Мои заказы

Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности

Увидеть символы Баку, побывать на родине Шемаханской царицы и удивиться фрескам Шеки
Откройте для себя новогодний Азербайджан — страну, где древние легенды встречаются с огнями современного города. Вы отправитесь в Баку и прогуляетесь по Ичери-шехер.

Увидите Девичью башню и Дворец Ширваншахов, а набережная
читать дальше

Каспия и Пламенные башни удивят своими масштабами.

В заповеднике «Гобустан» исследуете тысячелетние петроглифы, отражающие жизнь и обычаи древних народов.

В пригородах Баку раскроются тайны огня: горящая гора Янардаг и храм Атешгях позволят прикоснуться к наследию зороастрийцев.

Путешествие продолжится в регионах — мавзолей Дири Баба, древняя Шемаха и умиротворённое озеро Нохур станут остановками на пути в Шеки.

Здесь вас ждёт дворец с изысканными окнами шебеке и албанская церковь в селе Киш, где прошлое оживает среди горных пейзажей.

Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности
Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности
Новогодний блеск Азербайджана: 3 города и главные достопримечательности

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и традиционное чаепитие с вареньем. Обеды и ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. По программе используется комфортабельный транспорт: легковые автомобили, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter.

Возраст участников. 7+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий, прогулки до 15 км в день, не требует специальной физической подготовки. Преимущественно передвигаемся на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башни

В аэропорту Баку вас встретят и доставят в отель выбранной категории. После небольшого отдыха начнётся экскурсия по столице Азербайджана — городу, где древность гармонично сочетается с современными архитектурными формами.

Мы отправимся в Старый город — Ичери-шехер, где узкие мощёные улочки, старинные дворики и каменные дома сохраняют атмосферу Средневековья. Здесь вы увидите Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, и Дворец Ширваншахов 15 века, признанный шедевром азербайджанского зодчества. Затем нас ждёт прогулка по набережной Каспийского моря и панорамный вид на знаменитые Пламенные башни, ставшие воплощением энергии и прогресса современной столицы.

Прогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башниПрогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башниПрогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башниПрогулка по Баку: Ичери-шехер, набережная и Пламенные башни
2 день

Гобустан и нефтяное наследие

Утром мы отправимся в заповедник «Гобустан», известный древними петроглифами. В музее под открытым небом можно будет увидеть более 6000 наскальных рисунков возрастом до 40 тысяч лет, среди которых сцены охоты, танцев и ритуалов. Экскурсия позволит заглянуть в прошлое и прикоснуться к истокам человеческой культуры. После этого мы посетим район старейших нефтяных месторождений, где узнаем, как зарождалась и развивалась нефтяная индустрия Азербайджана.

Возвращение в Баку, свободное время и подготовка к встрече Нового года. По желанию можно заказать праздничный ужин в ресторане — бронь осуществляется заранее.

Гобустан и нефтяное наследиеГобустан и нефтяное наследиеГобустан и нефтяное наследиеГобустан и нефтяное наследие
3 день

Свободный день в Баку

Этот день вы проведёте в своём темпе. Можно неспешно прогуляться по Старому городу, полюбоваться панорамами Каспийского моря с набережной и увидеть вечернее световое шоу Пламенных Башен. Отличным завершением дня станет чашка ароматного чая в уютном кафе или знакомство с блюдами азербайджанской кухни.

Свободный день в БакуСвободный день в БакуСвободный день в Баку
4 день

Янардаг и Атешгях

С утра мы отправимся к Янардагу — горящей горе, где из недр земли постоянно вырывается природный газ, образуя пламя. Это удивительное явление издавна окружено легендами и связано с культурой зороастрийцев. Далее нас ждёт храм огня Атешгях — архитектурный комплекс, здесь на протяжении веков поклонялись огню. Мы познакомимся с историей священного места и обычаями огнепоклонников.

После экскурсии — возвращение в Баку.

Янардаг и АтешгяхЯнардаг и АтешгяхЯнардаг и АтешгяхЯнардаг и Атешгях
5 день

Шемаха и озеро Нохур

Сегодня мы отправимся в регионы Азербайджана. Первая остановка — мавзолей Дири Баба 15 века, окружённый легендами и считающийся сакральным памятником. Затем посетим город Шемаха, известный как родина Шемаханской царицы. Здесь мы увидим мавзолей Ширваншахов 12 века и одну из старейших мечетей Кавказа.

После прогулки сделаем остановку у озера Нохур, чтобы насладиться красотой природы, а к вечеру приедем в город Шеки и разместимся в отеле MinAli Boutique.

Шемаха и озеро НохурШемаха и озеро НохурШемаха и озеро Нохур
6 день

Шеки и село Киш

Утро начнётся с экскурсии по Шеки, одному из самых древних и красивых городов страны. Мы посетим летний Дворец шекинских ханов, знаменитый фресками шебеке, созданными мастерами без клея и гвоздей.

Далее отправимся в село Киш, где находится албанская церковь с богатой историей. Здесь были найдены захоронения викингов, что делает памятник особенно значимым. После экскурсии мы устроим традиционное чаепитие с вареньем, а затем вернёмся в Баку и разместимся в отеле выбранной категории.

Шеки и село КишШеки и село КишШеки и село Киш
7 день

Окончание тура

Ко времени вылета будет организован трансфер в аэропорт Баку.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и чаепитие
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Встреча Нового года в ресторане (по желанию, стоимость уточняется)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, с 10:00, возможно другое время по договорённости
Завершение: Аэропорт Баку, до 12:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 41 туриста
Всем привет! Я занимаюсь туризмом с 2000 года, и даже в моём дипломе значится «Организатор туристской деятельности». Сам побывал в 75 странах мира, но считаю, что мало какой регион так
читать дальше

разнообразен и интересен, как Южный Кавказ. С 2015 года мы с командой проводим групповые и индивидуальные туры по Грузии, Армении и Азербайджану. За это время 8 тысяч человек побывали у нас в гостях и увезли с собой ценный багаж вкусных впечатлений. Приглашаю и вас на дегустацию новых эмоций!

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 дня
6 отзывов
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 15:00
30 ноя в 09:00
$360 за всё до 17 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
2 дня
11 отзывов
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
30 ноя в 07:00
$350 за всё до 30 чел.
Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана
На машине
6 дней
Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть витражи Дворца шекинских ханов, посетить Центр Гейдара Алиева и изучить петроглифы Гобустана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$1015 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку