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делиться с друзьями и знакомыми, что мы и делаем. Видади - ангел хранитель, учитывал все наши пожелания и капризы. Без него наше путешествие не было бы таким ярким. Было ощущение теплоты, заботы и безопасности. Нам понравилось все: отель, чистота в городе. О Баку можно говорить вечно, о его красоте и гостеприимстве. Спасибо вам за все!