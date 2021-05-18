Полезная информация о Ленкорани

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Местное время в Ленкорани
23:1644
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇿 Азербайджан
Название городаЛенкорань
По-английскиLankaran
Столица регионаЛенкорань является столицей региона
Население города240 300 чел.
АэропортЛенкорань LLK
Часовой поясAsia/Baku
Средняя высота-22 м. от уровня моря

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