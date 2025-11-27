На комфортабельном микроавтобусе мы отправимся исследовать древнейший лес Европы. Вы познакомитесь с растительным и животным миром пущи. Побываете в музее народного быта, познакомитесь с зубрами и узнаете легенды. Бонус экскурсии — внешний осмотр Каменецкой башни (Белая Вежа) и рассказ о ней.

Описание экскурсии

Мы встретим вас в любой точке Бреста. По пути в национальный парк вы услышите интересные факты из истории Беларуси — я расскажу вам о становлении и развитии страны.

В Беловежской пуще вы познакомитесь с её особенностями. Полюбуетесь озёрами и ландшафтами, увидите 600-летний дуб и 350-летнюю сосну. Пройдёте по военно-стратегическому шоссе и рассмотрите царские мостики с двуглавыми орлами.

Вы узнаете о богатой истории пущи, происшествиях с охотниками и случаях из жизни дикой природы. Конечно, продегустируете местный напиток местного — «Пущанку» (50 градусов) с фирменной закусочкой.

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — выезд из Бреста.

10:00–12:30 — обзорная экскурсия вглубь национального парка на нашем микроавтобусе и персональным гидом с посещением музея старинных технологий и народного быта (или поместья Деда Мороза).

12:30–15:30 — свободное время. Вы можете посетить вольеры и музеи.

15:30–16:00 — осмотр Каменецкой башни.

17:00 — возвращение в Брест.

План гибкий, время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали