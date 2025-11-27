Побывать в знаменитом национальном парке и услышать истории о жизни дикой природы
На комфортабельном микроавтобусе мы отправимся исследовать древнейший лес Европы. Вы познакомитесь с растительным и животным миром пущи. Побываете в музее народного быта, познакомитесь с зубрами и узнаете легенды. Бонус экскурсии — внешний осмотр Каменецкой башни (Белая Вежа) и рассказ о ней.
Описание экскурсии
Мы встретим вас в любой точке Бреста. По пути в национальный парк вы услышите интересные факты из истории Беларуси — я расскажу вам о становлении и развитии страны.
В Беловежской пуще вы познакомитесь с её особенностями. Полюбуетесь озёрами и ландшафтами, увидите 600-летний дуб и 350-летнюю сосну. Пройдёте по военно-стратегическому шоссе и рассмотрите царские мостики с двуглавыми орлами.
Вы узнаете о богатой истории пущи, происшествиях с охотниками и случаях из жизни дикой природы. Конечно, продегустируете местный напиток местного — «Пущанку» (50 градусов) с фирменной закусочкой.
Примерный тайминг экскурсии
09:00 — выезд из Бреста. 10:00–12:30 — обзорная экскурсия вглубь национального парка на нашем микроавтобусе и персональным гидом с посещением музея старинных технологий и народного быта (или поместья Деда Мороза). 12:30–15:30 — свободное время. Вы можете посетить вольеры и музеи. 15:30–16:00 — осмотр Каменецкой башни. 17:00 — возвращение в Брест.
План гибкий, время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером и объёмным багажным отделением. Для детей — автокресло и бустер (по запросу)
Дегустация «Пущанки» входит в стоимость
По желанию обзорную экскурсию по пуще можно заменить экскурсией в поместье Деда Мороза продолжительностью 1,5 часа
У нас опытная команда из двух человек: отличный водитель и профессиональный гид
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм.
Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
моей команде имеются аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками.
Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого. В процессе нашего путешествия этими знаниями о прошлом готовы поделиться и с вами!