Вы посетите Шемаха и его окрестности — город, прошедший сквозь сокрушительные потрясения и бережно сохранивший в себе самое ценное из каждой своей эпохи.



Лагич — идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Город Шеки, в средневековый период прославившийся ремесленниками и торговцами.

Описание тура Шемаха — город, пропитанный историей Из Баку нам предстоит выехать в город Шемаха. Посетить его стоит каждому, кто жаждет встречи с необычными местами и историями. Начинается эта экскурсия с посещения мавзолея Дири Баба, что значит — живой старец. Это двухэтажный мавзолей-мечеть, построенный в 1402 году на высеченной в отвесной скале площадке. Затем мы посетим старейшую мечеть Азербайджана и вторую на всем Кавказе — Джума мечеть (VIII — IX века) в городе Шемаха. Далее нас будут ждать чудесные виды на окрестности. Это будут и виноградники, раскинувшиеся по обе стороны вдоль нашего пути в Шемахинском районе, и живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух виды, и высокогорные массивы, покрытые густым лесом, своды которого образуют арку прямо над нашей головой. Лагич — древний поселок ремесленников Идеально сохранившийся и не потерявший своего исторического облика колоритный азербайджанский поселок-музей под открытым небом. Он целиком является государственным историческим заповедником, хранящим в себе архитектуру XV-XIX веков. Историко-краеведческий музей Лагича — уникальное место, хранящее в себе экспонаты древности. Визитной карточкой этого музея можно смело считать огромные лампы, служившие как для осветительных, так и для обогревательных нужд. Мяхялля — таинственные и колоритные улочки Лагича в средневековом стиле, где до сих пор вовсю идет торговля. Эти улочки застроены различными мастерскими, мастера которых специально для вас могут изготовить сувенир и удивить своим блестящим мастерством. Воротами Лагича является Рыночная площадь. Одна из особенностей этого исторического села заключается в том, что в поселок запрещен въезд машин. Пейзажи здесь прекрасные. Словами не передать. По дороге вы встретите старый самодельный подвесной мост. Судя по всему, у пользователей данного моста недостатка адреналина не наблюдается. . К вечеру мы приедем в город Шеки. Остаемся ночь в забронированном отеле. Шеки — одно из старейших поселений всего Кавказа Рано утром мы продолжаем с вами нашу экскурсию в городе Шеки. Найденные средневековые поселения говорят о том, что город был основан 2500 лет тому назад. Дорога из Баку до города Шеки пролегает по живописной горной местности. Вы сможете насладиться захватывающими видами горных пейзажей. По дороге в Шеки вы посетите уникальный исторический монумент, восстановленную Мечеть Джума (вторая по своему возрасту мечеть на всем Кавказе). К полудню вы доедете до Шеки, где после обеда начинается автомобильно-пешеходная экскурсия по городу. Гости нашей страны могут полюбоваться сохраненными до наших дней историческими достопримечательностями. К примеру, вас впечатлят построенный в VIII веке Дворец шекинских ханов, крепость Гелярсан-Гёрарсан, большое количество караван-сараи, минарет Гилейлинской мечети, старинные бани, театр, исторический музей. Также будет возможность отведать блюда и сладости шекинских мастеров. А еще вы увидите Древний храм в селении Киш, дом-музей Джебраилова. В окрестностях города можно увидеть многочисленные памятники истории: башни Кюмбази (XVIII в.), крепость в Юхары-Чардахлар и огромное количество достопримечательностей. После обеда возвращаемся обратно в Баку. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мавзолей Дири-Баба

Джума мечеть

Лагич древний ремесленный поселок

Подвесной мост

Красивые горные виды

Дворец шекинских ханов

Шекинская мечеть

Албанская церковь в селе Киш

Шекинский карван-сарай

Нухинская крепость

Дом-музей Ахмедия Джабраилова Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Питание

Входные билеты по маршруту.

