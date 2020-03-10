4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Душа города — Гомельский дворцово-парковый ансамбль

На территории главной достопримечательности города не одно столетие разделяют соседство разные памятники архитектуры. Об истории древнего и средневекового Гомеля поговорим возле городища, а дальше переместимся к дворцовому комплексу Румянцевых и Паскевичей, где собрана самая богатая музейная коллекция раритетных предметов Беларуси. Я расскажу о таинственных кладах, современных балах и богатом собрании книг, ставших основой Российской государственной библиотеки в Москве. Также вы осмотрите мозаику часовни-усыпальницы княжеской семьи в псевдорусском стиле. И познакомитесь с принципами ландшафтного оформления территории — в теплое время увидите цветущие клумбы и такие экзотических растения, как гинкго-билоба, орех маньчжурский, катальпа и многие другие.

🐿 Все это время вашими попутчиками будут милые обитатели аллей — дружелюбные белочки, для которых можно заранее припасти орешки или семечки.

Прогулка по уютным улочкам Гомеля

Затем вы отправитесь гулять по красивым проспектам Гомеля, встречая множество ухоженных скверов и парков. Помимо рядовой застройки и рассказов о нынешнем быте местных жителей, вы откроете целые кварталы деревянного зодчества — уникальное явление для областных центров Беларуси. Осматривая старинные постройки, вы узнаете о местных особенностях резного декоративного стиля. Также я покажу секретное место, где вы увидите самые популярные достопримечательности мира в миниатюре. А по пути сделаем приятную паузу, заглянув за чашечкой вкусного и ароматного горячего шоколада от нашего кондитерского бренда — фабрики «Спартак», где всегда рады гостям!