Гродно — единственное место в стране, где на протяжении столетий действовали и дошли до наших дней резиденции князей литовских и королей Речи Посполитой.
В историческом центре сохранилась структура средневекового европейского города — идём рассматривать! Познакомимся с памятниками архитектуры, полюбуемся уникальными видами и вспомним замечательных людей.
В историческом центре сохранилась структура средневекового европейского города — идём рассматривать! Познакомимся с памятниками архитектуры, полюбуемся уникальными видами и вспомним замечательных людей.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь костёлом Святого Франциска Ксаверия с самыми старыми действующими в Европе курантами и чудотворной иконой
- Оцените Большую хоральную синагогу — самую старую, действующую в Беларуси.
- Поймёте, как одна из старейших улиц Гродно стала первой пешеходкой в Советском Союзе
- Побываете в историческом центре города — на Замковой горе
- На территории Нового замка оцените величие дворца, который был свидетелем самых трагичных страниц в судьбе Гродно с середины 18 века и до наших дней
И узнаете:
- Почему здесь построил свой замок король Речи Посполитой Стефан Баторий
- Какими травами известна самая старая аптека Беларуси
- Почему Большая хоральная синагога стала памятником архитектуры барокко и модерн
- Как красивейший гродненский дворик связан со студентами и епископами
Организационные детали
Оставшаяся часть стоимости оплачивается на месте в белорусских рублях по курсу на день проведения.
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Советской площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 377 туристов
Аттестованный экскурсовод, историк по образованию. Экскурсии по Гродно и Беларуси провожу с 2005 года. Работаю с организованными группами и индивидуальными путешественниками. Всегда учитываю пожелания и интересы заказчика. С удовольствием познакомлю с увлекательной историей и архитектурой белорусских городов. Уверена — вы полюбите Гродно, вам захочется вернуться сюда за новыми впечатлениями!
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии на «Гродно древний и прекрасный»
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно в зеркале эпох
Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Начало: На Советской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Гродно с гидом-историком
Исследовать древний Городен - самый европейский из белорусских городов
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пояс князя Гедимина: путешествие в Лиду - из Гродно
Исследовать самые значимые исторические локации Лиды, Мурованки и Щучина
Начало: На улице Б. Троицкая
Сегодня в 09:00
7 июн в 08:30
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
1400 ₽ за человека