Влад проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Дореволюционный, советский, современный Гомель

Пройтись любимыми тропами горожан, прикоснуться к былым эпохам и сделать на память эпические снимки

Влад
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Влад – ваш гид
Я расскажу вам о жизни города в разные периоды его развития и становления.

Вы увидите множество архитектурных памятников прошлых веков, прогуляетесь по одному из лучших парков страны, узнаете об известных государственных, военных и общественных деятелях Гомеля и заберетесь на местные «Альпы».
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель

Что вас ожидает

Сердце города
Откуда начинать прогулку, если не с нулевого километра? Мы поговорим о том, как обычный оборонительный овраг превратился в большую площадь, о «братьях» Гомеля и особом колорите города, а после на автомобиле обследуем проспекты Ленина и Победы и улицу Советскую. Я расскажу, чем наш центр похож на петербургский, покажу изящный доходный дом Маянца и другие постройки XVIII-XIX столетий.

Прогуливаясь по 3 площадям: Привокзальной, Ленина и Восстания, вы узнаете, какие трансформации пережило здание вокзала и вспомните о самом громком деле, связанном с убийством сотрудников правоохранительных органов в лихие 90-е. Я проведу вас к оригинальным граффити именитых художников, которыми богаты городские стены, и площади Восстания, о названии которой редко кто задумывается.

Гомельская аристократия
Мы подойдем к дворцово-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей, где до сих пор витает дух екатерининского времени. Панорамный вид на реку Сож, живописный пруд, масштабный парк и оранжерея, где произрастает 18 видов субтропических растений — именно здесь зарождалась гомельская культура! Вы узнаете о судьбе дворца, услышите интересные факты из жизни графа Николая Петровича Румянцева, а также увидите старейшее здание города, в котором молился Емельян Пугачев.

Марсианские пейзажи
После мы отправимся к местному химическому заводу. Не удивляйтесь — здесь мы будем исследовать рукотворные «гомельские Альпы» — фосфогипсовые терриконы. Белоснежные заводские горы будто бы созданы для того, чтобы стать фоном для невероятных футуристических фотографий!

Организационные детали

  • Экскурсия частично проходит на моем автомобиле. Я заберу вас из любой точки города, и мы отправимся к начальному пункту экскурсии.
  • У меня гибкий подход и я всегда готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Дореволюционный, советский, современный Гомель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад
Влад
Меня зовут Владислав. Выпускник исторического факультета местного университета. Молодой и дерзкий. Шутка:) Родился и вырос в Гомеле, и готов рассказать об этом городе всё и даже больше! В этом непростом деле мне помогает мой отец, поэтому у нас творческий дуэт. До встречи!
Напишите мне

Влад проводит ещё 1 экскурсию

Гомель от становления до наших днейГомель от становления до наших днейГомель от становления до наших дней
12 за человека
2.5 часа
18 отзывов
Изучить исторический центр и узнать военную историю города на автомобильной экскурсии
Вас ждёт насыщенная экскурсия по замечательному белорусскому городу. Вы проедете по историческому «треугольнику», прогуляетесь по живописному парку, узнаете, как Гомель развивался стараниями знатных семей и как надевал на себя «сталинский ампир» в послевоенные годы. А также проследите военную историю Гомельщины в Музее военной славы.

Обзорные экскурсии в Гомеле

Must-see места ГомеляMust-see места ГомеляMust-see места Гомеля
30 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Узнать историю города над Сожем через памятники классицизма и образцы деревянного зодчества
На прогулке по одному из самых красивых городов Беларуси вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — Гомельским дворцово-парковым ансамблем. На территории городища услышите о древних и средневековых этапах, а у дворца Румянцевых и Паскевичей поговорим об интригующих легендах екатерининской эпохи, приемах классицизма и ландшафтных решениях. Кроме того, вы откроете самобытные кварталы с редкими образцами деревянного зодчества, где я расскажу об особенностях местного декоративного стиля. Встретите миниатюрные визитные карточки мира в секретном месте и отведаете горячий шоколад от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!

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