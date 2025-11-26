Мои заказы

Баку, Шемаха, Габала и Шеки только для вас: индивидуальное путешествие

Прогуляться по Ичери-шехер, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в аутентичные поселения
Этот тур познакомит вас с разными гранями Азербайджана — от древнего духа Баку до горных пейзажей северо-запада страны.

Вы прогуляетесь по Старому городу, побываете у подножия Девичьей башни и увидите резные
читать дальше

витражи Дворца ширваншахов.

Выехав за пределы столицы, откроете для себя Шемаху с мавзолеем Дири Баба и старейшей мечетью Кавказа, при желании заглянете на ферму альпак и подниметесь по канатной дороге к вершинам Габалы.

Прогуляетесь к шумному водопаду, отдохнёте у озера Нохур и прикоснётесь к истории в албанской церкви. В Шеки вас ждут мозаики ханского дворца, караван-сарай и квартал ремесленников.

Баку, Шемаха, Габала и Шеки только для вас: индивидуальное путешествие

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, солнцезащитные очки.

Питание. Питание оплачивается отдельно. В туре предусмотрены остановки в кафе и ресторанах с местной кухней. Возможна дегустация вин (по желанию, за дополнительную плату).

Транспорт. По маршруту передвигаемся на комфортном транспорте, в зависимости от количества участников: седан для 1–3 человек, минивэн (до 6 человек) или микроавтобус Mercedes Sprinter для группы до 19 человек.

Возраст участников. 7–77.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур с недлительными пешими прогулками. Специальная физическая подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Баку

Наше путешествие начнётся с погружения в историческое сердце столицы — Ичери-шехер, или Старого города. Вы прогуляетесь по узким улочкам, окружённым мощными крепостными стенами, увидите древние караван-сараи, где останавливались купцы, и хаммамы. Далее поднимемся на смотровую площадку Девичьей башни — символа Баку с панорамным видом. Обязательно посетим Дворец ширваншахов — резиденцию правителей средневекового Азербайджана, а также уникальный Музей миниатюрных книг.

Во второй половине дня познакомимся с современным обликом города. Пройдёмся по Приморскому бульвару, откуда видны знаменитые Огненные башни — архитектурный символ нового Баку. Завершим день прогулкой по Нагорному парку, где открывается лучшая панорама столицы.

Прогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по БакуПрогулка по Баку
2 день

Шемаха и переезд в Габалу

После завтрака — выезд из Баку и путь в Габалу. По дороге сделаем остановку у мавзолея Дири Баба — загадочного памятника, встроенного в скалу. Затем посетим одну из старейших мечетей Кавказа — Джума-мечеть в Шемахе.

Заглянем на ферму альпак — её пушистые обитатели особенно радуют детей и становятся героями фотосессий. Обед или ужин состоится в ресторане «Абгора» (за доплату), оформленном в национальном стиле, с блюдами азербайджанской кухни. По желанию — дегустация местных вин (за доплату).

Вечером прибудем в Габалу.

Шемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в ГабалуШемаха и переезд в Габалу
3 день

Габала: природа, виды и история

Утро начнётся с завтрака в отеле, после чего поднимемся по канатной дороге комплекса «Туфандаг», чтобы насладиться панорамой Кавказских гор. Далее направимся к водопаду Семь красавиц, а затем — к озеру Нохур. Здесь можно устроить неспешную прогулку на катамаране или отдохнуть с видом на воду и склоны.

Далее посетим албанскую церковь в деревне Нидж — памятник древней христианской архитектуры. По желанию можно заехать в сафари-парк или парк развлечений Gabaland.

Вечером — свободное время.

Габала: природа, виды и историяГабала: природа, виды и историяГабала: природа, виды и историяГабала: природа, виды и историяГабала: природа, виды и история
4 день

Шеки: восточная архитектура и ремёсла

После завтрака переезд в Шеки — один из самых живописных городов Азербайджана. Здесь вас ждёт экскурсия по Ханскому дворцу с мозаичными интерьерами и резными витражами. Затем — прогулка по Старому городу: увидим караван-сарай, сохранивший дух торговых времён, и квартал ремесленников, где можно приобрести изделия ручной работы.

Во второй половине дня отправимся в село Киш. Здесь находится одна из древнейших албанских церквей — важный исторический памятник в живописной долине.

Перед возвращением в Баку вы сможете попробовать традиционные шекинские сладости — пахлаву и халву.

Шеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёслаШеки: восточная архитектура и ремёсла

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты
  • Доплата за дегустации и дополнительные активности (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, станция метро «Ичери-шехер», 10:00
Завершение: Баку, станция метро «Ичери-шехер», время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vahid
Vahid — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Вахид. Вместе с командой опытных гидов я организую туры по Азербайджану. Будем рады познакомить вас с природой и культурой нашей страны и, конечно же, с душой Азербайджана и его народа.

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Завтра в 07:30
27 ноя в 07:30
$190 за человека
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
2 дня
-
5%
4 отзыва
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$294.50$310 за всё до 16 чел.
Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
На машине
3 дня
Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор...
28 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
€250 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку