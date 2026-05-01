Отправляемся вглубь Гродненской области, чтобы увидеть, как оживает история.
В Гольшанах и Крево я расскажу о двух легендарных белорусских замках и великих людях, которые были связаны с этими стенами.
А ещё проведу вас по старинным белорусским местечкам, где великолепные храмы соседствуют с уютной городской застройкой.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Гродно
12:00–14:00 — Жодишки с водяной мельницей 18 века — памятником истории и промышленной архитектуры. Редкая возможность увидеть, как оживают забытые технологии и традиции сельского хозяйства. Также посмотрите на Троицкий костёл 18 века. Ещё заглянем в костёл Архангела Михаила в Сморгони
14:15–14:30 — Новоспасск. Здесь ждут руины униатской церкви 18 века
14:40–15:40 — Крево. Посетите Кревский замок и костёл
15:50–16:05 — Боруны. Осмотрите костёл святых Петра и Павла
16:25–18:00 — Гольшаны: замок, живописная городская застройка и костёл святого Иоанна Крестителя
18:00–18:40 — ужин (по желанию)
21:00 — возвращение в Гродно
Вы узнаете:
- как жили люди в этих местах столетия назад
- какие здесь были обычаи и традиции
- как история предков влияет на современную белорусскую культуру
Организационные детали
- Едем на автомобиле Opel Zafira 2013 года (вместимость: 4 взрослых + 2 ребёнка), детское автокресло или бустер — по запросу
- Рекомендую взять с собой воду, перекус и немного наличных денег в белорусских рублях для покупки сувениров и билетов (в редких случаях оплата картой может быть недоступна)
Отдельно оплачивается посещение
- водяной мельницы в Жодишках — 30 бел. руб. (~ 780 ₽) за группу
- замка в Крево: взрослые — 3 бел. руб. (~ 80 ₽), школьники и студенты — 2 бел. руб. (~ 52 ₽), экскурсионное обслуживание — 15 бел. руб. (~ 390 ₽)
- Гольшанского замка: взрослые — 4 бел. руб. (~ 105 ₽), школьники и студенты — 4 бел. руб. (~ 80 ₽)
- питание в кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 172 туристов
Я коренной житель этого города, краевед и любитель истории. Много путешествую не только по Гродно и Гродненской области, но и по всей Беларуси, каждый раз открывая для себя новую удивительную грань нашей прекрасной страны. Готов поделиться с вами своими знаниями, впечатлениями и увлекательными маршрутами.
