Вы отправитесь в древнее полесское загородье, где традиции переплетаются с судьбами великих династий и деятелей искусства. Маршрут проведёт через Антополь и Закозель, Вороцевичи и Иваново и завершится в гостеприимном Мотоле. Вы увидите каплицу династии Ожешко и родину художника Наполеона Орды. Посетите музей ремёсел и услышите истории, которые здесь бережно хранят.

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бреста. По пути будем слушать тематические треки, чтобы настроение Полесья звучало не только в моих рассказах, но и в музыке.

10:00 — Антополь. Бывшее еврейское местечко с традиционным деревянным зодчеством, которое затронула трагедия Холокоста. Вы увидите Воскресенскую церковь 19 века, место расстрела и захоронения еврейского населения. Услышите историю о танкистах, героически погибших тут в 1939 году.

11:00 — Закозель. Здесь находится каплица-усыпальница рода Ожешко. Вы узнаете о восстании 1863 года, предводителе повстанцев Ромуальде Траугутте и загадочной роли писательницы Элизы Ожешко в этих событиях.

12:30 — Вороцевичи. Родина Наполеона Орды — художника, который рисовал старую Беларусь. Вы посетите музей, картинную галерею и его шляхетский дом. Попробуете печёные яблоки по рецепту пани Юзефины — матери художника.

14:00 — Иваново. Место мученической смерти святого Андрея Баболи, апостола Полесья. Вы увидите макеты разрушенных замков и окунётесь в атмосферу провинциального полесского городка.

15:00 — Мотоль. Агрогородок, один из крупнейших в Беларуси центров ремесёл и родина первого президента Израиля. Вы посетите музей народного творчества, который славится кожухами, ткачеством и уникальной кухней. Услышите о фестивале «Мотольские прысмаки» и купите местные специалитеты, которые готовятся по стародавним рецептам.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер на автомобиле Ford Torneo Connect, входные билеты и экскурсия в музее народного творчества в Мотоле.

Дополнительные расходы: