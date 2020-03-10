4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать историю города над Сожем через памятники классицизма и образцы деревянного зодчества

Вероника
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Вероника – ваш гид
На прогулке по одному из самых красивых городов Беларуси вы познакомитесь с его главной достопримечательностью — Гомельским дворцово-парковым ансамблем.

На территории городища услышите о древних и средневековых этапах, а у дворца Румянцевых и Паскевичей поговорим об интригующих легендах екатерининской эпохи, приемах классицизма и ландшафтных решениях.

Кроме того, вы откроете самобытные кварталы с редкими образцами деревянного зодчества, где я расскажу об особенностях местного декоративного стиля.

Встретите миниатюрные визитные карточки мира в секретном месте и отведаете горячий шоколад от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города (площадь Ленина)
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля

Что вас ожидает

Душа города — Гомельский дворцово-парковый ансамбль
На территории главной достопримечательности города не одно столетие разделяют соседство разные памятники архитектуры. Об истории древнего и средневекового Гомеля поговорим возле городища, а дальше переместимся к дворцовому комплексу Румянцевых и Паскевичей, где собрана самая богатая музейная коллекция раритетных предметов Беларуси. Я расскажу о таинственных кладах, современных балах и богатом собрании книг, ставших основой Российской государственной библиотеки в Москве. Также вы осмотрите мозаику часовни-усыпальницы княжеской семьи в псевдорусском стиле. И познакомитесь с принципами ландшафтного оформления территории — в теплое время увидите цветущие клумбы и такие экзотических растения, как гинкго-билоба, орех маньчжурский, катальпа и многие другие.

🐿 Все это время вашими попутчиками будут милые обитатели аллей — дружелюбные белочки, для которых можно заранее припасти орешки или семечки.

Прогулка по уютным улочкам Гомеля
Затем вы отправитесь гулять по красивым проспектам Гомеля, встречая множество ухоженных скверов и парков. Помимо рядовой застройки и рассказов о нынешнем быте местных жителей, вы откроете целые кварталы деревянного зодчества — уникальное явление для областных центров Беларуси. Осматривая старинные постройки, вы узнаете о местных особенностях резного декоративного стиля. Также я покажу секретное место, где вы увидите самые популярные достопримечательности мира в миниатюре. А по пути сделаем приятную паузу, заглянув за чашечкой вкусного и ароматного горячего шоколада от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. В том случае, если вы хотите осуществить ее на транспорте, стоимость экскурсии составит 20€/час.
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля
Must-see места Гомеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города (площадь Ленина).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Приветствую вас! Я историк и аттестованный экскурсовод по Гомелю. С радостью помогу вдохновиться своим родным городом и покажу его удивительные места. Всегда готовлю интересные факты об истории и, конечно, о людях, которые сделали Гомель краше и лучше. Я с удовольствием поделюсь советом, куда сходить, что попробовать, и раскрою секреты местных брендов. Сделав когда-то осознанный выбор профессии экскурсовода, еще ни разу не пожалела об этом, даже наоборот — превратила в свое хобби. Буду рада видеть вас на экскурсии!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Девушка, которая любит свой город. Девушка, которая представила город так, что и мы его полюбили.

Это невероятный экскурсовод, которая своим умиротворенным голосом поведала нам его прошлое и настоящее. Мы провели незабываемых почти 3 часа в приятнейшей компании Вероники. С удовольствием прогуливались дворцом, парком, улочками. Даже дождик нам был ни по чем, так увлеченно слушали рассказ.

Спасибо Вам, Вероника, за любовь к Вашему городу! Спасибо за то, что не ошиблись и выбрали именно Вас! Вдохновения Вам и легких туристов :)
22 августа 2019
Одна из лучших экскурсий, спасибо Веронике!
17 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Наш ребенок (мальчик 13лет) по началу страшился ее длительности (2часа 30мин), но все прошло на одном дыхании. Виктория смогла увлечь так, что мы не заметили, как прошло время. Всем рекомендуем!
Антон
6 мая 2019
Профессионал. Эксперт. Умница.

Практически, эталонная экскурсия в исполнении Вероники скрасила дождливый день, при этом превратив замечательный город Гомель из просто очередной точки на карте автопутешественников в место с интересной историей, показав его характер и приоткрыв его некоторые загадки.
Настоятельно рекомендую данную экскурсию всем гостям города.

Вероника, спасибо! Вы сделали наш день!
Будем очень рады, если появятся новые проекты экскурсий в Вашем исполнении.

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