Эта поездка для тех, кто хочет незабываемых приключений и мечтает отправиться на поиски птиц и зверей. Мы исследуем последний дикий лес равнинной Европы, а если повезёт — даже повстречаем зубров. Вы узнаете, как устроена Беловежская пуща и в чём её ценность, какие виды тут обитают и чем зубры отличаются от бизонов.

Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Выезд

Мы встретимся в деревне Мыльниск, погрузимся в машину и отправимся на поляны, где чаще всего встречаются дикие животные.

Наблюдение за дикими животными

Если повезёт, увидим местных обитателей в естественной среде. Я расскажу, как они живут и чем питаются.

Ужин на природе

Сделаем привал, чтобы перекусить яичницей и бутербродами.

Мы завершим поездку там, где встретились — в деревне Мыльниск.

Организационные детали