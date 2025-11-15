Мои заказы

Контрасты столицы и голоса древности: индивидуальный тур по Баку и Апшеронскому полуострову

Посетить храм огнепоклонников, увидеть Янардаг, заглянуть в Гобустан и погулять по Старому городу
Отправляемся в колоритный Азербайджан, чтобы увидеть, как древность и современность сплетаются в единое полотно облика Баку, и погрузиться в атмосферу древности.

На улицах Старого города вы прикоснётесь к истории, а у
подножия Пламенных башен — к стремительному будущему Азербайджана.

Вас ждёт насыщенная обзорная экскурсия по знаковым локациям столицы, поездка к Гобустанским петроглифам и грязевым вулканам.

Посетите храм Атешгях, увидите горящую гору Янардаг и побываете в месте, где располагается первая в мире нефтяная вышка.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Баку

В любое время суток вас встретит водитель. Вас ожидает комфортный трансфер до отеля и заселение.

2 день

Знакомство со столицей

После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию, которая продлится весь день. Обед будет организован в ресторане с блюдами национальной кухни.

В программе — самые знаковые места столицы: вы увидите первую нефтяную вышку в истории, полюбуетесь Пламенными башнями, побываете в Старом городе, подниметесь на панорамную площадку, посетите один из лучших Музеев ковра в регионе и войдёте в Центр Гейдара Алиева.

Вечером — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.

3 день

Гобустан, Атешгях и Янардаг

После завтрака мы поедем в Гобустан. Здесь вас ждёт посещение интерактивного музея, прогулка по заповеднику и встреча с грязевыми вулканами.

После обеда продолжим исследование Апшеронского полуострова: вас ждёт древняя крепость, храм огнепоклонников Атешгях и знаменитая гора Янардаг, где огонь вырывается прямо из земли.

Вечером — возвращение в отель и отдых. Ночь в Баку.

4 день

Окончание тура

После завтрака водитель заберёт вас за 3 часа до вылета и отвезёт в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$615
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Улучшение вариантов транспорта
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • 2 гостя - от $625
  • 3 гостя - от $775
  • 4+ человек - по запросу
  • Количество участников не ограничено
  • Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников. Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация,
внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги. В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.

