День первый Утром выезжаем из Баку в район чайных и цитрусовых плантаций, пересекая заповедники и наблюдая за стаями птиц, возможно, даже увидим оленей и газелей. Лимоны, что растут почти гроздьями и склоняют ветви до самой земли, деревья, пылающие солнечными мандаринами и апельсинами, многочисленные сады фейхоа и киви — всё это изобилие подскажет нам, что мы приехали в южные субтропики Азербайджана. Время года, когда всё это созревает — вторая половина осени. А летом и в начале осени можно искупаться в Каспийском море с вулканическим песком. Посетим озеро Ханбулан, окружённое лесистыми горами; весной уровень воды повышается из-за таяния снегов, и все деревья нижней части склона оказываются затопленными: одновременно очаровательное и печальное явление. Я угощу вас вкусным ароматным местным чаем на берегу этой чарующей красоты. В Гирканском заповеднике увидим Железное дерево (Парротия персидская). Оно настолько твёрдое и тяжёлое, что по плотности превышает железо, от него отлетает пуля, а его древесина тонет в воде, а кора металлического оттенка. Южные регионы славятся Азербайджана своими особыми и очень вкусными блюдами, многие из которых мы обязательно попробуем. Южные регионы также славятся термальными источниками. Я предложу вам варианты размещения, где вы сможете принять лечебные ванны с термальной водой или другие варианты на ваш выбор. День второй Утром, позавтракав, мы отправимся в обратный путь, не менее увлекательный, чем первый день. Увидим башню-тюрьму, где сидел Сталин, и посетим особняк Ленкоранского хана, в котором нынче располагается местный Историко-Краеведческий музей. Обязательно заглянем на чайные плантации, сделаем фотографии среди чайных кустов и, при желании, купим местный чай по выгодной цене. Погрузившись в природу региона, мы поедем по серпантину вглубь Талышских гор, мимо ущелья с горной рекой и сказочного леса. Посетим Янар-булаг — горящий источник в горах Масаллы, который воспламеняется от спички. А потоки термальной воды стекают в реку и создают живописную заводь в ущелье. Окрестности Баку славятся своей горящей горой Янардаг. Свой Янардаг есть и в южных регионах. Пламя южной горящей горы гораздо слабее своего Бакинского собрата, но зато место, где оно горит, гораздо живописнее. Чтобы увидеть это пламя, нужно подняться по очень длинной каменной лестнице. Но зато всем тем, кто преодолеет это испытание, откроется ещё одно, маленькое чудо природы и красивейшие виды на окрестности. В Азербайджане бытует такая примета: если есть горная река, значит неподалеку есть и водопад. Недалеко от горной речки такой водопад тоже имеется, и именно к нему будет пролегать наш путь. Этот водопад падает с вершины одной из самых высоких гор в окрестности, но к счастью до него тянется благоустроенная территория. С одной стороны, это портит впечатление от созерцания девственной красоты этих мест, с другой — делает возможной прогулку до самого подножья водопада. А оказавшись прямо перед ним, глаза уже не видят ничего, кроме его искрящихся на солнце струй. При наличии небольшой физической подготовки, вы сможете пройти прямо под его струи и при этом почти не намокнуть. Важная информация:

Не забудьте одеться по погоде: летом обязательно наденьте головной убор, весной и осенью ветровки, а в конце осени, начале весны и зимой обязательно тёплые куртки, тёплые брюки и тёплые шапки.