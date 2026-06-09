Наш маршрут также пройдёт через Губу, Красную Слободу, Шемаху и Габалу, объединяя исторические памятники, природные ландшафты и горные курорты.
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Паспорт
Страховку
Наличные AZN
Многослойную одежду
Лёгкую тёплую куртку или флиску
Длинные брюки
Головной убор
Дождевик
Удобную разношенную обувь
Личные лекарства
Солнцезащитные очки и крем
Пауэрбанк
Программа тура по дням
Знакомство с Баку
Начнём знакомство в Нагорном парке, откуда открываются панорамы Баку и Каспийского моря. Увидим башни Пламени и Аллею шахидов, снаружи осмотрим центр Гейдара Алиева — одно из известнейших современных зданий Азербайджана.
Погуляем по Старому городу Ичери-шехер, который входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдём по узким улочкам исторического центра и увидим главные памятники древнего Баку — Дворец ширваншахов и Девичью башню.
Вечером устроим променад по Приморскому бульвару и площади Фонтанов. По желанию можно посетить Музей ковра или покататься на катере.
Гобустанские петроглифы и Апшеронский полуостров
Утром поедем в Гобустанский национальный парк — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим современный музей и осмотрим наскальные рисунки, возраст которых достигает 10–15 тысяч лет до н. э.
Отправимся к грязевым вулканам неподалёку (по желанию и за доплату). На обратном пути в Баку заглянем в археологический парк «Гала», где сохранились элементы древних поселений. Также посетим храм огнепоклонников Атешгях и увидим природный феномен Апшеронского полуострова — горящую гору Янардаг.
После экскурсии вернёмся в отель.
Губа, Красная Слобода и горный курорт «Шахдаг»
Рано утром отправимся на север Азербайджана. Дорога займёт 2,5–3 часов. По пути остановимся в городе Губа, известном ковроткачеством и яблоневыми садами. Посетим Красную Слободу — поселение горских евреев, сохранившее историю и культурные традиции.
Продолжим путь в Шахдагский национальный парк и на курорт «Шахдаг». Поднимемся по канатной дороге на вершину, откуда открываются виды Кавказских гор. Будет свободное время для прогулок, фотографий и сезонных активностей. Зимой здесь можно покататься на лыжах, летом — устроить треккинг.
Вечером вернёмся в Баку.
Шемаха и Габала
Направимся на северо-запад страны. По пути остановимся в городе Шемаха — древней столице Ширванского царства. Посетим историческую Джума-мечеть, которая считается одной из старейших мечетей Кавказа. Если позволит время, заедем к мавзолею Дири Баба в посёлке Мараза.
Продолжим путь в Габалу — один из известных курортных регионов Азербайджана. Прогуляемся у озера Нохур, окружённого горами и лесами, и сделаем остановку для фотографий.
Отдохнём на курорте «Туфандаг». Поднимемся на канатной дороге и полюбуемся панорамами Кавказских гор.
Вечером вернёмся в столицу. Путь займёт около 4 часов.
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Что включено
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт в Баку и обратно
- Проживание
- Питание (обеды и ужины) - 15-20 манат (€8-11) за приём
- Входные билеты - 40-50 манат (€20-25)
- Канатная дорога - 27 манат (€14) в одну сторону