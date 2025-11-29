В аэропорту Баку вас встретят и доставят в отель выбранной категории. После небольшого отдыха начнётся экскурсия по столице Азербайджана — городу, где древность гармонично сочетается с современными архитектурными формами.

Мы отправимся в Старый город — Ичери-шехер, где узкие мощёные улочки, старинные дворики и каменные дома сохраняют атмосферу Средневековья. Здесь вы увидите Девичью башню — символ Баку, окутанный легендами, и Дворец Ширваншахов 15 века, признанный шедевром азербайджанского зодчества. Затем нас ждёт прогулка по набережной Каспийского моря и панорамный вид на знаменитые Пламенные башни, ставшие воплощением энергии и прогресса современной столицы.