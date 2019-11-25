18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить исторический центр и узнать военную историю города на автомобильной экскурсии

Влад
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Влад – ваш гид
Вас ждёт насыщенная экскурсия по замечательному белорусскому городу.

Вы проедете по историческому «треугольнику», прогуляетесь по живописному парку, узнаете, как Гомель развивался стараниями знатных семей и как надевал на себя «сталинский ампир» в послевоенные годы.

А также проследите военную историю Гомельщины в Музее военной славы.
12 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии18 отзывов
4.89
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней

Что вас ожидает

Исторический «треугольник»
Вы проедете по трём центральным улицам Гомеля, образующим «треугольник», внутри которого собраны знаковые достопримечательности. На проспекте Ленина рассмотрите здания в стиле сталинского ампира и узнаете о советском авиаконструкторе Павле Сухом, который жил и работал в Гомеле. Доедете до вокзала, с которым связаны несколько необычных событий. История города ждёт вас на проспекте Победы, где когда-то располагалось болото, на площади Восстания и на Советской улице: здесь я расскажу о самом известном уроженце Гомельской области — дипломате Андрее Громыко.

По следам Румянцевых и Паскевичей
Два знатных рода Российской империи перестраивали наш город заново на свой лад — вы узнаете об их вкладе в развитие Гомеля и увидите дворец Румянцевых и Паскевичей в городском парке. Вас ждёт прогулка и по самому парку — к Лебяжьему пруду и небольшой обсерватории.

Организационные детали

Место встречи по договорённости.

Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней
Гомель от становления до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Влад
Влад
Меня зовут Владислав. Выпускник исторического факультета местного университета. Молодой и дерзкий. Шутка:) Родился и вырос в Гомеле, и готов рассказать об этом городе всё и даже больше! В этом непростом деле мне помогает мой отец, поэтому у нас творческий дуэт. До встречи!
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18 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 ноября 2019
Интересная экскурсия с увлечённым и хорошо подготовленным человеком.
3 октября 2019
Мы провели насыщенный день и благодаря Вам узнали много интересного про чудесный город Гомель.. Для нас было очень важно, что Вы как профессионал, чувствовали, что нам интересно и подробно рассказывали нам об этом. Кроме этого, информация была подана с учётом интересных деталей, о которых осведомлены только местные жители.
Спасибо Вам большое! Всем советую эту экскурсию!
22 сентября 2019
Приехали в Гомель на два дня и начали с обзорной экскурсии с Владом - гидом по Гомелю. Здорово!!! Влад - образованный молодой человек, замечательный рассказчик. Время прошло незаметно. Всем бы советовала узнавать новый город вот с такой экскурсии!!
2 сентября 2019
Все было великолепно! Отменный экскурс в прошлое с прекрасным гидом! Владу огромная благодарность!
21 августа 2019
Замечательная экскурсия. Из несомненных плюсов:
> интересный рассказ, в котором переплетены оказались история города от становления до нашего времени
> удобное перемещение, не смотря на большое количество разных объектов гулять было достаточно комфортно
> отличные шутки от Влада :)
15 августа 2019
Очень-очень понравилось. Владислав, несмотря на молодость, настоящий профессионал и яркая личность. Рекомендуем его, как гида, всем путешественникам.
Семья Ромашевых, г. Королёв Моск. обл, Россия
9 августа 2019
Экскурсия по Гомелю с Владом была замечательная. Влад очень позитивный человек. Экскурсия продумана до мелочей. Составлена логично и познавательно. Мы получили массу положительных эмоций и интересной информации о городе.
17 мая 2019
Мы посещали экскурсию 8 мая. Это наш первый опыт индивидуальной экскурсии. И это нам понравилось ! А еще очень понравилось - что Влад молодой человек- и он интересуется и гордится историей своего города. Пожалуй это сейчас не часто встретишь. Рассказывает интересно и познавательно. Очень понравились его наблюдения- о том чем город Гомель отличается в лучшую сторону, от других туристических "жемчужин" мира.
Будете в Гомеле- не поленитесь узнать о нем - изнутри. Очень рекомендую!
5 мая 2019
Влад приветливый и хороший рассказчик. Экскурсию провел на высоком, достойном уровне, было очень интересно. Не повезло с погодой, из-за этого впечатления от экскурсии несколько смазаны, но это не вина гида. Рекомендую.
9 марта 2019
Адекватный вариант для знакомства с городом. Влад коммукативен, владеет материалом, может заинтересовать собеседника. По распорядку: на машине встретил по прибытию у жд вокзала, по завершению экскурсии отгрузил у ностиницы-молодцом. Впечатления благоприятные.
Ещё 8 отзывов

Влад проводит ещё 1 экскурсию

Дореволюционный, советский, современный ГомельДореволюционный, советский, современный ГомельДореволюционный, советский, современный Гомель
45 за экскурсию
4.5 часов
Пройтись любимыми тропами горожан, прикоснуться к былым эпохам и сделать на память эпические снимки
Я расскажу вам о жизни города в разные периоды его развития и становления. Вы увидите множество архитектурных памятников прошлых веков, прогуляетесь по одному из лучших парков страны, узнаете об известных государственных, военных и общественных деятелях Гомеля и заберетесь на местные «Альпы».

Обзорные экскурсии в Гомеле

Must-see места ГомеляMust-see места ГомеляMust-see места Гомеля
30 за экскурсию
2.5 часа
4 отзыва
Узнать историю города над Сожем через памятники классицизма и образцы деревянного зодчества
На прогулке по одному из самых красивых городов Беларуси вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — Гомельским дворцово-парковым ансамблем. На территории городища услышите о древних и средневековых этапах, а у дворца Румянцевых и Паскевичей поговорим об интригующих легендах екатерининской эпохи, приемах классицизма и ландшафтных решениях. Кроме того, вы откроете самобытные кварталы с редкими образцами деревянного зодчества, где я расскажу об особенностях местного декоративного стиля. Встретите миниатюрные визитные карточки мира в секретном месте и отведаете горячий шоколад от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!

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