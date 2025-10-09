Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу и Каменецкую башню

Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие в сердце одного из самых древних и уникальных лесов Европы — Беловежскую пущу, национальный парк, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к первозданной природе, узнать богатую историю региона и погрузиться в культурное наследие Беларуси. Я заберу вашу семью и/или друзей в Бресте с указанных вами апартаментов. По пути в Беловежскую пущу побеседуем об интересных фактах не только национального парка, но и об исторических событиях, которые происходили на территории Беларуси в прошлые века. Посещение локаций (входные билеты) и выбранные экскурсии оплачиваются вами самостоятельно в инфоцентре национального парка. Согласно предоставляемых национальным парком экскурсионных и других услуг, вы можете посетить: Музей природы Считается лучшим в Европе, здесь в 5 тематических залах представлены коллекции, раскрывающие историческое прошлое пущи.

Ознакомитесь с биоразнообразием региона, первоначальными этапами развития древнего беловежского леса и видами животных, исчезнувших из его фауны в историческое время, сезонными особенностями и наиболее яркими чертами природы в разные поры года.

Узнаете о водно-болотных экосистемах пущи, а также отдельных характерных эпизодах из жизни лесных обитателей. Обзорная экскурсия на автобусе и с гидом национального парка Протяженность маршрута экскурсии — 60 км.

Вас ждёт увлекательное путешествие по территории, где вы ознакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром.

Полюбуетесь озерами и различными ландшафтами, увидите 600-летний дуб, 350-летнюю сосну, а также исторические памятники.

Узнаете о богатой истории пущи, происшествиях с охотниками, случаях из жизни живой природы, побываете на «Царском тракте» – военно-стратегическом шоссе в былые времена. Сфотографируетесь на сохранившихся царских мостиках с украшающими их двуглавыми орлами. Музей народного быта и старинных технологий Вы увидите предметы домашнего обихода и утварь, без которых еще не так давно было немыслимым существование сельского населения.

Узнаете культуру, традиции и повседневный быт жителей Беловежской пущи XIX века.

Ознакомитесь с процессом самогоноварения, которым ранее славилась Беловежская пуща.

И, конечно, обязательно попробуете рюмочку прославленного беловежского самогона! По желанию туристов с детьми обзорную экскурсию можно заменить на экскурсию в поместье Деда Мороза, который круглый год принимает у себя посетителей. По окончанию экскурсии вас будет ожидать встреча с царем пущи — зубром и другими обитателями заповедника, а также пешая прогулка протяженностью 1 километр мимо вольеров с животными. Археологический музей под открытым небом В археологическом музее под открытым небом изучите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель от каменного века (IX тысячелетия до н. э.) и вплоть до раннего средневековья (X век н. э.):.

И, конечно, обязательно попробуете рюмочку прославленного беловежского самогона! По желанию туристов с детьми обзорную экскурсию можно заменить на экскурсию в поместье Деда Мороза, который круглый год принимает у себя посетителей. По окончанию экскурсии вас будет ожидать встреча с царем пущи — зубром и другими обитателями заповедника, а также пешая прогулка протяженностью 1 километр мимо вольеров с животными. Археологический музей под открытым небом В археологическом музее под открытым небом изучите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель от каменного века (IX тысячелетия до н. э.) и вплоть до раннего средневековья (X век н. э.):.

• И, конечно, обязательно попробуете рюмочку прославленного беловежского самогона! По желанию туристов с детьми обзорную экскурсию можно заменить на экскурсию в поместье Деда Мороза, который круглый год принимает у себя посетителей. По окончанию экскурсии вас будет ожидать встреча с царем пущи — зубром и другими обитателями заповедника, а также пешая прогулка протяженностью 1 километр мимо вольеров с животными. Археологический музей под открытым небом В археологическом музее под открытым небом изучите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель от каменного века (IX тысячелетия до н. э.) и вплоть до раннего средневековья (X век н. э.):