро Нохур. Здесь вас ждут уютные рестораны, магазины восточных сладостей и сувениров.

Размещение в отеле Габалы. Ужин — по желанию.