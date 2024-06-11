Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки

Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Встречаемся в Баку и отправляемся колесить по историческим центрам Азербайджана.

Вы увидите мавзолей Дири Баба и древнюю Джума-мечеть в Шемахе, полюбуетесь озером Нохур, погрузитесь в историю Габалинского района и осмотрите достопримечательности посёлка Нидж.

В Шеки вас ждёт Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и аллея ремесленников, а в завершении путешествия вы сможете порадовать себя покупками из магазина шёлковой фабрики.
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В силу удалённого местоположения и долгой дороги этот тур проводится для минимум 3 человек. В случае если едут двое, вы оплачиваете третье место.

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас чаем со сладостями на озере Нохур.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и Нидж

Выезжаем из Баку и направляемся к первой достопримечательности — мавзолею Дири Баба, который расположился в скале. Перемещаемся в Шемаху и осматриваем одну из древнейших Джума-мечетей на территории Большого Кавказа.

Следующая остановка — озеро Нохур. Водоём окружён горами и утопает в зелени. На берегу вы найдёте множество сувенирных лавок. Здесь при желании мы пообедаем, полакомившись чаем со сладостями.

Добравшись до Габалы, изучим руины древней крепости, которая служила главным входом в город. Заглянем в краеведческий музей и познакомимся с историей этих краёв. После этого посетим посёлок Нидж, где живут удины — древнейший народ Восточного Кавказа. Увидим церковь Святого Елисея и храм Святой Девы Марии.

Завершим день в Шеки. По приезде вы заселитесь в отель и сможете самостоятельно погулять по городу.

Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и НиджМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и НиджМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и НиджМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и НиджМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и НиджМавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и Нидж
2 день

Албанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрика

Утром отправимся в село Киш, где находится Албанская церковь. Вы узнаете, почему на её территории стоит памятник норвежскому археологу Туру Хейердалу и погрузитесь в историю этого святого места.

Далее вернёмся в Шеки и осмотрим Дворец шекинских ханов с множеством фресок и витражей. Исследовав комплекс, мы пройдём по аллее ремесленников и увидим, как создаётся мозаика шебеке.

После этого вы сможете зайти в Верхний караван-сарай с закрытым садом. Раньше здесь останавливались купцы для торговли, а сейчас здание служит музеем и площадкой для мероприятий.

Затем побываем на шёлковой фабрике. Обязательно зайдите в магазинчик при производстве и порадуйте себя покупкой шёлковых изделий. Потом вас ждёт обратный путь в Баку.

До новых встреч!

Албанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрикаАлбанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрика

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$110
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Перекус на озере Нохур
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Обратите внимание: стоимость тура для группы 1-3 чел. - 110 долларов за 1 чел
  • 4-6 чел. - 95 долларов за 1 чел
  • 7-12 чел. - 79 долларов за 1 чел
  • Подберём для вас удобные даты путешествия
  • Возможно повышение цены на летние туры из-за высокого спроса
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
Завершение: Баку, время зависит от времени окончания экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыШекиВыездныеГабалаФабрики и заводы

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