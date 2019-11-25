18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исторический «треугольник» Вы проедете по трём центральным улицам Гомеля, образующим «треугольник», внутри которого собраны знаковые достопримечательности. На проспекте Ленина рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и узнаете о советском авиаконструкторе Павле Сухом, который жил и работал в Гомеле. Доедете до вокзала, с которым связаны несколько необычных событий. История города ждёт вас на проспекте Победы, где когда-то располагалось болото, на площади Восстания и на Советской улице: здесь я расскажу о самом известном уроженце Гомельской области — дипломате Андрее Громыко.
По следам Румянцевых и Паскевичей Два знатных рода Российской империи перестраивали наш город заново на свой лад — вы узнаете об их вкладе в развитие Гомеля и увидите дворец Румянцевых и Паскевичей в городском парке. Вас ждёт прогулка и по самому парку — к Лебяжьему пруду и небольшой обсерватории.
Организационные детали
Место встречи по договорённости.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Владислав. Выпускник исторического факультета местного университета. Молодой и дерзкий. Шутка:)
Родился и вырос в Гомеле, и готов рассказать об этом городе всё и даже больше! В этом непростом деле мне помогает мой отец, поэтому у нас творческий дуэт. До встречи!
Интересная экскурсия с увлечённым и хорошо подготовленным человеком.
Сергей
3 октября 2019
Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного про чудесный город Гомель.. Для нас было очень важно, что Вы как профессионал, чувствовали, что нам интересно и подробно рассказывали нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители.
Спасибо Вам большое! Всем советую эту экскурсию!
Инна
22 сентября 2019
Приехали в Гомель на два дня и начали с обзорной экскурсии с Владом - гидом по Гомелю. Здорово!!! Влад - образованный молодой человек, замечательный рассказчик. Время прошло незаметно. Всем бы советовала узнавать новый город вот с такой экскурсии!!
Олег
2 сентября 2019
Все было великолепно! Отменный экскурс в прошлое с прекрасным гидом! Владу огромная благодарность!
Сергей
21 августа 2019
Замечательная экскурсия. Из несомненных плюсов:
> интересный рассказ, в котором переплетены оказались история города от становления до нашего времени
> удобное перемещение, не смотря на большое количество разных объектов гулять было достаточно комфортно
> отличные шутки от Влада :)
Александр
15 августа 2019
Очень-очень понравилось. Владислав, несмотря на молодость, настоящий профессионал и яркая личность. Рекомендуем его, как гида, всем путешественникам.
Семья Ромашевых, г. Королёв Моск. обл, Россия
Юлия
9 августа 2019
Экскурсия по Гомелю с Владом была замечательная. Влад очень позитивный человек. Экскурсия продумана до мелочей. Составлена логично и познавательно. Мы получили массу положительных эмоций и интересной информации о городе.
Елена
17 мая 2019
Мы посещали экскурсию 8 мая. Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии. И это нам понравилось ! А еще очень понравилось - что Влад молодой человек- и он интересуется и гордится историей своего города. Пожалуй это сейчас не часто встретишь. Рассказывает интересно и познавательно. Очень понравились его наблюдения- о том чем город Гомель отличается в лучшую сторону, от других туристических "жемчужин" мира.
Будете в Гомеле- не поленитесь узнать о нем - изнутри. Очень рекомендую!
Павел
5 мая 2019
Влад приветливый и хороший рассказчик. Экскурсию провел на высоком, достойном уровне, было очень интересно. Не повезло с погодой, из-за этого впечатления от экскурсии несколько смазаны, но это не вина гида. Рекомендую.
Ольга
9 марта 2019
Адекватный вариант для знакомства с городом. Влад коммукативен, владеет материалом, может заинтересовать собеседника. По распорядку: на машине встретил по прибытию у жд вокзала, по завершению экскурсии отгрузил у ностиницы-молодцом. Впечатления благоприятные.
Пройтись любимыми тропами горожан, прикоснуться к былым эпохам и сделать на память эпические снимки
Я расскажу вам о жизни города в разные периоды его развития и становления. Вы увидите множество архитектурных памятников прошлых веков, прогуляетесь по одному из лучших парков страны, узнаете об известных государственных, военных и общественных деятелях Гомеля и заберетесь на местные «Альпы».
Узнать историю города над Сожем через памятники классицизма и образцы деревянного зодчества
На прогулке по одному из самых красивых городов Беларуси вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — Гомельским дворцово-парковым ансамблем. На территории городища услышите о древних и средневековых этапах, а у дворца Румянцевых и Паскевичей поговорим об интригующих легендах екатерининской эпохи, приемах классицизма и ландшафтных решениях. Кроме того, вы откроете самобытные кварталы с редкими образцами деревянного зодчества, где я расскажу об особенностях местного декоративного стиля. Встретите миниатюрные визитные карточки мира в секретном месте и отведаете горячий шоколад от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!