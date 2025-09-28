Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборГлавные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборАвторская экскурсия в Гродно
Познакомьтесь с Гродно через призму истории и знаменитостей. Откройте для себя места, где творилась история и жили известные личности
Начало: В районе старого ЗАГСА
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1690 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:15, в пятницу в 20:15 и 22:15
13 дек в 20:15
14 дек в 20:15
1853 ₽
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Гродно
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Расписание: в субботу в 15:00
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
1650 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей28 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 28 сентября 2025Все было очень классно
- ТТатьяна26 сентября 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 сентября 2025С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
- ЛЛепеха11 сентября 2025Королевский город ГродноДата посещения: 10 сентября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо огромное!
- ЕЕлена24 августа 2025Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великомДата посещения: 24 августа 2025Необычные факты из истории Гродно, неизвестные факты о знаменитых людях в рамках истории города, авторский оригинальный подход к подаче информации все это вы найдёте на экскурсии с Сергеем. Очень понравилось! Интересно , не скучно, познавательно.
- ММарина28 июля 2025Королевский город ГродноДата посещения: 19 июля 2025Посетили Гродно 19 июля.Нашим гидом была Анастасия,человек,который настолько любит сво дело и город.Экскурсия прошла великолепно, много интересной, познавательной, а самое главное не "сухой" информации.Анастасия провела экскурсию так, что хочется возвращаться и возвращаться в Гродно! СПАСИБО,Анастасия-вы СУПЕР!!!!
- ЦЦыганов26 июля 2025Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсииДата посещения: 26 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
- ННаталья14 июня 2025Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великомДата посещения: 4 июня 2025Хочу выразить огромную благодарность Сергею за проведенную экскурсию. Это было очень увлекательное путешествие по городу с погружением в историю с интересными подробностями (вне формата). Очень советую))))
- ААлакаева7 мая 2025Главные и тайные места ГродноДата посещения: 7 мая 2025Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
- ППавел8 декабря 2025Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
- ИИгорь2 декабря 2025Очень интересно, познавательно, не избито.
Сергей индивидуально подходит ко всем хотелкам экскурсантов и проводит экскурсию в удобном для них темпе и по. пожеланиях.
Любовь к своему городу и эрудиция экскурсовода приятно поражает.
- ААндрей28 ноября 2025Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
- ИИлья27 ноября 2025Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
- ТТатьяна24 ноября 2025Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
- ДДмитрий18 ноября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию по красивому городу! Было очень интересно и познавательно!
- ООлег15 ноября 2025Это самое лучше путешествие которое было со мной в жизни с гидами - такое знание деталей мелочей истории погруженность вовлеченность горящие глаза - до сих пор как перед глазами все!!!
- ММария12 ноября 2025Отличная прогулка получилась с Яном, несмотря на предшествующий ночной ураган и сильный ветер в процессе. Прошли весь маршрут, узнали много
- ВВиктория8 ноября 2025Гидом у нас была Светлана Николаевна. Интересно преподносила информацию, успели пройти весь маршрут, хотя время было у нас ограничено. Экскурсия понравилась.
- ООльга8 ноября 2025Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
- ООльга8 ноября 2025Сергей, спасибо за небанальную прогулку по вашему замечательному городу. Несмотря на то, что была высокая влажность, из-за чего было тяжеловато,
- ИИрина8 ноября 2025Великолепная экскурсия с Инной!
Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Гродно
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гродно в декабре 2025
Сейчас в Гродно в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1650 до 7900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Гродно на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 1159 ⭐ отзывов, цены от 1650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль