Знакомьтесь - Азербайджан: персональное путешествие по Баку и регионам

Исследовать Старый город, полюбоваться Дворцом шекинских ханов и заглянуть на Ханскую равнину
В этом туре вы прогуляетесь по старинным улочкам Ичери-шехера, увидите дворцы, караван-сараи и мечети, услышите местные легенды и почувствуете ритм восточного города.

Отправитесь к петроглифам Гобустана и грязевым вулканам, пройдёте по
маршрутам Великого шёлкового пути, посетите святыни и мавзолеи. В Габале вас ждут озеро и водопад, канатная дорога и виды на Кавказские горы.

Вы познакомитесь с историей и культурой еврейской общины в Огузе, увидите Дворец шекинских ханов и при желании попробуете местные сладости.

Описание тура

Организационные детали

Перед поездкой важно учесть погодные условия. Обязательно возьмите с собой:
— Удобную обувь (будут пешие прогулки)
— Летнюю шляпу и тёмные очки — для защиты от солнца
— Тёплую кофту — в горах может быть прохладно
— Бутылку воды — на случай, если понадобится между остановками

Питание. Не включено в стоимость. Во время тура порекомендуем рестораны с местной кухней.

Транспорт. В зависимости от размера группы: для 1–3 человек — седан, 4–6 — минивэн, от 7 человек — туристический микроавтобус Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 10+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Ичери-шехер и улица Низами

Мы начнём путешествие с прогулки по Ичери-шехер — старинному кварталу, окружённому крепостными стенами. По пути увидим Дворец ширваншахов — монументальный комплекс 15 века, напоминающий о славной эпохе правителей Ширвана. Заглянем к древним караван-сараям — ключевым пунктам Великого шёлкового пути, и узнаем, почему именно сюда стремились купцы со всего Востока.

Осмотрим восточные бани и познакомимся с традициями релакса в старинном хаммаме, а затем подойдём к Девичьей башне — загадочному символу Баку, с которым связано множество легенд.

Осмотрим мечеть Мухаммеда — одну из старейших в городе, и прогуляемся по атмосферным кварталам с антикварными лавками, уличной музыкой и ароматами кофе. Увидим локации, ставшие съёмочной площадкой для известных фильмов, и узнаем, почему Баку называют восточным Голливудом.

В завершение выйдем на улицу Низами — пешеходный проспект с архитектурой конца 19 — начала 20 века, гармонично сочетающейся с ритмом современного города. День завершится на площади Фонтанов — особенно живописной в вечернее время, когда включается подсветка.

Ичери-шехер и улица Низами
2 день

Софи Гамид, караван-сарай Сангачал, Гобустан и грязевые вулканы

Сегодня мы отправимся к святыне Софи Гамид — месту с уникальной атмосферой, где рядом с гробницей расположено радужное кладбище, известное своими яркими надгробиями.

Затем заглянем в караван-сарай Сангачал. Далее — переезд к скальным петроглифам Гобустана, где сохранились следы первобытных поселений. Мы расскажем, как жили здесь люди тысячелетия назад и что значат эти древние изображения.

Финальной точкой дня станут грязевые вулканы. Здесь вас ждут лунные пейзажи, причудливые кратеры и множество эмоций.

Софи Гамид, караван-сарай Сангачал, Гобустан и грязевые вулканы
3 день

Шемаха и Габала

Утром мы отправимся в Шемаху, где посетим Джума-мечеть — одну из старейших и крупнейших мечетей в регионе, а также мавзолей Дири Баба, высеченный в скале и окутанный тайнами.

После переезда в Габалу нас ждёт озеро Нохур с панорамным видом на Кавказские горы, живописный водопад Семь красавиц и проездка по канатной дороге, с которой открываются впечатляющие виды на окрестности. День будет наполнен природными красотами и спокойствием горного Азербайджана.

Шемаха и Габала
4 день

Огуз и Шеки

Сегодня отправимся в Шеки — один из самых живописных городов Азербайджана. По дороге сделаем остановку в Огузе, где посетим синагогу и узнаем о жизни еврейской общины в регионе.

В Шеки нас ждёт Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр с витражами шебеке и тонкой росписью. Мы прогуляемся по Старому городу, пропитанному атмосферой восточной торговли и ремёсел. Вечером — ужин и отдых после насыщенного дня.

Огуз и Шеки
5 день

Ханская равнина и возвращение в Баку

Заключительный день начнётся с визита на Ханскую равнину — место, которое сыграло важную роль в истории Шекинского ханства. Здесь можно ощутить простор и тишину азербайджанской глубинки.

По пути в Баку сделаем остановку в Кюрдамире, где будет обед. Желающие смогут попробовать себя в рыбалке. Вечером мы вернёмся в столицу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Бутылки с водой в дороге
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в музеи и комплексы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, станция метро «Ичери-шехер», 9:00
Завершение: Баку, станция метро «Ичери-шехер», около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мушфик
Мушфик — ваша команда гидов в Баку
Привет! Меня зовут Мушфик Мамедов. Я англо- и русскоязычный гид. У меня бывают гости из разных стран мира. Обожаю рассказывать им о загадочной природе, древней истории и уникальной культуре моей страны. Приглашаю вас посетить Азербайджан. Как сертифицированный гид гарантирую, что вы проведёте здесь очень интересное время.

