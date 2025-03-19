Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия

Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна, посетив его знаковые места. Узнайте о прошлом и настоящем этого удивительного королевства
Добро пожаловать в Бахрейн! Здесь вы увидите величественную мечеть Аль-Фатих, исторический район Мухаррак и крепость Калат-аль-Бахрейн.

Насладитесь атмосферой древнего Востока, прогуливаясь по узким улочкам и изучая традиционные арабские дома. Откройте для себя богатую историю и культуру страны, посетив её знаковые места. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее Бахрейна
5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественная мечеть Аль-Фатих
  • 🏰 Историческая крепость Калат-аль-Бахрейн
  • 🏙️ Аутентичная атмосфера Мухаррака
  • 🛍️ Традиционные изделия на арабском рынке
  • 🌅 Прогулка по набережной Бахрейн-Бэй
Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия
Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия
Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия
Ближайшие даты:
31
мар
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Фатих
  • Исторический район Мухаррак
  • Крепость Калат-аль-Бахрейн
  • Арабский рынок
  • Набережная Бахрейн-Бэй

Описание экскурсии

Мечеть Аль-Фатих. Крупнейшая мечеть в Бахрейне, способная вместить до семи тысяч человек. Она впечатлит вас размерами, мраморными полами и величественным куполом.

Исторический район Мухаррак. Здесь вы сможете насладиться аутентичной атмосферой древнего Востока: погулять по узким улочкам, рассмотреть традиционные арабские дома и заглянуть в уютные лавки торговцев.

Крепость Калат-аль-Бахрейн. Она была важным торговым и административным центром древнего Бахрейна. Вы пройдёте по её могучим стенам и раскроете стратегическое значение крепости в разные времена, начиная с эпохи Дильмун.

Арабский рынок. Вы увидите традиционные изделия страны: специи, сувениры и текстиль.

Набережная Бахрейн-Бэй. Мы погуляем, наслаждаясь видами на залив и современную архитектуру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе Toyota Coaster
  • Входные билеты включены в стоимость

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Дети 6-12 лет€45
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Khalifa bin Salman
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Светлана)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Елизавета)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Елизавета)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Людмила)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Екатерина)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Екатерина)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Екатерина)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Екатерина)Знакомство с Бахрейном: групповая экскурсия (Екатерина)
С
19 мар 2025
Экскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадовать любого искушенного туриста. Приятным дополнением к экскурсии были поиск жемчужин, фото в национальных костюмах и очень вкусные угощения! Если на экскурсию в Бахрейн, то только с Романом!
Экскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадоватьЭкскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадоватьЭкскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадоватьЭкскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадоватьЭкскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадоватьЭкскурсия с Романом очень понравилась! Роман замечательный гид! Порадовал отличными знаниями Бахрейна, позитивным настроем, способностью порадовать
K
17 мар 2025
ОГРОМЕННОЕ спасибо Роману! шикарная насыщенная экскурсия! Туристы восторженные! Не просто рассказывал, но и интерактивные игры, розыгрыши и подарочки и кофепитие с восточными сладостями! шесть часов пролетели как один миг! Всех Благ!
М
16 мар 2025
Это самый лучший гид из числа тех, с которыми ранее приходилось встречаться на экскурсиях! Столь высого уровня общения с клиентами и разностороннего познания истории другого государства и подачи материала я никогда не встречала!
В
10 мар 2025
Экскурсия очень понравилась и по наполнению и подаче материала!!!
И
10 мар 2025
Экскурсию проводил Роман! Парень просто молодец, умница! Столько всего рассказал и показал! Очень много знает, и информацию подает очень грамотно, удерживает внимание детей в том числе. По образованию педагог, поэтому
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в конце экскурсии вопросы на усвоение материала🙂! Экскурсия вроде как и групповая, но не большая группа и очень повезло с участниками, было очень комфортно. Нигде никого не ждали, никто не капризничал. С нами были подростки 12 лет, даже им было интересно и много чего запомнили. Искали жемчуг в процессе экскурсии и двое из группы нашли две маленькие жемчужинки! В ходе экскурсии Рома и кофе арабским угостил и чаем, пирожками и печеньками местными. От экскурсии в полном восторге! Роману спасибо огромное!

С
3 мар 2025
Роман провел замечательную экскурсию, это позитивный человек и знающий гид. Узнали много нового, маршрут интересный, забота о туристах-отдельная тема, огромное спасибо ему. У нас был мастер-класс по поиску жемчужин в раковинах, костюмированный экскурс в историю ловцов за жемчугом. Мы очень довольны
Роман провел замечательную экскурсию, это позитивный человек и знающий гид. Узнали много нового, маршрут интересный, заботаРоман провел замечательную экскурсию, это позитивный человек и знающий гид. Узнали много нового, маршрут интересный, забота
Y
24 фев 2025
Отличная организация экскурсии. Роман очень хорошо владеет материалом, интересно рассказывает. Во время экскурсии даже перекусили😉
Огромное спасибо, Роман!
А
20 фев 2025
Не хочется повторять все прошлые отзывы, но они абсолютно правы - экскурсия великолепна, Роман неповторим. Материал прекрасно подготовлен, есть время на вопросы, множество приятных сюрпризов в пути. Однозначно буду рекомендовать
Елена
15 фев 2025
Роман, группа врачей благодарит вас за доставленное удовольствие по экскурсии, несмотря на то что мы потеряшки были- вы нас нашли, усадили и провели незабываемую экскурсию с шампанским печеньем, национальным чаем, а еще добычей жемчуга, и ведь мы нашли!!!👍👍👍 благодарим 😊
Е
14 фев 2025
Когда едете в Бахрейн, ищите Романа 👌 Накормит, напоит и все секреты Бахрейна расскажет! Очень интересно ❤️
Когда едете в Бахрейн, ищите Романа 👌 Накормит, напоит и все секреты Бахрейна расскажет! Очень интересно ❤️Когда едете в Бахрейн, ищите Романа 👌 Накормит, напоит и все секреты Бахрейна расскажет! Очень интересно ❤️
А
4 фев 2025
интересно, вкусно, весело! нам все понравилось, спасибо Роман!
Людмила
28 янв 2025
Благодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главное комфортное погружение в жизнь Бахрейна. Татьяна интересно рассказывает о королевстве, с яркими примерами. Маршрут экскурсии распланировпн органично. Спасибо большое за угощения!
Благодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главноеБлагодарю команду Романа за отличную организацию экскурсии. Спасибо большое Татьяне Т. за глубокое, интересное, и главное
E
31 дек 2024
Очень понравилась экскурсия с Романом, легко, доступно, интересно! Молодцы! Так держать! А кофе, чай и шампанское - это вообще лайфхак для всех экскурсоводов! Спасибо!
Е
30 дек 2024
Роман,вы супер гид-интерактивный! спасибо,нам все понравилось!
Е
10 дек 2024
Были на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересно все было рассказано, вкусняшками были приятно удивлены. Море новых впечатлений и супер классные фотки.
Были на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересноБыли на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересноБыли на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересноБыли на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересноБыли на экскурсии у Романа 09.12.24. Выбирали экскурсии и доверились отзывам. Все прошло отлично. Очень интересно

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