Показать всёРезиденция Деда Мороза в Беловежской пущеБеловежская пущаБрестская КрепостьИндивидуальные
Индивидуальная
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Лучший выборВ гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
Групповая
Брестская крепость-герой и Беловежская пуща из Минска
Начало: Привокзальная площадь, 5, Минск
Расписание: По согласованию.
5 апр в 07:00
12 апр в 07:00
280 Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЗЗинаида15 марта 2025Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
- ЕЕлена17 февраля 2025Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще»
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