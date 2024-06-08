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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$750 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Биби-Эйбат»
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