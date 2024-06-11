Вы увидите мавзолей Дири Баба и древнюю Джума-мечеть в Шемахе, полюбуетесь озером Нохур, погрузитесь в историю Габалинского района и осмотрите достопримечательности посёлка Нидж.
В Шеки вас ждёт Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и аллея ремесленников, а в завершении путешествия вы сможете порадовать себя покупками из магазина шёлковой фабрики.
Описание тура
Организационные детали
В силу удалённого местоположения и долгой дороги этот тур проводится для минимум 3 человек. В случае если едут двое, вы оплачиваете третье место.
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. Не входит в стоимость, но мы угостим вас чаем со сладостями на озере Нохур.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, озеро Нохур, Габала и Нидж
Выезжаем из Баку и направляемся к первой достопримечательности — мавзолею Дири Баба, который расположился в скале. Перемещаемся в Шемаху и осматриваем одну из древнейших Джума-мечетей на территории Большого Кавказа.
Следующая остановка — озеро Нохур. Водоём окружён горами и утопает в зелени. На берегу вы найдёте множество сувенирных лавок. Здесь при желании мы пообедаем, полакомившись чаем со сладостями.
Добравшись до Габалы, изучим руины древней крепости, которая служила главным входом в город. Заглянем в краеведческий музей и познакомимся с историей этих краёв. После этого посетим посёлок Нидж, где живут удины — древнейший народ Восточного Кавказа. Увидим церковь Святого Елисея и храм Святой Девы Марии.
Завершим день в Шеки. По приезде вы заселитесь в отель и сможете самостоятельно погулять по городу.
Албанская церковь села Киш, Дворец шекинских ханов, Верхний караван-сарай и шёлковая фабрика
Утром отправимся в село Киш, где находится Албанская церковь. Вы узнаете, почему на её территории стоит памятник норвежскому археологу Туру Хейердалу и погрузитесь в историю этого святого места.
Далее вернёмся в Шеки и осмотрим Дворец шекинских ханов с множеством фресок и витражей. Исследовав комплекс, мы пройдём по аллее ремесленников и увидим, как создаётся мозаика шебеке.
После этого вы сможете зайти в Верхний караван-сарай с закрытым садом. Раньше здесь останавливались купцы для торговли, а сейчас здание служит музеем и площадкой для мероприятий.
Затем побываем на шёлковой фабрике. Обязательно зайдите в магазинчик при производстве и порадуйте себя покупкой шёлковых изделий. Потом вас ждёт обратный путь в Баку.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Перекус на озере Нохур
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
- Обратите внимание: стоимость тура для группы 1-3 чел. - 110 долларов за 1 чел
- 4-6 чел. - 95 долларов за 1 чел
- 7-12 чел. - 79 долларов за 1 чел
- Подберём для вас удобные даты путешествия
- Возможно повышение цены на летние туры из-за высокого спроса