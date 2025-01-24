читать дальше горы и зелёные просторы. Катались на канатной дороге, с которой открывается потрясающий вид. Природа здесь просто шикарная! На второй день отправились в Шеки. Город оказался очень красивым, особенно Шекинский ханский дворец — место, которое стоит увидеть. Тур был хорошо организован, удобный транспорт и интересный гид, который рассказывал много интересного. В целом, поездка получилась отличной, рекомендую!

Недавно побывали на двухдневном туре в Габале и Шеки — остались очень довольны! В первый день поехали в Габалу. Очень понравились