Выезжаем из Баку и направляемся к первой достопримечательности — мавзолею Дири Баба, который расположился в скале. Перемещаемся в Шемаху и осматриваем одну из древнейших Джума-мечетей на территории Большого Кавказа.

Следующая остановка — озеро Нохур. Водоём окружён горами и утопает в зелени. На берегу вы найдёте множество сувенирных лавок. Здесь при желании мы пообедаем, полакомившись чаем со сладостями.

Добравшись до Габалы, изучим руины древней крепости, которая служила главным входом в город. Заглянем в краеведческий музей и познакомимся с историей этих краёв. После этого посетим посёлок Нидж, где живут удины — древнейший народ Восточного Кавказа. Увидим церковь Святого Елисея и храм Святой Девы Марии.

Завершим день в Шеки. По приезде вы заселитесь в отель и сможете самостоятельно погулять по городу.