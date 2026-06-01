Описание экскурсииВас ожидает путешествие к месту силы, к древним лесам, хранящим память о событиях многих веков. Великовозрастные леса покрывали когда-то всю Европу, а до наших дней дошел лишь маленький заповедный островок, имя которому Беловежская Пуща! В национального парке у вас будет уникальная возможность познакомиться с царем пущанских лесов – величественным зубром. По пути заглянем в город Каменец – именно в нем находится единственная в своем роде оборонительная вежа – Каменецкая башня XIII.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим прекрасные леса и их обитателей
- Познакомимся с народным бытом и древней оборонительной башней
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание по пути
- Услуги гида
- Входной билет в музей народного быта и старинных технологий
- Обзорная экскурсия по Беловежской Пуще.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты в вольеры и музей природы (взрослый - 28р., детский - 18р.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина
Завершение: Ж/д вокзал, ост. Театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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