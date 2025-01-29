Экскурсии на автобусе в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Манаме на русском языке, цены от €66. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия
На автобусе
4 отзыва
5.5 часов
Групповая
до 22 чел.
Знакомство с Бахрейном
Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем этого удивительного королевства
Начало: В порту Khalifa bin Salman
Завтра в 10:00
10 фев в 10:00
75 за человека
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
На автобусе
10 отзывов
6 часов
Круиз
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
10 фев в 09:00
17 фев в 09:00
66 за человека
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
На автобусе
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Начало: В порту
Расписание: в понедельник в 09:30
Завтра в 09:30
10 фев в 09:30
77 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия
  2. Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
  3. Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в феврале 2025
Сейчас в Манаме в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 66 до 77. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, 14 ⭐ отзывов, цены от €66. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель