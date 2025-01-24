Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Завтра в 07:30
3 апр в 07:30
$190 за человека
Шеки: восточная сказка (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
$500 за экскурсию
Неделя в стране огней - Азербайджан
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$930 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- ББогдан24 января 2025Недавно побывали на двухдневном туре в Габале и Шеки — остались очень довольны! В первый день поехали в Габалу. Очень понравились
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Дворец Ширваншахов»
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Сейчас в Баку в категории "Дворец Ширваншахов" можно забронировать 3 тура от 190 до 930. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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