Приглашаем на экскурсию по одному из самых уютных и исторически богатых мест Беларуси.
Вы увидите знаковые достопримечательности, прогуляетесь по улице Ленина с её аутентичной застройкой и узнаете, почему Пинск называют городом мастеров. В конце у вас будет три часа свободного времени, чтобы ещё больше проникнуться атмосферой Полесья.
Вы увидите знаковые достопримечательности, прогуляетесь по улице Ленина с её аутентичной застройкой и узнаете, почему Пинск называют городом мастеров. В конце у вас будет три часа свободного времени, чтобы ещё больше проникнуться атмосферой Полесья.
Описание экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия (2 ч).
- Коллегиум иезуитов. Самое старое здание Пинска на берегу реки Пины
- Улица Ленина. Вы пройдёте по историческому центру, где сохранилась застройка 19–20 веков. Здесь оригинальный рисунок мостовой, фонари и скамейки передают атмосферу старого города. А в начале улицы ремесленники представят изделия из дерева, глины и металла — увидите живые традиции мастеров
- Бронзовый Пинчук. Эта городская скульптура представляет собой собирательный образ жителей полесских околиц. Здесь мы поговорим об особенностях местного менталитета
- Костёл Внебовзятия Пресвятой Девы Марии. Знаменитый памятник барокко, который славится деревянной резьбой, старинным органом и полотном А. Ромера «Пинская Мадонна». Он входит в ансамбль бывшего монастыря францисканцев
- Площадь Октябрьская. Отсюда открывается вид на предместье Каролин
- Архитектурный ансамбль города. Увидите Полесский драматический театр, старейшую гимназию, дом Леонтины Орда и дворец Матеуша Бутримовича. Гид поделится историями о фешенебельных отелях «Английская», «Париж» и «Варшавская»
Свободное время (3 ч). Можно прогуляться по набережной реки Пина, осмотреть бронекатер БК-92, ДОТы и якоря и продегустировать полесскую кухню в одном из многочисленных ресторанчиков (за доплату).
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Opel Movano с кондиционером вместимостью до 8 пассажиров. По запросу — автокресло и бустер
- Дорога в одну сторону займёт 2,5 ч
- В Пинске нас будет ждать местный аттестованный гид
- С вами будет один из представителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 285 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм — это про нас. Официально осуществляем пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включены в Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии на «По улицам старого города: в Пинск из Бреста»
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
Сегодня в 16:00
31 мая в 08:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Брест раскрывает свои тайны
Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Брест в одной экскурсии
Начало: У памятника Тысячелетия (Советская, 48)
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
300 Br за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные окрестности Бреста
Погрузитесь в историю Брестчины, посетив величественные храмы и усадьбы. Узнайте о событиях, изменивших ход мировой истории, и насладитесь живописными видами
Завтра в 15:00
29 мая в 08:30
6900 ₽ за всё до 4 чел.
от 33 900 ₽ за экскурсию