18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический «треугольник»

Вы проедете по трём центральным улицам Гомеля, образующим «треугольник», внутри которого собраны знаковые достопримечательности. На проспекте Ленина рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и узнаете о советском авиаконструкторе Павле Сухом, который жил и работал в Гомеле. Доедете до вокзала, с которым связаны несколько необычных событий. История города ждёт вас на проспекте Победы, где когда-то располагалось болото, на площади Восстания и на Советской улице: здесь я расскажу о самом известном уроженце Гомельской области — дипломате Андрее Громыко.

По следам Румянцевых и Паскевичей

Два знатных рода Российской империи перестраивали наш город заново на свой лад — вы узнаете об их вкладе в развитие Гомеля и увидите дворец Румянцевых и Паскевичей в городском парке. Вас ждёт прогулка и по самому парку — к Лебяжьему пруду и небольшой обсерватории.