Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Откройте для себя исторический район Городница и насладитесь органной музыкой в лютеранской кирхе. Уникальный маршрут ждет вас
Начало: Площадь Тызенгауза
Расписание: По субботам в 15:00
24 янв в 15:00
31 янв в 15:00
60 Br за человека
-
5%
Индивидуальная
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Экскурсия по Гродно откроет секреты кино и театра. Узнайте, где снимались знаменитые фильмы, и загляните за кулисы старейшего Театра кукол
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:30
26 янв в 09:30
65 Br за человека
