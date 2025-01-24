Дворец Ширваншахов – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Дворец Ширваншахов» в Баку на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Завтра в 07:30
3 апр в 07:30
$190 за человека
Шеки: восточная сказка (тур на 2 дня)
Пешая
На машине
2 дня
Шеки: восточная сказка (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
$500 за экскурсию
Неделя в стране огней - Азербайджан
На машине
7 дней
Неделя в стране огней - Азербайджан
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$930 за экскурсию

Последние отзывы на туры

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    Богдан
    24 января 2025
    Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
    Недавно побывали на двухдневном туре в Габале и Шеки — остались очень довольны! В первый день поехали в Габалу. Очень понравились
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    горы и зелёные просторы. Катались на канатной дороге, с которой открывается потрясающий вид. Природа здесь просто шикарная! На второй день отправились в Шеки. Город оказался очень красивым, особенно Шекинский ханский дворец — место, которое стоит увидеть. Тур был хорошо организован, удобный транспорт и интересный гид, который рассказывал много интересного. В целом, поездка получилась отличной, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дворец Ширваншахов»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
  2. Шеки: восточная сказка (тур на 2 дня)
  3. Неделя в стране огней - Азербайджан
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Джума-Мечеть
  5. Девичья башня
  6. Хызы
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Старый город
  9. Нагорный парк
  10. Дворец Ширваншахов
Сколько стоит тур в Баку в апреле 2025
Сейчас в Баку в категории "Дворец Ширваншахов" можно забронировать 3 тура от 190 до 930. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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