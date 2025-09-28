Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Гродно

Найдено 12 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Гродно, цены от 1650 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Королевский город Гродно
Пешая
3 часа
358 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Пешая
3 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторические сокровища Гродно
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.
Главные и тайные места Гродно
Пешая
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Главные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
5600 ₽ за всё до 7 чел.
Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
Пешая
2.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест
Прогулка по Гродно с коренным жителем, который расскажет о городе как палимпсесте, где переплетаются эпохи и события. Узнайте тайны и легенды города
Начало: На Советской площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Погрузитесь в историю Гродно на экспресс-прогулке. Узнайте о ключевых локациях и влиянии разных культур на город. Идеально для первого визита
Начало: В центре города
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Пешая
3 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Авторская экскурсия в Гродно
Познакомьтесь с Гродно через призму истории и знаменитостей. Откройте для себя места, где творилась история и жили известные личности
Начало: В районе старого ЗАГСА
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
1690 ₽ за человека
Прогулка по Гродно с реставратором
Пешая
3 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Познакомьтесь с историей Гродно через призму веков! Вас ждут замки, церкви и удивительные факты о городе, которые откроет опытный реставратор
Начало: На Замковой улице 19
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5607 ₽ за всё до 10 чел.
«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
5%
166 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Начало: В районе замков
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 20:15, в пятницу в 20:15 и 22:15
13 дек в 20:15
14 дек в 20:15
1853 ₽1950 ₽ за человека
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
На машине
3.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
Осмотреть старинные храмы, заглянуть в уютные дворики и узнать о закате могущественного государства
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Летописный Гродно
Пешая
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Летописный Гродно
Увидеть главные достопримечательности и почувствовать шарм города в пейзажах и архитектуре
Начало: У Синагоги
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Гродно на прогулке с историком
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и панорамами
Начало: На Фарном костеле
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
1650 ₽ за человека
Загадочный район Городница + органный концерт
Пешая
2 часа
32 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Погрузитесь в атмосферу Гродно 18 века, посетив исторический район Городница и насладившись органным концертом в кирхе
Начало: На площади Тызенгауза
Расписание: в субботу в 15:00
13 дек в 15:00
20 дек в 15:00
1650 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    28 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 28 сентября 2025
    Все было очень классно
  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 сентября 2025
    С Гродно знакомил нас Игорь. Провез по всем знаковым и малознакомым местам, улицам и улочкам, дворикам и дворам, показал все
    читать дальше

    достопримечательности. Хорошо знает и любит город, бережно и грамотно подает материал. Историк и археолог- человек неравнодушный к своему краю и пожеланиям экскурсантов. Время прошло наполненно и интересно. Спасибо за профессионализм!

  • Л
    Лепеха
    11 сентября 2025
    Королевский город Гродно
    Дата посещения: 10 сентября 2025
    Очень интересная и познавательная экскурсия, спасибо огромное!
  • Е
    Елена
    24 августа 2025
    Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
    Дата посещения: 24 августа 2025
    Необычные факты из истории Гродно, неизвестные факты о знаменитых людях в рамках истории города, авторский оригинальный подход к подаче информации все это вы найдёте на экскурсии с Сергеем. Очень понравилось! Интересно , не скучно, познавательно.
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Королевский город Гродно
    Дата посещения: 19 июля 2025
    Посетили Гродно 19 июля.Нашим гидом была Анастасия,человек,который настолько любит сво дело и город.Экскурсия прошла великолепно, много интересной, познавательной, а самое главное не "сухой" информации.Анастасия провела экскурсию так, что хочется возвращаться и возвращаться в Гродно! СПАСИБО,Анастасия-вы СУПЕР!!!!
  • Ц
    Цыганов
    26 июля 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Дата посещения: 26 июля 2025
    Экскурсия очень понравилась. Игорь отличный эрудированный экскурсовод, обладает массой интересной информации, умеет подстроится под интересы экскурсантов. И во время пешеходной
    читать дальше

    и во время автомобильной части экскурсии останавливался и давал возможность сделать фотографии. Во время экскурсии получили много интересной информации по истории и жизни Гродно.

  • Н
    Наталья
    14 июня 2025
    Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
    Дата посещения: 4 июня 2025
    Хочу выразить огромную благодарность Сергею за проведенную экскурсию. Это было очень увлекательное путешествие по городу с погружением в историю с интересными подробностями (вне формата). Очень советую))))
  • А
    Алакаева
    7 мая 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Дата посещения: 7 мая 2025
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
    читать дальше

    не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию!

