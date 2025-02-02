5.5 часов
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
«Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
5.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Загадочный Бахрейн. Групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, посетив его главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте о культуре и традициях страны в увлекательной экскурсии
Начало: В порту
«Экскурсия проходит на автомобиле, минивэне или автобусе в зависимости от количества участников»
Расписание: в понедельник в 09:30
17 фев в 09:30
24 фев в 09:30
€77 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
«Поедем на комфортабельном минивэне Hyundai Staria (2025 г»
Завтра в 10:30
16 фев в 10:30
от €200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна2 февраля 2025Наталья сама нас встретила в аэропорту, все показала и интересно рассказала. Вкусно накормила национальной едой. Рассказала много информации из обычной жизни бахрейнцев.
- EEkaterina2 февраля 2025Отличный маршрут и прекрасный гид Наталья. Все было очень интересно, посмотрели город из окна автомобиля, с лодки, ходили пешком. Наталья также посоветовала нам отличный ресторан, чтобы отметить день рождения.
- ВВладимир29 января 2025Понравилось все. Наталья великолепный гид и рассказчик. Мы плавно переходили из одной локации в другую. Приветственные печенье, обед на рынке,
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в феврале 2025
Сейчас в Манаме в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 77 до 200. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Манаме с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Манамы и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!