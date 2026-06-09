Начнём знакомство в Нагорном парке, откуда открываются панорамы Баку и Каспийского моря. Увидим башни Пламени и Аллею шахидов, снаружи осмотрим центр Гейдара Алиева — одно из известнейших современных зданий Азербайджана.

Погуляем по Старому городу Ичери-шехер, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдём по узким улочкам исторического центра и увидим главные памятники древнего Баку — Дворец ширваншахов и Девичью башню.

Вечером устроим променад по Приморскому бульвару и площади Фонтанов. По желанию можно посетить Музей ковра или покататься на катере.