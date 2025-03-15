Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще – экскурсии в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще» в Бресте, цены от 280 Br. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
7 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выбор
В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
Любите природу? Тогда поездка в Беловежскую пущу - это то, что вам нужно! Узнайте историю леса, посетите старинные памятники и попробуйте пущанский самогон
Начало: Ваше место пребывания в черте города
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
390 Br за экскурсию
Отдых в белорусской агроусадьбе и достопримечательности Беловежской Пущи
6 часов
Индивидуальная
Отдых в агроусадьбе и Беловежская Пуща
Индивидуальный тур в Беловежскую Пущу с проживанием в уютной агроусадьбе. Насладитесь природой, национальной кухней и уникальными достопримечательностями
Начало: Железнодорожный вокзал Брест
Расписание: По согласованию.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
450 Br за человека
Брестская крепость-герой и Беловежская пуща из Минска
16 часов
Групповая
Брестская крепость-герой и Беловежская пуща из Минска
Начало: Привокзальная площадь, 5, Минск
Расписание: По согласованию.
5 апр в 07:00
12 апр в 07:00
280 Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • З
    Зинаида
    15 марта 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Экскурсия с Инной нам очень понравилась, рассказ начала еще в Бресте, рассказывала очень ненавязчиво, но интересно. Место невероятное, животные чудесные,
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    после посещения вольеров мы побывали в музее, где Инна нам также рассказывала о фауне Пущи, очень доступно, но интересно, за что ей большое спасибо!

  • Е
    Елена
    17 февраля 2025
    В гости к дубам-великанам: путешествие в Беловежскую пущу
    Спасибо Инне, всё было чётко продумано по времени. Мы посетили несколько объектов по дороге, в Беловежской Пуще прошлись по вольерам, далее успели пообедать и поехать на обзорную экскурсию. Большой плюс - удобная машина, которая вместила нас, 5 взрослых))

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще»

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  5. Музей железнодорожной техники
  6. Художественный Музей
  7. Железнодорожный вокзал
  8. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Резиденция Деда Мороза в Беловежской пуще" можно забронировать 3 экскурсии от 280 до 450. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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