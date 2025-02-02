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шампанское на крыше одного из отелей с великолепным видом на город это были приятные бонусы от Натальи. Получили очень много полезной и интересной информации о стране, городе и людях. Советую всем! Если вы в Бахрейне выбирайте экскурсию с Натальей. 100% не пожалеете. ❤️