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Союз гор и огня: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана и не только

От констратсных улиц Баку до сокровищ Апшерона, Шемахи, Габалы и Губы
Каменные стены Ичери-Шехер, современная архитектура центра Гейдара Алиева, петроглифы Гобустана и канатные дороги среди вершин Кавказа покажут Азербайджан с разных сторон.

Наш маршрут также пройдёт через Губу, Красную Слободу, Шемаху и Габалу, объединяя исторические памятники, природные ландшафты и горные курорты.
Союз гор и огня: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана и не только
Союз гор и огня: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана и не только
Союз гор и огня: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана и не только

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
Паспорт
Страховку
Наличные AZN
Многослойную одежду
Лёгкую тёплую куртку или флиску
Длинные брюки
Головной убор
Дождевик
Удобную разношенную обувь
Личные лекарства
Солнцезащитные очки и крем
Пауэрбанк

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Баку

Начнём знакомство в Нагорном парке, откуда открываются панорамы Баку и Каспийского моря. Увидим башни Пламени и Аллею шахидов, снаружи осмотрим центр Гейдара Алиева — одно из известнейших современных зданий Азербайджана.

Погуляем по Старому городу Ичери-шехер, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдём по узким улочкам исторического центра и увидим главные памятники древнего Баку — Дворец ширваншахов и Девичью башню.

Вечером устроим променад по Приморскому бульвару и площади Фонтанов. По желанию можно посетить Музей ковра или покататься на катере.

Знакомство с БакуЗнакомство с Баку
2 день

Гобустанские петроглифы и Апшеронский полуостров

Утром поедем в Гобустанский национальный парк — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим современный музей и осмотрим наскальные рисунки, возраст которых достигает 10–15 тысяч лет до н. э.

Отправимся к грязевым вулканам неподалёку (по желанию и за доплату). На обратном пути в Баку заглянем в археологический парк «Гала», где сохранились элементы древних поселений. Также посетим храм огнепоклонников Атешгях и увидим природный феномен Апшеронского полуострова — горящую гору Янардаг.

После экскурсии вернёмся в отель.

Гобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостровГобустанские петроглифы и Апшеронский полуостров
3 день

Губа, Красная Слобода и горный курорт «Шахдаг»

Рано утром отправимся на север Азербайджана. Дорога займёт 2,5–3 часов. По пути остановимся в городе Губа, известном ковроткачеством и яблоневыми садами. Посетим Красную Слободу — поселение горских евреев, сохранившее историю и культурные традиции.

Продолжим путь в Шахдагский национальный парк и на курорт «Шахдаг». Поднимемся по канатной дороге на вершину, откуда открываются виды Кавказских гор. Будет свободное время для прогулок, фотографий и сезонных активностей. Зимой здесь можно покататься на лыжах, летом — устроить треккинг.

Вечером вернёмся в Баку.

Губа, Красная Слобода и горный курорт «Шахдаг»Губа, Красная Слобода и горный курорт «Шахдаг»Губа, Красная Слобода и горный курорт «Шахдаг»
4 день

Шемаха и Габала

Направимся на северо-запад страны. По пути остановимся в городе Шемаха — древней столице Ширванского царства. Посетим историческую Джума-мечеть, которая считается одной из старейших мечетей Кавказа. Если позволит время, заедем к мавзолею Дири Баба в посёлке Мараза.

Продолжим путь в Габалу — один из известных курортных регионов Азербайджана. Прогуляемся у озера Нохур, окружённого горами и лесами, и сделаем остановку для фотографий.

Отдохнём на курорте «Туфандаг». Поднимемся на канатной дороге и полюбуемся панорамами Кавказских гор.

Вечером вернёмся в столицу. Путь займёт около 4 часов.

Шемаха и ГабалаШемаха и ГабалаШемаха и ГабалаШемаха и ГабалаШемаха и ГабалаШемаха и ГабалаШемаха и Габала

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт в Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание (обеды и ужины) - 15-20 манат (€8-11) за приём
  • Входные билеты - 40-50 манат (€20-25)
  • Канатная дорога - 27 манат (€14) в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, ваш отель, 9:00 или по договорённости
Завершение: Баку, 18:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я решил встречаться с путешественниками, чтобы показать свой Баку — искренний, гостеприимный и контрастный. Для меня важно, чтобы после нашей прогулки вы чувствовали себя в городе не приезжим, а дорогим гостем, который зашёл на чай к старому другу.

Тур входит в следующие категории Баку

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