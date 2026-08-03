Увидеть настоящую глубинку Беларуси - живой мир легенд, искусства и ремёсел
Вы отправитесь в древнее полесское загородье, где традиции переплетаются с судьбами великих династий и деятелей искусства.
Маршрут проведёт через Антополь и Закозель, Вороцевичи и Иваново и завершится в гостеприимном Мотоле. Вы увидите каплицу династии Ожешко и родину художника Наполеона Орды. Посетите музей ремёсел и услышите истории, которые здесь бережно хранят.
9:00 — выезд из Бреста. По пути будем слушать тематические треки, чтобы настроение Полесья звучало не только в моих рассказах, но и в музыке.
10:00 — Антополь. Бывшее еврейское местечко с традиционным деревянным зодчеством, которое затронула трагедия Холокоста. Вы увидите Воскресенскую церковь 19 века, место расстрела и захоронения еврейского населения. Услышите историю о танкистах, героически погибших тут в 1939 году.
11:00 — Закозель. Здесь находится каплица-усыпальница рода Ожешко. Вы узнаете о восстании 1863 года, предводителе повстанцев Ромуальде Траугутте и загадочной роли писательницы Элизы Ожешко в этих событиях.
12:30 — Вороцевичи. Родина Наполеона Орды — художника, который рисовал старую Беларусь. Вы посетите музей, картинную галерею и его шляхетский дом. Попробуете печёные яблоки по рецепту пани Юзефины — матери художника.
14:00 — Иваново. Место мученической смерти святого Андрея Баболи, апостола Полесья. Вы увидите макеты разрушенных замков и окунётесь в атмосферу провинциального полесского городка.
15:00 — Мотоль. Агрогородок, один из крупнейших в Беларуси центров ремесёл и родина первого президента Израиля. Вы посетите музей народного творчества, который славится кожухами, ткачеством и уникальной кухней. Услышите о фестивале «Мотольские прысмаки» и купите местные специалитеты, которые готовятся по стародавним рецептам.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер на автомобиле Ford Torneo Connect, входные билеты и экскурсия в музее народного творчества в Мотоле.
Дополнительные расходы:
билет в музей Наполеона Орды — 12 бел. руб. за взрослого, 6 бел. руб. за ребёнка, экскурсия по музею Орды с местным гидом — 20 бел. руб. за группу
билет в усадебный дом Орды — 6 бел. руб. за взрослого, 3 бел. руб. за ребёнка, экскурсия по дому Орды с местным гидом — 20 бел. руб. за группу
обед в придорожном кафе — 30 бел. руб. за чел.
ужин на агроусадьбе в Бресте по желанию — 40 бел. руб. за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 532 туристов
Я занимаюсь агроэкотуризмом и приглашаю вас познакомиться с Полесским краем Брестского региона. Я сама представитель этой этнической группы белорусов и с удовольствием расскажу вам о культуре, традициях, кухне полешуков. Очень люблю свой край и его трудолюбивых людей, которые за маленькие зарплаты или пенсии стараются делать красивой эту землю. Буду рада и вас влюбить в Полесье!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Валентина - невероятный человек!!! С первых минут путешествие к полешукам Валентина смогла погрузить в волшебную атмосферу своего края!!! Речь лилась рекой, повествуя об истории, культуре и укладе жизни жителей Полесья. читать дальшеуменьшить
Мы посетили очень уютный усадебный дом Наполеона Орды, каплицу рода Ожешко и отведали мотольских прысмаков в г. Мотоль, где посетили также местный очень душевный краеведческий музей. Были и другие остановки на нашем пути. Поездка была очень познавательной, насыщенной и очень душевной!!! Спасибо огромное Валентине за такое удивительное путешествие!!! Очень рекомендую всем экскурсии Валентины!!!
+5
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Е
Елена
Получили большое удовольствие от общения с Валентиной. Узнали много нового для себя. Экскурсию рекомендуем
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