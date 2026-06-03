Гродно умеет очаровывать с первого взгляда — старинными замками, уютными улочками, живописными видами на Неман и неспешной атмосферой.
Во время прогулки по историческому центру вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как переплетались судьбы Гродно с историей разных государств, и откроете для себя один из самых интересных городов Беларуси.
Во время прогулки по историческому центру вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как переплетались судьбы Гродно с историей разных государств, и откроете для себя один из самых интересных городов Беларуси.
Описание экскурсии
- Вы увидите два замка, расположенных на высоком берегу Немана. Старый замок XI века когда-то служил крепостью и резиденцией князей, а Новый замок XVIII века был построен как королевская резиденция.
- Мы прогуляемся по пешеходной Большой Троицкой улице, заглянем в Новый парк и на Аллею дружбы, увидим памятник в честь 850-летия Гродно.
- Особое место в маршруте займёт Коложская, или Борисоглебская, церковь XII века — одна из древнейших церквей Восточной Европы. Также мы увидим памятник, посвящённый Грюнвальдской битве.
- Далее посетим кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия — выдающийся памятник барокко XVII века с богатым интерьером и высокими шпилями.
- Рядом находится старейшая в Беларуси аптека-музей, расположенная в здании бывшего иезуитского монастыря. Здесь можно увидеть старинные аптечные инструменты, книги и манускрипты.
- Мы пройдём по Советской площади, где сочетаются разные архитектурные стили, увидим один из символов города — пожарную каланчу, а затем отправимся к Синагогальной площади и Большой хоральной синагоге, которая напоминает о богатой еврейской истории Гродно.
Организационные детали
- Оставшуюся часть вы оплачиваете только в белорусских рублях наличными.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 3747 туристов
Я представляю команду профессионалов, работающих в Гродно вот уже более 10 лет. Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца путешественников со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!
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