Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть цитрусовые сады, побывать у озера Масазыр и познакомиться с ремёслами Лагича
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
19 мая в 10:00
26 мая в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям и скрытым уголкам Азербайджана
Погулять по Баку, посетить Шеки и Шемаху, увидеть святыни и природу
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
23 мая в 10:00
30 мая в 10:00
95 000 ₽ за всё до 3 чел.
В Азербайджан за горными пейзажами и вином: индивидуальный тур
Полюбоваться радужными переливами гор Хызы, посетить озеро Нохур и увидеть Каспий
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
22 мая в 10:00
29 мая в 10:00
75 000 ₽ за всё до 3 чел.
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