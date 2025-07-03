Азербайджан за пределами столицы: индивидуальное путешествие в Габалу и Нидж
Полюбоваться озером Нохур, заглянуть в скальный мавзолей Дири Баба и узнать, как живут удины
Это путешествие проведёт вас от скалистых святынь до горных долин и озёр. Вы увидите мавзолей Дири Баба, вмонтированный в скалу, и прогуляетесь по древней Шемахе. Познакомитесь с виноградными плантациями, водопадом читать дальше
Семь красавиц и озером Нохур. Прокатитесь по канатной дороге и насладитесь панорамами Кавказа. С детьми можно будет провести время в парке аттракционов «Габаланд». Посетите село Нидж, где сохранилась культура удинов. Посетите древние храмы, восстановленные с заботой, и этнографический музей.
Рекомендуем взять тёплую одежду, чтобы не мёрзнуть в горах.
Питание. В стоимость входит только завтрак во 2-й день. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль.
Возраст участников. 2-90.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, водопад Семь красавиц и озеро Нохур
В 9:00 вы выедете из Баку в сторону Габалы. Первой остановкой станет мавзолей Дири Баба 15 века. Благодаря архитектурной особенности создаётся впечатление, что строение парит над землёй.
Затем вы посетите Шемаху — древнейший город Азербайджана, где при желании можно осмотреть Джума-мечеть, одну из первых на Кавказе.
Далее — остановка у виноградников и живописного озера с чёрными лебедями. Вы побываете в зале ресторана «Абгора», известного ярким интерьером, винной коллекцией и ароматами местных специй.
По пути в Габалу — проезд через Исмаиллинскую долину, где строится самый высокий мост в Закавказье.
Затем — водопад Семь красавиц, состоящий из семи каскадов. До четвёртого можно подняться по лестнице, проложенной вдоль склона.
Финальной точкой дня станет высокогорное озеро Нохур. Здесь вас ждут уютные рестораны, магазины восточных сладостей и сувениров.
Размещение в отеле Габалы. Ужин — по желанию.
2 день
Габала - Нидж - Баку
После завтрака — поездка по канатной дороге Габалы, которая подарит виды на горные пейзажи и свежий воздух.
Для путешествующих с детьми будет доступен парк развлечений «Габаланд» с аттракционами, катком, картингом, бассейнами и ухоженной зелёной территорией.
Далее — поездка в село Нидж, где проживают удины, потомки народа Кавказской Албании. Вы увидите восстановленные храмы: церковь Святого Елисея и церковь Святой Девы Марии.
Завершит маршрут музей «Удинский оджаг», размещённый в доме 17 века. Внутри собраны предметы старинного быта, а на территории — пруд, сад и розарий. Будет возможность попробовать удинскую кухню и чай с горными травами.
Отправление в Баку — не позднее 17:30. Прибытие в отель — около 22:00.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак во 2-й день
Трансфер из/до Баку
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Остальное питание
Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, место по договорённости, 9:00
Завершение: Баку, место по договорённости, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
Собственный многолетний гостиничный, рекламный и туристический бизнес в Баку и в регионах Азербайджана, имеющий связи со многими странами мира. Команда наших профессиональных гидов на 6 языках мира проведут увлекательную, познавательную читать дальше
и незабываемую экскурсию с привлечением собственного автопарка Mercedes E-класса, Mercedes Vito и Toyota Camry с опытными водителями, непревзойденным комфортом и в соответствии со вкусами заказчиков. Мой собственный профессиональный опыт позволяет мне организовать туры максимально с учетом желаний и настроений гостей на самом высоком уровне. Не каждый сможет десятки лет успешно развивать такой специфический и сложный бизнес, но с учетом моего характера, внимательности, отзывчивости к пожеланиям клиентов, требовательности к своим работникам стало главным залогом достижения высокой оценки клиентов, воспользовавшихся нашими услугами. Можете быть уверены, обратившись к нам, Вы сможете получить массу незабываемых эмоций и впечатлений.
