Двухдневный тур: Шемаха - Лагич - Шеки (красота горной природы и история)

Индивидуальный тур в горы Азербайджана: Шемаха, Лагич, Габала и Шеки
Вы посетите Шемаха и его окрестности — город, прошедший сквозь сокрушительные потрясения и бережно сохранивший в себе самое ценное из каждой своей эпохи.

Лагич — идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Город Шеки, в средневековый период прославившийся ремесленниками и торговцами.
11 отзывов
Время начала: 09:00

Описание тура

Шемаха — город, пропитанный историей Из Баку нам предстоит выехать в город Шемаха. Посетить его стоит каждому, кто жаждет встречи с необычными местами и историями. Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит — живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха. Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе, и живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды, и высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой. Лагич — древний поселок ремесленников Идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Он целиком является государственным историческим заповедником, хранящим в себе архитектуру XV-XIX веков. Историко-краеведческий музей Лагича — уникальное место, хранящее в себе экспонаты древности. Визитной карточкой этого музея можно смело считать огромные лампы, служившие как для осветительных, так и для обогревательных нужд. Мяхялля — таинственные и колоритные улочки Лагича в средневековом стиле, где до сих пор вовсю идет торговля. Эти улочки застроены различными мастерскими, мастера которых специально для вас могут изготовить сувенир и удивить своим блестящим мастерством. Воротами Лагича является Рыночная площадь. Одна из особенностей этого исторического села заключается в том, что в поселок запрещен въезд машин. Пейзажи здесь прекрасные. Словами не передать. По дороге вы встретите старый самодельный подвесной мост. Судя по всему, у пользователей данного моста недостатка адреналина не наблюдается. . К вечеру мы приедем в город Шеки. Остаемся ночь в забронированном отеле. Шеки — одно из старейших поселений всего Кавказа Рано утром мы продолжаем с вами нашу экскурсию в городе Шеки. Найденные средневековые поселения говорят о том, что город был основан 2500 лет тому назад. Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами горных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки, где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Гости нашей страны могут полюбоваться сохраненными до наших дней историческими достопримечательностями. К примеру, вас впечатлят построенный в VIII веке Дворец шекинских ханов, крепость Гелярсан-Гёрарсан, большое количество караван-сараи, минарет Гилейлинской мечети, старинные бани, театр, исторический музей. Также будет возможность отведать блюда и сладости шекинских мастеров. А еще вы увидите Древний храм в селении Киш, дом-музей Джебраилова. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. После обеда возвращаемся обратно в Баку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно, по договоренности

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Дири-Баба
  • Джума мечеть
  • Лагич древний ремесленный поселок
  • Подвесной мост
  • Красивые горные виды
  • Дворец шекинских ханов
  • Шекинская мечеть
  • Албанская церковь в селе Киш
  • Шекинский карван-сарай
  • Нухинская крепость
  • Дом-музей Ахмедия Джабраилова
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты по маршруту.
  • Проживание.
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
21 сен 2024
Нашим гидом в2-х дневной поездке в Шемаху был Анар. Анар очень доброжелательный человек! При этом профессионал своего дела. Знание и эрудиция Анара выше всяких похвал! Опытный водитель. Даже на сложных
читать дальше

участках дороги мы не волновались). Анар умеет наладить общение между гостями и местными жителями. Советовал и что посмотреть, и что купить, и где попробовать вкусную домашнюю еду. Однозначно можем рекомендовать экскурсии с Анаром

В
Владимир
15 июн 2024
Анар - замечательный экскурсовод. Очень хорошо знает историю своей страны, прекрасно говорит по-русски, относится к туристам очень радушно. Очень рады, что заказали экскурсию именно у него.
Н
Наталья
29 апр 2024
Посетили интересные места и узнали много познавательного об истории Азербайджана. Анар - эрудированный и внимательный гид. Ни один вопрос не остался без ответа. Спасибо за отличный день.
О
Ольга
25 апр 2024
Нашим гидом был Анар. Грамотный, интеллигентный, прекрасный человек. Экскурсия была интересной, увлекательной и познавательной. Анар дал нам ценные рекомендации по поводу нашего дальнейшего отдыха. Очень рады знакомству и благодарим Анара за прекрасно проведенный день!
О
Ольга
26 фев 2024
Огромная благодарность Анару и Роману за отлично организованные интересные экскурсии. Анар встретил в аэропорту и проводил нас. Анар и Роман эрудированные, доброжелательные гиды, по-настоящему увлеченные историей своей страны. Мы обедали
читать дальше

во вкусных ресторанах национальной кухни, сделали покупки на восточном базаре. Все было четко, по времени, что было очень важно. Мы посмотрели много достопримечательностей, получили массу впечатлений от великолепного гостеприимного Азербайджана. Очень советуем Анара и его команду для путешествий по этой изумительной стране.

Т
Татьяна
30 апр 2023
Очень интересная экскурсия. Удобный микроавтобус. Насыщенные два дня. Очень много локациий: мавзолей Дири Баба в скале, старинное горное село Лагич с потрясающими мастерами, красивейшая горная дорога, водопад Семь красавиц, красивейшее
читать дальше

предгорное озеро Нохур. Это только по дороге туда) В Шеки: Ханский дворец, караван-сарай,пятисотлетние чинары,знакомство с мастером азербайджанского витражного искуства Шебеке. Профессиональное отношение и умение гида Анара донести информацию были на высшем уровне

Э
Эльдар
24 апр 2023
Наш экскурсовод Анар, обладая уникальными энциклопедическими знаниями в области истории Азербайджана, показал нам массу достопримечательностей в Баку и за его пределами. В целом хотим выразить большую признательность и благодарность Анару за проведенную программу, очень интересные беседы и незабываемые впечатления.
И
Игорь
21 апр 2023
Отличная экскурсия получилась потому, что нашим гидом был Анар. Мы быстро нашли общий язык и время пролетело незаметно. Анар прекрасно владеет русским языком, эрудирован и очень любит свой родной город. Не торопясь мы осмотрели все заявленные достопримечательности и получили исчерпывающую информацию по всем объектам, которые посетили. Анар, спасибо большое.
Л
Лиля
3 мая 2022
Спасибо большое Анару за прекрасно проведённые дни в Баку. Увидели и город и горы, далёкое селение с удивительным народом и прекрасные виды набережной, побывали в незабываемых экскурсиях, попробовали блюда национальной кухни, сделали покупки на восточном рынке. Получили от Анара массу интересной информации, очень тёплое отношение, заботу и дружеские советы. Рекомендуем нашего гида Анара всем желающим посетить Азербайджан.
М
Марина
4 мар 2022
Экскурсия проведена на очень хорошем профессиональном уровне. Анар интересно излагает об истории, легендах и традициях, знает все места по маршруту, как свои пять пальцев, делится полезными советами. Очень довольным таким сопровождением, рекомендуем!
В
Вера
4 ноя 2021
Очень познавательная и интересная экскурсия с замечательным гидом Анаром. Было приятно путешествовать с таким образованным человеком. Анар смог заинтересовать каждого члена нашей команды. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Баку

