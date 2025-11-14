Отправитесь к петроглифам Гобустана и грязевым вулканам, пройдёте по
Перед поездкой важно учесть погодные условия. Обязательно возьмите с собой:
— Удобную обувь (будут пешие прогулки)
— Летнюю шляпу и тёмные очки — для защиты от солнца
— Тёплую кофту — в горах может быть прохладно
— Бутылку воды — на случай, если понадобится между остановками
Питание. Не включено в стоимость. Во время тура порекомендуем рестораны с местной кухней.
Транспорт. В зависимости от размера группы: для 1–3 человек — седан, 4–6 — минивэн, от 7 человек — туристический микроавтобус Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 10+.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Ичери-шехер и улица Низами
Мы начнём путешествие с прогулки по Ичери-шехер — старинному кварталу, окружённому крепостными стенами. По пути увидим Дворец ширваншахов — монументальный комплекс 15 века, напоминающий о славной эпохе правителей Ширвана. Заглянем к древним караван-сараям — ключевым пунктам Великого шёлкового пути, и узнаем, почему именно сюда стремились купцы со всего Востока.
Осмотрим восточные бани и познакомимся с традициями релакса в старинном хаммаме, а затем подойдём к Девичьей башне — загадочному символу Баку, с которым связано множество легенд.
Осмотрим мечеть Мухаммеда — одну из старейших в городе, и прогуляемся по атмосферным кварталам с антикварными лавками, уличной музыкой и ароматами кофе. Увидим локации, ставшие съёмочной площадкой для известных фильмов, и узнаем, почему Баку называют восточным Голливудом.
В завершение выйдем на улицу Низами — пешеходный проспект с архитектурой конца 19 — начала 20 века, гармонично сочетающейся с ритмом современного города. День завершится на площади Фонтанов — особенно живописной в вечернее время, когда включается подсветка.
Софи Гамид, караван-сарай Сангачал, Гобустан и грязевые вулканы
Сегодня мы отправимся к святыне Софи Гамид — месту с уникальной атмосферой, где рядом с гробницей расположено радужное кладбище, известное своими яркими надгробиями.
Затем заглянем в караван-сарай Сангачал. Далее — переезд к скальным петроглифам Гобустана, где сохранились следы первобытных поселений. Мы расскажем, как жили здесь люди тысячелетия назад и что значат эти древние изображения.
Финальной точкой дня станут грязевые вулканы. Здесь вас ждут лунные пейзажи, причудливые кратеры и множество эмоций.
Шемаха и Габала
Утром мы отправимся в Шемаху, где посетим Джума-мечеть — одну из старейших и крупнейших мечетей в регионе, а также мавзолей Дири Баба, высеченный в скале и окутанный тайнами.
После переезда в Габалу нас ждёт озеро Нохур с панорамным видом на Кавказские горы, живописный водопад Семь красавиц и проездка по канатной дороге, с которой открываются впечатляющие виды на окрестности. День будет наполнен природными красотами и спокойствием горного Азербайджана.
Огуз и Шеки
Сегодня отправимся в Шеки — один из самых живописных городов Азербайджана. По дороге сделаем остановку в Огузе, где посетим синагогу и узнаем о жизни еврейской общины в регионе.
В Шеки нас ждёт Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр с витражами шебеке и тонкой росписью. Мы прогуляемся по Старому городу, пропитанному атмосферой восточной торговли и ремёсел. Вечером — ужин и отдых после насыщенного дня.
Ханская равнина и возвращение в Баку
Заключительный день начнётся с визита на Ханскую равнину — место, которое сыграло важную роль в истории Шекинского ханства. Здесь можно ощутить простор и тишину азербайджанской глубинки.
По пути в Баку сделаем остановку в Кюрдамире, где будет обед. Желающие смогут попробовать себя в рыбалке. Вечером мы вернёмся в столицу.
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Бутылки с водой в дороге
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в музеи и комплексы