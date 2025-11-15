После завтрака в отеле мы отправимся на экскурсию, которая продлится весь день. Обед будет организован в ресторане с блюдами национальной кухни.

В программе — самые знаковые места столицы: вы увидите первую нефтяную вышку в истории, полюбуетесь Пламенными башнями, побываете в Старом городе, подниметесь на панорамную площадку, посетите один из лучших Музеев ковра в регионе и войдёте в Центр Гейдара Алиева.

Вечером — свободное время или отдых в отеле. Ночь в Баку.