Полезная информация о Ленкорани
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Местное время в Ленкорани
23:1644
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇿 Азербайджан
|Название города
|Ленкорань
|По-английски
|Lankaran
|Столица региона
|Ленкорань является столицей региона
|Население города
|240 300 чел.
|Аэропорт
|Ленкорань LLK
|Часовой пояс
|Asia/Baku
|Средняя высота
|-22 м. от уровня моря
Где находится Ленкорань на карте
Ленкорань