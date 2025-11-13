Новый год в «стране огней»: Баку и удивительные достопримечательности окрестностей
Погулять по контрастной столице, увидеть Янардаг и посетить заповедник «Гобустан»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
30 дек в 10:00
$370 за человека
Праздничное путешествие по Азербайджану: тур по знаковым локациям
Полюбоваться Пламенными башнями, заглянуть в Ичери-Шехер и погрузиться в историю зороастризма
«Новогодняя суета позади, но ещё есть время отдохнуть, поэтому мы отправляемся в гостеприимный Азербайджан»
2 янв в 10:00
$370 за человека
Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности
Увидеть символы Баку, побывать на родине Шемаханской царицы и удивиться фрескам Шеки
Начало: Аэропорт Баку, с 10:00, возможно другое время по д...
«Возвращение в Баку, свободное время и подготовка к встрече Нового года»
30 дек в 10:00
$690 за человека
Сколько стоит тур в Баку в ноябре 2025
Сейчас в Баку в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 тура от 370 до 690. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
