В самое сердце Беловежской пущи - из Бреста

Побывать в знаменитом национальном парке и услышать истории о жизни дикой природы
На комфортабельном микроавтобусе мы отправимся исследовать древнейший лес Европы. Вы познакомитесь с растительным и животным миром пущи. Побываете в музее народного быта, познакомитесь с зубрами и узнаете легенды. Бонус экскурсии — внешний осмотр Каменецкой башни (Белая Вежа) и рассказ о ней.
Описание экскурсии

Мы встретим вас в любой точке Бреста. По пути в национальный парк вы услышите интересные факты из истории Беларуси — я расскажу вам о становлении и развитии страны.

В Беловежской пуще вы познакомитесь с её особенностями. Полюбуетесь озёрами и ландшафтами, увидите 600-летний дуб и 350-летнюю сосну. Пройдёте по военно-стратегическому шоссе и рассмотрите царские мостики с двуглавыми орлами.

Вы узнаете о богатой истории пущи, происшествиях с охотниками и случаях из жизни дикой природы. Конечно, продегустируете местный напиток местного — «Пущанку» (50 градусов) с фирменной закусочкой.

Примерный тайминг экскурсии

09:00 — выезд из Бреста.
10:00–12:30 — обзорная экскурсия вглубь национального парка на нашем микроавтобусе и персональным гидом с посещением музея старинных технологий и народного быта (или поместья Деда Мороза).
12:30–15:30 — свободное время. Вы можете посетить вольеры и музеи.
15:30–16:00 — осмотр Каменецкой башни.
17:00 — возвращение в Брест.

План гибкий, время может варьироваться в зависимости от ваших пожеланий.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Renault Trafic с кондиционером и объёмным багажным отделением. Для детей — автокресло и бустер (по запросу)
  • Дегустация «Пущанки» входит в стоимость
  • По желанию обзорную экскурсию по пуще можно заменить экскурсией в поместье Деда Мороза продолжительностью 1,5 часа
  • У нас опытная команда из двух человек: отличный водитель и профессиональный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 151 туриста
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма.
читать дальше

моей команде имеются аттестованные экскурсоводы и гиды-переводчики, в совершенстве владеющие английским, немецким и польским языками. Мы обладаем обширными познаниями истории родного края и его историко-культурных ценностей, являемся уникальными носителями информации об исторических событиях и фактах недавнего прошлого. В процессе нашего путешествия этими знаниями о прошлом готовы поделиться и с вами!

Входит в следующие категории Бреста

