Увидите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, а набережная
Виза не нужна.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и традиционное чаепитие с вареньем. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. По программе используется комфортабельный транспорт: легковые автомобили, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter.
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день, не требует специальной физической подготовки. Преимущественно передвигаемся на транспорте.
Прогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башни
В аэропорту Баку вас встретят и доставят в отель выбранной категории. После небольшого отдыха начнётся экскурсия по столице Азербайджана — городу, где древность гармонично сочетается с современными архитектурными формами.
Мы отправимся в Старый город — Ичери-шехер, где узкие мощёные улочки, старинные дворики и каменные дома сохраняют атмосферу Средневековья. Здесь вы увидите Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, и Дворец Ширваншахов 15 века, признанный шедевром азербайджанского зодчества. Затем нас ждёт прогулка по набережной Каспийского моря и панорамный вид на знаменитые Пламенные башни, ставшие воплощением энергии и прогресса современной столицы.
Гобустан и нефтяное наследие
Утром мы отправимся в заповедник «Гобустан», известный древними петроглифами. В музее под открытым небом можно будет увидеть более 6000 наскальных рисунков возрастом до 40 тысяч лет, среди которых сцены охоты, танцев и ритуалов. Экскурсия позволит заглянуть в прошлое и прикоснуться к истокам человеческой культуры. После этого мы посетим район старейших нефтяных месторождений, где узнаем, как зарождалась и развивалась нефтяная индустрия Азербайджана.
Возвращение в Баку, свободное время и подготовка к встрече Нового года. По желанию можно заказать праздничный ужин в ресторане — бронь осуществляется заранее.
Свободный день в Баку
Этот день вы проведёте в своём темпе. Можно неспешно прогуляться по Старому городу, полюбоваться панорамами Каспийского моря с набережной и увидеть вечернее световое шоу Пламенных Башен. Отличным завершением дня станет чашка ароматного чая в уютном кафе или знакомство с блюдами азербайджанской кухни.
Янардаг и Атешгях
С утра мы отправимся к Янардагу — горящей горе, где из недр земли постоянно вырывается природный газ, образуя пламя. Это удивительное явление издавна окружено легендами и связано с культурой зороастрийцев. Далее нас ждёт храм огня Атешгях — архитектурный комплекс, здесь на протяжении веков поклонялись огню. Мы познакомимся с историей священного места и обычаями огнепоклонников.
После экскурсии — возвращение в Баку.
Шемаха и озеро Нохур
Сегодня мы отправимся в регионы Азербайджана. Первая остановка — мавзолей Дири Баба 15 века, окружённый легендами и считающийся сакральным памятником. Затем посетим город Шемаха, известный как родина Шемаханской царицы. Здесь мы увидим мавзолей Ширваншахов 12 века и одну из старейших мечетей Кавказа.
После прогулки сделаем остановку у озера Нохур, чтобы насладиться красотой природы, а к вечеру приедем в город Шеки и разместимся в отеле MinAli Boutique.
Шеки и село Киш
Утро начнётся с экскурсии по Шеки, одному из самых древних и красивых городов страны. Мы посетим летний Дворец шекинских ханов, знаменитый фресками шебеке, созданными мастерами без клея и гвоздей.
Далее отправимся в село Киш, где находится албанская церковь с богатой историей. Здесь были найдены захоронения викингов, что делает памятник особенно значимым. После экскурсии мы устроим традиционное чаепитие с вареньем, а затем вернёмся в Баку и разместимся в отеле выбранной категории.
Окончание тура
Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.
Что включено
- Проживание
- Завтраки и чаепитие
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Встреча Нового года в ресторане (по желанию, стоимость уточняется)