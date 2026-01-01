Мои заказы

Развлечения в Гродно

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Гродно, цены от 60 Br, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Загадочный район Городница + органный концерт
Пешая
2 часа
-
5%
36 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В тренде
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Расписание: в субботу в 15:00
24 янв в 15:00
31 янв в 15:00
1767 ₽1860 ₽ за человека
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия
Экскурсия по Гродно откроет секреты кино и театра. Узнайте, где снимались знаменитые фильмы, и загляните за кулисы старейшего Театра кукол
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:30
26 янв в 09:30
65 Br за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Загадочный район Городница + органный концерт;
  2. Загадочный район Городница + органный концерт;
  3. Театр и кино в Гродно: авторская экскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Гродно
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Пожарная каланча;
  2. Самое главное;
  3. Советская улица;
  4. Мирский замок;
  5. Несвижский замок;
  6. Набережная;
  7. Старый город;
  8. Беловежская пуща.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в январе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 1767 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