  • П
    Павел
    8 декабря 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Были на экскурсии 4 декабря 2025 года, экскурсия очень понравилась, экскурсия очень информативная, Андрей в ходе экскурсии не только рассказывает
    читать дальше

    про историю города, но так же показывает места где можно вкусно покушать и дает перерывы на кофе. Экскурсия понравилась, 5 из 5👌🏻

  • И
    Игорь
    2 декабря 2025
    Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
    Очень интересно, познавательно, не избито.
    Сергей индивидуально подходит ко всем хотелкам экскурсантов и проводит экскурсию в удобном для них темпе и по. пожеланиях.
    Любовь к своему городу и эрудиция экскурсовода приятно поражает.
    Очень интересно, познавательно, не избито.
    Сергей индивидуально подходит ко всем хотелкам экскурсантов и проводит экскурсию в удобном для них темпе и по. пожеланиях.
    Любовь к своему городу и эрудиция экскурсовода приятно поражает.
  • А
    Андрей
    28 ноября 2025
    Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии
    Игорь провел для прекрасную экскурсию, и даже непогода не испортила впечатление о городе. Очень рекомендуем Игоря как прекрасного экскурсовода, превосходного знающего и любящего свой город.
  • И
    Илья
    27 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также
    читать дальше

    интерес в своих слушателях.
    Увидели и узнали историю различных мест замечательного города, а после экскурсии гид провел нас в Костёл, где мы смогли услышать орган.
    Андрей также подсказал, где можно вкусно поесть и попить кофе, чтобы согреться (на улице было прохладно).

    Спасибо огромное за интересно проведенное время!

    Очень благодарны нашему гиду Андрею за невероятно интересное путешествие по Гродно. Видно, что человек горит своей работой и зажигает также интерес в своих слушателях.
    Увидели и узнали историю различных мест замечательного города, а после экскурсии гид провел нас в Костёл, где мы смогли услышать орган.
    Андрей также подсказал, где можно вкусно поесть и попить кофе, чтобы согреться (на улице было прохладно).

    Спасибо огромное за интересно проведенное время!
  • Т
    Татьяна
    24 ноября 2025
    Главные и тайные места Гродно
    Добрый день! Были в Гродно 23-24 ноября. Нам очень понравилось. Наш гид Андрей рассказал нам всю историю города, прогуляться с
    читать дальше

    нами по центру, рассказал, чем занимались местные жители, чем интересовались, как проводили время. Побывали рядом со старым и новым замками, в самой старой церкви, в синагоге. Андрей подсказал, где можно выпить самый вкусный кофе, вкусно и недорого поесть в центре, что привезти из Белоруссии как сувенир. Вместо намеченных 2.5 часов он был с нами 4 часа и при этом время пролетело незаметно. Всем рекомендуем!!!

  • Д
    Дмитрий
    18 ноября 2025
    Летописный Гродно
    Спасибо за прекрасную экскурсию по красивому городу! Было очень интересно и познавательно!
  • О
    Олег
    15 ноября 2025
    Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
    Это самое лучше путешествие которое было со мной в жизни с гидами - такое знание деталей мелочей истории погруженность вовлеченность горящие глаза - до сих пор как перед глазами все!!!
  • М
    Мария
    12 ноября 2025
    Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
    Отличная прогулка получилась с Яном, несмотря на предшествующий ночной ураган и сильный ветер в процессе. Прошли весь маршрут, узнали много
    читать дальше

    нового и интересного, получили рекомендации к посещению музеев и других исторических объектов, а также где вкусно перекусить и чего особенного привезти домой. Ян - прекрасный рассказчик, отлично ориентирующийся в исторических вопросах, приятный собеседник, готовый всегда помочь разобраться как возникающими в процессе экскурсии, так и с бытовыми вопросами путешественников.

  • В
    Виктория
    8 ноября 2025
    Королевский город Гродно
    Гидом у нас была Светлана Николаевна. Интересно преподносила информацию, успели пройти весь маршрут, хотя время было у нас ограничено. Экскурсия понравилась.
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Вечерний Гродно на прогулке с историком
    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были
    читать дальше

    с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!

    Провели замечательный вечер в компании Андрея! Большая благодарность за теплую атсмосферу, внимательность, за интересную и легкую подачу информации. Мы были с детьми 11 и 16 лет, всем очень понравилось! Теперь будем мечтать о следующей поездке в волшебный Гродно летом и, очень надеюсь, еще одной экскурсии с Андреем. Рекомендую от души!
  • О
    Ольга
    8 ноября 2025
    Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
    Сергей, спасибо за небанальную прогулку по вашему замечательному городу. Несмотря на то, что была высокая влажность, из-за чего было тяжеловато,
    читать дальше

    сама экскурсия получилась абсолютно неутомительной. Прогулка с харизматичным и располагающим к себе местным жителем с обширными знаниями в области истории города 19-20 вв - что может быть лучше?)) Спасибо вам за прекрасные впечатления!

  • И
    Ирина
    8 ноября 2025
    Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
    Великолепная экскурсия с Инной!
    Однозначно рекомендую!

