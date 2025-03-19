Добро пожаловать в Бахрейн! Здесь вы увидите величественную мечеть Аль-Фатих, исторический район Мухаррак и крепость Калат-аль-Бахрейн. Насладитесь атмосферой древнего Востока, прогуливаясь по узким улочкам и изучая традиционные арабские дома. Откройте для себя богатую историю и культуру страны, посетив её знаковые места. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее Бахрейна

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Ваш гид в Манаме

Роман Ваш гид в Манаме

Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Мечеть Аль-Фатих. Крупнейшая мечеть в Бахрейне, способная вместить до семи тысяч человек. Она впечатлит вас размерами, мраморными полами и величественным куполом.

Исторический район Мухаррак. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой древнего Востока: погулять по узким улочкам, рассмотреть традиционные арабские дома и заглянуть в уютные лавки торговцев.

Крепость Калат-аль-Бахрейн. Она была важным торговым и административным центром древнего Бахрейна. Вы пройдёте по её могучим стенам и раскроете стратегическое значение крепости в разные времена, начиная с эпохи Дильмун.

Арабский рынок. Вы увидите традиционные изделия страны: специи, сувениры и текстиль.

Набережная Бахрейн-Бэй. Мы погуляем, наслаждаясь видами на залив и современную архитектуру.

Организационные детали