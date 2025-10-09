Трансфер на микроавтобусе из Бреста в Беловежскую пущу и Каменецкую башню

Приглашаем в увлекательную поездку в Беловежскую пущу из Бреста, где вы посетите Музей природы, увидите зубров, 600-летний дуб, царские мостики и на обратном пути в Брест - Каменецкую башню.
Описание трансфер
Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие в сердце одного из самых древних и уникальных лесов Европы — Беловежскую пущу, национальный парк, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта экскурсия подарит вам возможность прикоснуться к первозданной природе, узнать богатую историю региона и погрузиться в культурное наследие Беларуси. Я заберу вашу семью и/или друзей в Бресте с указанных вами апартаментов. По пути в Беловежскую пущу побеседуем об интересных фактах не только национального парка, но и об исторических событиях, которые происходили на территории Беларуси в прошлые века. Посещение локаций (входные билеты) и выбранные экскурсии оплачиваются вами самостоятельно в инфоцентре национального парка. Согласно предоставляемых национальным парком экскурсионных и других услуг, вы можете посетить: Музей природы Считается лучшим в Европе, здесь в 5 тематических залах представлены коллекции, раскрывающие историческое прошлое пущи.
- Ознакомитесь с биоразнообразием региона, первоначальными этапами развития древнего беловежского леса и видами животных, исчезнувших из его фауны в историческое время, сезонными особенностями и наиболее яркими чертами природы в разные поры года.
- Узнаете о водно-болотных экосистемах пущи, а также отдельных характерных эпизодах из жизни лесных обитателей. Обзорная экскурсия на автобусе и с гидом национального парка Протяженность маршрута экскурсии — 60 км.
- Вас ждёт увлекательное путешествие по территории, где вы ознакомитесь с особенностями первобытного леса, его растительным и животным миром.
- Полюбуетесь озерами и различными ландшафтами, увидите 600-летний дуб, 350-летнюю сосну, а также исторические памятники.
- Узнаете о богатой истории пущи, происшествиях с охотниками, случаях из жизни живой природы, побываете на «Царском тракте» – военно-стратегическом шоссе в былые времена. Сфотографируетесь на сохранившихся царских мостиках с украшающими их двуглавыми орлами. Музей народного быта и старинных технологий Вы увидите предметы домашнего обихода и утварь, без которых еще не так давно было немыслимым существование сельского населения.
- Узнаете культуру, традиции и повседневный быт жителей Беловежской пущи XIX века.
- Ознакомитесь с процессом самогоноварения, которым ранее славилась Беловежская пуща.
И, конечно, обязательно попробуете рюмочку прославленного беловежского самогона! По желанию туристов с детьми обзорную экскурсию можно заменить на экскурсию в поместье Деда Мороза, который круглый год принимает у себя посетителей. По окончанию экскурсии вас будет ожидать встреча с царем пущи — зубром и другими обитателями заповедника, а также пешая прогулка протяженностью 1 километр мимо вольеров с животными. Археологический музей под открытым небом В археологическом музее под открытым небом изучите три экспозиции, отражающие историю белорусских земель от каменного века (IX тысячелетия до н. э.) и вплоть до раннего средневековья (X век н. э.):.
- первобытные стоянки эпохи каменного века, • поселение бронзового века, городище позднего бронзового, раннего железного века, • древнегерманское подворье железного века, • славянское поселение раннего средневековья. Каменецкая башня — памятник древнего зодчества На обратном пути в Брест мы обязательно посетим единственный сохранившийся практически в первозданном виде в Беларуси до наших времён памятник оборонительных сооружений 12-13 веков — Каменецкую башню, которая напоминает о величии древнего строительства в целях защиты территорий от нападений польских, литовских, шведских, московских и других войск. Важная информация: В Беловежской пуще обзорные экскурсии на автобусах национального парка по понедельникам не проводятся — выходной! Но можно посетить вольеры, музей природы и археологический музей под открытым небом. Прокат вело и электро работают, маршруты в вашем распоряжении! В Каменецкой башне по понедельникам — выходной! Башню осмотреть можно только снаружи. На месте в инфоцентрах вами оплачиваются самостоятельно (по желанию):.
- входные билеты в музей природы, археологический музей, вольеры, Каменецкую башню;
- обзорные экскурсии в нацпарке и Каменецкой башне;
- аренда вело- и электротранспорта.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей природы
- Первобытный лес Беловежской пущи
- 600-летний дуб и 350-летняя сосна
- Царский тракт
- Музей народного быта и старинных технологий
- Поместье Деда Мороза (по желанию, для туристов с детьми)
- Вольеры с животными
- Археологический музей под открытым небом
- Каменецкая башня
Что включено
- Транспортные услуги
- Разъяснение локаций
- Бронирование экскурсий (по желанию)
Что не входит в цену
- Стоимость обзорных экскурсий
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
- Прокат вело и электро
Место начала и завершения?
