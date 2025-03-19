Насладитесь атмосферой древнего Востока, прогуливаясь по узким улочкам и изучая традиционные арабские дома. Откройте для себя богатую историю и культуру страны, посетив её знаковые места. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее Бахрейна
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественная мечеть Аль-Фатих
- 🏰 Историческая крепость Калат-аль-Бахрейн
- 🏙️ Аутентичная атмосфера Мухаррака
- 🛍️ Традиционные изделия на арабском рынке
- 🌅 Прогулка по набережной Бахрейн-Бэй
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Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатих
- Исторический район Мухаррак
- Крепость Калат-аль-Бахрейн
- Арабский рынок
- Набережная Бахрейн-Бэй
Описание экскурсии
Мечеть Аль-Фатих. Крупнейшая мечеть в Бахрейне, способная вместить до семи тысяч человек. Она впечатлит вас размерами, мраморными полами и величественным куполом.
Исторический район Мухаррак. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой древнего Востока: погулять по узким улочкам, рассмотреть традиционные арабские дома и заглянуть в уютные лавки торговцев.
Крепость Калат-аль-Бахрейн. Она была важным торговым и административным центром древнего Бахрейна. Вы пройдёте по её могучим стенам и раскроете стратегическое значение крепости в разные времена, начиная с эпохи Дильмун.
Арабский рынок. Вы увидите традиционные изделия страны: специи, сувениры и текстиль.
Набережная Бахрейн-Бэй. Мы погуляем, наслаждаясь видами на залив и современную архитектуру.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе Toyota Coaster
- Входные билеты включены в стоимость
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€75
|Дети 6-12 лет
|€45
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
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Огромное спасибо, Роман!