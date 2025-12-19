Эта поездка для тех, кто хочет незабываемых приключений и мечтает отправиться на поиски птиц и зверей. Мы исследуем последний дикий лес равнинной Европы, а если повезёт — даже повстречаем зубров.
Вы узнаете, как устроена Беловежская пуща и в чём её ценность, какие виды тут обитают и чем зубры отличаются от бизонов.
Вы узнаете, как устроена Беловежская пуща и в чём её ценность, какие виды тут обитают и чем зубры отличаются от бизонов.
Описание экскурсии
Выезд
Мы встретимся в деревне Мыльниск, погрузимся в машину и отправимся на поляны, где чаще всего встречаются дикие животные.
Наблюдение за дикими животными
Если повезёт, увидим местных обитателей в естественной среде. Я расскажу, как они живут и чем питаются.
Ужин на природе
Сделаем привал, чтобы перекусить яичницей и бутербродами.
Мы завершим поездку там, где встретились — в деревне Мыльниск.
Организационные детали
- Сафари проходит на моём автомобиле и пешком (по диким тропам, без спешки)
- Ужин входит в стоимость (яичница, бутерброды). Возьмите с собой воду или термос
- Время проведения — на закате и ночью, когда дикие животные наиболее активны (точное время согласовывается заранее)
ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Мыльниск
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 25 туристов
Я гид дикой природы, фотограф, коренной житель Беловежской пущи. Я покажу вам настоящую дикую пущу, где нет туристов, а только первобытный лес, дикие животные и птицы.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Групповая
В трендеНовогоднее путешествие в Беловежскую пущу
Попасть в сказочный лес, узнать о его уникальности, встретить Деда Мороза и зубров
Начало: В районе гостиницы Интурист
27 дек в 10:00
28 дек в 09:00
2400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бреста - в Беловежскую пущу
Увидеть зубров и реликтовый лес, познакомиться с историей и культурой Беларуси
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 860 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
21 дек в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.