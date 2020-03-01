Влад проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Сердце города

Откуда начинать прогулку, если не с нулевого километра? Мы поговорим о том, как обычный оборонительный овраг превратился в большую площадь, о «братьях» Гомеля и особом колорите города, а после на автомобиле обследуем проспекты Ленина и Победы и улицу Советскую. Я расскажу, чем наш центр похож на петербургский, покажу изящный доходный дом Маянца и другие постройки XVIII-XIX столетий.

Прогуливаясь по 3 площадям: Привокзальной, Ленина и Восстания, вы узнаете, какие трансформации пережило здание вокзала и вспомните о самом громком деле, связанном с убийством сотрудников правоохранительных органов в лихие 90-е. Я проведу вас к оригинальным граффити именитых художников, которыми богаты городские стены, и площади Восстания, о названии которой редко кто задумывается.

Гомельская аристократия

Мы подойдем к дворцово-парковому комплексу Румянцевых-Паскевичей, где до сих пор витает дух екатерининского времени. Панорамный вид на реку Сож, живописный пруд, масштабный парк и оранжерея, где произрастает 18 видов субтропических растений — именно здесь зарождалась гомельская культура! Вы узнаете о судьбе дворца, услышите интересные факты из жизни графа Николая Петровича Румянцева, а также увидите старейшее здание города, в котором молился Емельян Пугачев.

Марсианские пейзажи

После мы отправимся к местному химическому заводу. Не удивляйтесь — здесь мы будем исследовать рукотворные «гомельские Альпы» — фосфогипсовые терриконы. Белоснежные заводские горы будто бы созданы для того, чтобы стать фоном для невероятных футуристических фотографий!