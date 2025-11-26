Вы прогуляетесь по Старому городу, побываете у подножия Девичьей башни и увидите резные
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: удобную обувь, одежду по погоде, солнцезащитные очки.
Питание. Питание оплачивается отдельно. В туре предусмотрены остановки в кафе и ресторанах с местной кухней. Возможна дегустация вин (по желанию, за дополнительную плату).
Транспорт. По маршруту передвигаемся на комфортном транспорте, в зависимости от количества участников: седан для 1–3 человек, минивэн (до 6 человек) или микроавтобус Mercedes Sprinter для группы до 19 человек.
Возраст участников. 7–77.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур с недлительными пешими прогулками. Специальная физическая подготовка не требуется.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Прогулка по Баку
Наше путешествие начнётся с погружения в историческое сердце столицы — Ичери-шехер, или Старого города. Вы прогуляетесь по узким улочкам, окружённым мощными крепостными стенами, увидите древние караван-сараи, где останавливались купцы, и хаммамы. Далее поднимемся на смотровую площадку Девичьей башни — символа Баку с панорамным видом. Обязательно посетим Дворец ширваншахов — резиденцию правителей средневекового Азербайджана, а также уникальный Музей миниатюрных книг.
Во второй половине дня познакомимся с современным обликом города. Пройдёмся по Приморскому бульвару, откуда видны знаменитые Огненные башни — архитектурный символ нового Баку. Завершим день прогулкой по Нагорному парку, где открывается лучшая панорама столицы.
Шемаха и переезд в Габалу
После завтрака — выезд из Баку и путь в Габалу. По дороге сделаем остановку у мавзолея Дири Баба — загадочного памятника, встроенного в скалу. Затем посетим одну из старейших мечетей Кавказа — Джума-мечеть в Шемахе.
Заглянем на ферму альпак — её пушистые обитатели особенно радуют детей и становятся героями фотосессий. Обед или ужин состоится в ресторане «Абгора» (за доплату), оформленном в национальном стиле, с блюдами азербайджанской кухни. По желанию — дегустация местных вин (за доплату).
Вечером прибудем в Габалу.
Габала: природа, виды и история
Утро начнётся с завтрака в отеле, после чего поднимемся по канатной дороге комплекса «Туфандаг», чтобы насладиться панорамой Кавказских гор. Далее направимся к водопаду Семь красавиц, а затем — к озеру Нохур. Здесь можно устроить неспешную прогулку на катамаране или отдохнуть с видом на воду и склоны.
Далее посетим албанскую церковь в деревне Нидж — памятник древней христианской архитектуры. По желанию можно заехать в сафари-парк или парк развлечений Gabaland.
Вечером — свободное время.
Шеки: восточная архитектура и ремёсла
После завтрака переезд в Шеки — один из самых живописных городов Азербайджана. Здесь вас ждёт экскурсия по Ханскому дворцу с мозаичными интерьерами и резными витражами. Затем — прогулка по Старому городу: увидим караван-сарай, сохранивший дух торговых времён, и квартал ремесленников, где можно приобрести изделия ручной работы.
Во второй половине дня отправимся в село Киш. Здесь находится одна из древнейших албанских церквей — важный исторический памятник в живописной долине.
Перед возвращением в Баку вы сможете попробовать традиционные шекинские сладости — пахлаву и халву.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты
- Доплата за дегустации и дополнительные активности (по желанию)