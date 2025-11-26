Что взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, солнцезащитные очки.

Питание. Питание оплачивается отдельно. В туре предусмотрены остановки в кафе и ресторанах с местной кухней. Возможна дегустация вин (по желанию, за дополнительную плату).

Транспорт. По маршруту передвигаемся на комфортном транспорте, в зависимости от количества участников: седан для 1–3 человек, минивэн (до 6 человек) или микроавтобус Mercedes Sprinter для группы до 19 человек.

Возраст участников. 7–77.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур с недлительными пешими прогулками. Специальная физическая подготовка не требуется.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.