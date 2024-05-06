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По популярности
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Сегодня отправимся в автомобильную экскурсию в посёлок Сураханы и посетим историко-архитектурный заповедник «Атешгях», где заглянем в храм огнепоклонников»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут древние города, артефакты заповедника Гобустан, пейзажи озера Нохур и тайны храма Атешгях»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Посетим храм огнепоклонников Атешгях и, конечно, заедем посмотреть на горящую гору Янардаг»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Сегодня начнём день с посещения храма огнепоклонников Атешгях»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
Пройтись по улицам Старого города, увидеть «Малую Венецию» и погрузиться в быт зороастрийцев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждёт обзорная экскурсия по Баку, во время которой вы прогуляетесь по знаменитому Ичери-шехер и увидите Девичью башню, полюбуетесь кусочком Венеции в столице, посетите храм огнепоклонников Атешгях и горящую гору Янардаг»
$400 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Соборы и храмы»
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- Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
- Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
- Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
- Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
- Индивидуальное мини-путешествие по Апшерону: Баку, храм Атешгях, Янардаг и замок Рамана
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Сейчас в Баку в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 5 авторских туров от 295 до 49 800 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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