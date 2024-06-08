Мечеть Биби-Эйбат – туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Мечеть Биби-Эйбат» в Баку на русском языке, цены от $600. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$950 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Мечеть Биби-Эйбат»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
  2. Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
  3. Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Мечеть Биби-Эйбат" можно забронировать 3 тура от 600 до 950.
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