Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
30 апр в 08:00
6 июн в 08:00
94 000 ₽ за человека
Большое путешествие по Азербайджану
Начало: Баку, по договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 апр в 09:30
2 мая в 09:30
$1280 за человека
Неделя в стране огней - Азербайджан
Начало: По договорённости
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$930 за экскурсию
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 сентября 2024Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время и погулять самостоятельно и купить подарки. Спасибо Екатерина.
- ЗЗоя26 июня 2024По возвращению из Баку я поняла насколько важно отдыхать хорошо. Вы те люди, которые делают нас счастливыми. Причем счастьем хочется
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Нагорный парк»
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