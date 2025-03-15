читать дальше после посещения вольеров мы побывали в музее, где Инна нам также рассказывала о фауне Пущи, очень доступно, но интересно, за что ей большое спасибо!

Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,