Вы посетите Шемаха и его окрестности — город, прошедший сквозь сокрушительные потрясения и бережно сохранивший в себе самое ценное из каждой своей эпохи.
Лагич — идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Город Шеки, в средневековый период прославившийся ремесленниками и торговцами.
Лагич — идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Город Шеки, в средневековый период прославившийся ремесленниками и торговцами.
Описание тураШемаха — город, пропитанный историей Из Баку нам предстоит выехать в город Шемаха. Посетить его стоит каждому, кто жаждет встречи с необычными местами и историями. Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит — живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха. Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе, и живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды, и высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой. Лагич — древний поселок ремесленников Идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Он целиком является государственным историческим заповедником, хранящим в себе архитектуру XV-XIX веков. Историко-краеведческий музей Лагича — уникальное место, хранящее в себе экспонаты древности. Визитной карточкой этого музея можно смело считать огромные лампы, служившие как для осветительных, так и для обогревательных нужд. Мяхялля — таинственные и колоритные улочки Лагича в средневековом стиле, где до сих пор вовсю идет торговля. Эти улочки застроены различными мастерскими, мастера которых специально для вас могут изготовить сувенир и удивить своим блестящим мастерством. Воротами Лагича является Рыночная площадь. Одна из особенностей этого исторического села заключается в том, что в поселок запрещен въезд машин. Пейзажи здесь прекрасные. Словами не передать. По дороге вы встретите старый самодельный подвесной мост. Судя по всему, у пользователей данного моста недостатка адреналина не наблюдается. . К вечеру мы приедем в город Шеки. Остаемся ночь в забронированном отеле. Шеки — одно из старейших поселений всего Кавказа Рано утром мы продолжаем с вами нашу экскурсию в городе Шеки. Найденные средневековые поселения говорят о том, что город был основан 2500 лет тому назад. Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами горных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки, где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Гости нашей страны могут полюбоваться сохраненными до наших дней историческими достопримечательностями. К примеру, вас впечатлят построенный в VIII веке Дворец шекинских ханов, крепость Гелярсан-Гёрарсан, большое количество караван-сараи, минарет Гилейлинской мечети, старинные бани, театр, исторический музей. Также будет возможность отведать блюда и сладости шекинских мастеров. А еще вы увидите Древний храм в селении Киш, дом-музей Джебраилова. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. После обеда возвращаемся обратно в Баку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири-Баба
- Джума мечеть
- Лагич древний ремесленный поселок
- Подвесной мост
- Красивые горные виды
- Дворец шекинских ханов
- Шекинская мечеть
- Албанская церковь в селе Киш
- Шекинский карван-сарай
- Нухинская крепость
- Дом-музей Ахмедия Джабраилова
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты по маршруту.
- Проживание.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 сен 2024
Нашим гидом в2-х дневной поездке в Шемаху был Анар. Анар очень доброжелательный человек! При этом профессионал своего дела. Знание и эрудиция Анара выше всяких похвал! Опытный водитель. Даже на сложных
В
Владимир
15 июн 2024
Анар - замечательный экскурсовод. Очень хорошо знает историю своей страны, прекрасно говорит по-русски, относится к туристам очень радушно. Очень рады, что заказали экскурсию именно у него.
Н
Наталья
29 апр 2024
Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Анар - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
О
Ольга
25 апр 2024
Нашим гидом был Анар. Грамотный, интеллигентный, прекрасный человек. Экскурсия была интересной, увлекательной и познавательной. Анар дал нам ценные рекомендации по поводу нашего дальнейшего отдыха. Очень рады знакомству и благодарим Анара за прекрасно проведенный день!
О
Ольга
26 фев 2024
Огромная благодарность Анару и Роману за отлично организованные интересные экскурсии. Анар встретил в аэропорту и проводил нас. Анар и Роман эрудированные, доброжелательные гиды, по-настоящему увлеченные историей своей страны. Мы обедали
Т
Татьяна
30 апр 2023
Очень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич с потрясающими мастерами, красивейшая горная дорога, водопад Семь красавиц, красивейшее
Э
Эльдар
24 апр 2023
Наш экскурсовод Анар, обладая уникальными энциклопедическими знаниями в области истории Азербайджана, показал нам массу достопримечательностей в Баку и за его пределами. В целом хотим выразить большую признательность и благодарность Анару за проведенную программу, очень интересные беседы и незабываемые впечатления.
И
Игорь
21 апр 2023
Отличная экскурсия получилась потому, что нашим гидом был Анар. Мы быстро нашли общий язык и время пролетело незаметно. Анар прекрасно владеет русским языком, эрудирован и очень любит свой родной город. Не торопясь мы осмотрели все заявленные достопримечательности и получили исчерпывающую информацию по всем объектам, которые посетили. Анар, спасибо большое.
Л
Лиля
3 мая 2022
Спасибо большое Анару за прекрасно проведённые дни в Баку. Увидели и город и горы, далёкое селение с удивительным народом и прекрасные виды набережной, побывали в незабываемых экскурсиях, попробовали блюда национальной кухни, сделали покупки на восточном рынке. Получили от Анара массу интересной информации, очень тёплое отношение, заботу и дружеские советы. Рекомендуем нашего гида Анара всем желающим посетить Азербайджан.
М
Марина
4 мар 2022
Экскурсия проведена на очень хорошем профессиональном уровне. Анар интересно излагает об истории, легендах и традициях, знает все места по маршруту, как свои пять пальцев, делится полезными советами. Очень довольным таким сопровождением, рекомендуем!
В
Вера
4 ноя 2021
Очень познавательная и интересная экскурсия с замечательным гидом Анаром. Было приятно путешествовать с таким образованным человеком. Анар смог заинтересовать каждого члена нашей команды. Спасибо!
Тур входит в следующие категории Баку
Похожие туры из Баку
-
15%
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
Увидеть футуристичную архитектуру Баку, заглянуть в Шемаху и Лагич, загадать желание на Бешбармаге
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
26 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$383
$450 за всё до 3 чел.
-
15%
Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки
Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договор...
30 сен в 09:00
7 окт в 09:00
€357
€420 за всё до 2 чел.
-
10%
Шемаха, Габала, Шеки и Киш: индивидуальный тур по Азербайджану
Насладиться пейзажами озера Нохур, полюбоваться горами и увидеть Дворец шекинских ханов
Начало: Баку, точное место и время - по договорённости
26 сен в 10:00
€333
€370 за всё до 4 чел.