Мы начнём путешествие с прогулки по Ичери-шехер — старинному кварталу, окружённому крепостными стенами. По пути увидим Дворец ширваншахов — монументальный комплекс 15 века, напоминающий о славной эпохе правителей Ширвана. Заглянем к древним караван-сараям — ключевым пунктам Великого шёлкового пути, и узнаем, почему именно сюда стремились купцы со всего Востока.

Осмотрим восточные бани и познакомимся с традициями релакса в старинном хаммаме, а затем подойдём к Девичьей башне — загадочному символу Баку, с которым связано множество легенд.

Осмотрим мечеть Мухаммеда — одну из старейших в городе, и прогуляемся по атмосферным кварталам с антикварными лавками, уличной музыкой и ароматами кофе. Увидим локации, ставшие съёмочной площадкой для известных фильмов, и узнаем, почему Баку называют восточным Голливудом.

В завершение выйдем на улицу Низами — пешеходный проспект с архитектурой конца 19 — начала 20 века, гармонично сочетающейся с ритмом современного города. День завершится на площади Фонтанов — особенно живописной в вечернее время, когда включается подсветка.