Брест, указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- В Беловежской пуще обзорные экскурсии на автобусах национального парка по понедельникам не проводятся - выходной
- Но можно посетить вольеры, музей природы и археологический музей под открытым небом. Прокат вело и электро работают, маршруты в вашем распоряжении
- В Каменецкой башне по понедельникам - выходной! Башню осмотреть можно только снаружи
- На месте в инфоцентрах вами оплачиваются самостоятельно (по желанию):
- Входные билеты в музей природы, археологический музей, вольеры, Каменецкую башню
- Обзорные экскурсии в нацпарке и Каменецкой башне
- Аренда вело - и электротранспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
9 окт 2025
7го октября побывали в Беловежской пуще и Каменецкой башне. Выражаем огромную благодарность водителю трансфера и гиду Андрею за комфортное обслуживание, и ещё больше за увлекательные, глубокие и всесторонние рассказы о
Е
Екатерина
25 авг 2025
Организация экскурсии очень качественная, гид очень интересно все рассказывает, дал рекомендации где поесть, какие сувениры купить, рекомендую!
Е
Евгений
19 авг 2025
Вечерняя экскурсия по Бресту и Брестской крепости прошла замечательно. Андрей показал нам весь город и отвез в уникальное место — Аллею Памяти, где собраны памятники Второй мировой войны. Отдельное спасибо за эту интересную находку. Встретил и вернул в удобное для нас время. Обязательно рекомендую и желаю Андрею побольше хороших туристов
М
Мария
16 авг 2025
Остались в полном восторге от поездки в Беловежскую пущу с Андреем! Удовольствие на все 100%. Машина очень комфортабельная, даже были детские кресла. Всё прошло удобно и комфортно. Андрей провел для нас полноценную экскурсию с массой интересной информации. Обязательно обратимся к нему снова в следующий приезд в Брест.
К
Кирилл
16 авг 2025
Большое спасибо Андрею за помощь в поездке! Он комфортно довез нас до Беловежской пущи и Брестской крепости, а по пути рассказал много интересного об этих местах. Машина удобная, однозначно рекомендую.
Е
Елена
4 авг 2025
Мне всё очень понравилось. Экскурсия была хорошо организована, всё прошло вовремя и было очень интересно!
Ю
Юлия
3 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Андрей всё четко организовал, проявил себя как грамотный и внимательный гид. Он был отзывчив ко всем нашим просьбам, что оставило исключительно положительные впечатления от поездки.
В
Валерия
3 авг 2025
Выражаю огромную благодарность Андрею за великолепную и комфортную экскурсию. Всё было организовано на самом высоком уровне. Спасибо!
О
Ольга
3 авг 2025
Поездка получилась очень комфортной и совсем не утомительной благодаря увлекательной беседе с Андреем. Благодарю не только за отличный трансфер в Пущу, но и за полезные остановки по пути.
В
Владислав
31 июл 2025
Поездка в Беловежскую пущу с Андреем оставила только приятные впечатления. Он очень ответственный и пунктуальный: сразу вышел на связь после заказа, обсудил все детали. Помог забронировать экскурсию по заповеднику в
Е
Елена
21 июл 2025
Поездка была организована на отлично. Андрей заранее забронировал для нас экскурсию, подъехал чуть раньше и ждал нас. Мы ни разу не пожалели, что выбрали его, несмотря на отсутствие отзывов на тот момент. В дороге получили много интересной информации и ответы на все вопросы. Спасибо!
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Хотя был заявлен только трансфер, Андрей провел для нас познавательную экскурсию, рассказал много интересного. Мы также посмотрели замки рядом с Пущей, совместив две поездки в одну. Высший балл!
О
Ольга
27 июн 2025
Благодарим гида Андрея за прекрасно организованную экскурсию в Беловежскую пущу! Комфортный транспорт, продуманная программа и увлекательные рассказы в дороге наполнили поездку незабываемыми впечатлениями. Очень рекомендуем
А
Анна
19 июн 2025
Андрей, спасибо за приятную поездку и милый сувенир! Дорога прошла комфортно, водитель подстроился под наш маршрут, ответил на все вопросы и провел мини-экскурсию. Рекомендую!