А
Адиль
3 июл 2025
Было очень познавательно и интересно. Особенно история древнего народа Удинов проживающих в Нидже. Это самые древние христиане на Кавказе, они смогли сохранить свой язык и культуру. Древние храмы, которые мы читать дальше
видели все отреставрированы и находятся хорошем состоянии. Видно, что за этим очень внимательно следят. Местная природа, особенно горный воздух неповторим. Побывать в Габале и не прокатиться на канатной дороге, значит ничего не видеть. Панорама гор завораживает. Спасибо за интересный тур, отдельное благодарность нашему гиду.
Н
Николай
30 июн 2025
Хотел поблагодарить нашего гида, уважаемого Исмаила Шамилевича за интересный тур и за созданные комфортные условия пребывания. Получил удовольствие. Хотел здесь на Трипстере поискать другие Ваши туры но к сожалению не нашел. Было бы здорово с Вами и по Баку погулять, Вы очень интересный рассказчик.
Elena
24 июн 2025
Я впервые побывала в Габала и Нидж. Это невероятное место, горы, зелень, воздух, получаешь огромное удовольствие от того какая здесь природа. Наш гид так организовал нам поездку, что мы не читать дальше
смогли заскучать, какие исторические достопримечательности, водопады, озера, канатная дорога, мечети и церкви и все это с интересными комментариями и рассказами. Кухня в Азербайджане — это бесподобно, вкуснятина, до сих пор не могу забыть. Хочу отметить особо, в отеле, в ресторанах идеальная чистота, вообще в Азербайджане в этом отношении люкс. Хочу поблагодарить организаторов тура, особо нашего гида Исмаил Салимовича, водителя, персонал отеля в Габале. Спасибо Вам за гостеприимство. Вы ребята молодцы! Ваш сервис как принимать гостей у Вас бесподобный! Благодарю за все!!!
И
Инна
20 июн 2025
Было очень интересно, какие красивые места, мавзолей в горах — это вообще не вообразимо, а винный дегустационный зал с виноградниками - отличное место. Какие древние храмы в Нидже, очень удивительные читать дальше
места. Понравился великолепный этнографический музей Удин, красота! Гиду отдельное спасибо за великолепную работу, внимание и интересные рассказы. Вкус ваших кутабов, приготовленных на углях, я не забуду никогда. Шашлыки, конечно, действительно умеют готовить супер у Вас. Отель в горах, где ночевали очень понравился, уютом, вниманием персонала, и вкусным завтраком. Успели окунуться и в бассейн)))) От души хочу поблагодарить Вашу команду. Эмоций и впечатлений получили на целый год. Спасибооооо!!!!
Исмаил
Ответ организатора:
Спасибо большое,но во вкусе шашлыка есть и доля Вашего труда. Вместе же готовили)))) Ждем вас еще!!!
А
Артур
20 июн 2025
Хочу выразить искреннюю благодарность нашему гиду Исмаилу Шамилевичу за незабываемый и очень интересный и познавательный тур. Габала- это жемчужина Азербайджана. Стоит только прокатиться по канатной дороге и ты попадаешь в читать дальше
удивительный и красочный мир гор и зелени. А Нидж со своей 2000летней историей древней Албании невообразимое место! Столько впечатлений, хватит надолго. Азербайджанская кухня-это вообще не описать словами, нигде в мире Вы не увидите такой ассортимент варенья, как в Габале (несколько десятков видов) с ароматным чаем из горных трав. Чистота и сервис в отеле оставили прекрасные впечатления, вот как нужно принимать и обслуживать гостей. В добавок к объявленным местам в туре нам Вы показали еще много интересных мест, благодарим Вас за чуткое внимание и желание услужить. Мы обязательно к Вам вернемся для участия в других Ваших турах. С Уважением Артур.