Индивидуальная обзорная экскурсия по Гродно:

история в камне.

Приглашаем вас на индивидуальную прогулку по одному из самых атмосферных и сохранившихся городов Беларуси — Гродно. Маршрут охватывает ключевые достопримечательности, которые рассказывают о многовековой и многонациональной истории города, где переплелись судьбы Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи. Вы увидите великолепные храмы, древние замки, уютные площади и живописные набережные, ощутив уникальный дух города над Неманом. Архитектурные жемчужины:

от барокко до классицизма

Экскурсия начнётся с посещения Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия — выдающегося памятника барокко XVII века с богатым интерьером и высокими шпилями. Рядом расположена старейшая в Беларуси Аптека-музей в здании иезуитского монастыря, где хранятся старинные инструменты и манускрипты. Мы прогуляемся по Советской площади, отражающей разные архитектурные стили, и увидим символ города — пожарную каланчу. Далее путь лежит к Синагогольной площади с Большой хоральной синагогой, свидетельствующей о богатой еврейской истории Гродно.

Замки, храмы и набережная

Вы осмотрите два замка, стоящих на высоком берегу Немана: Старый замок (XI век), бывший крепостью и резиденцией князей, и Новый замок (XVIII век), построенный как королевская резиденция. Мы пройдём по пешеходной Большой Троицкой улице, заглянем в Новый парк и на Аллею дружбы, увидим памятник в честь 850-летия Гродно. Завершающим аккордом станет посещение уникальной Коложской (Борисоглебской) церкви XII века — одной из древнейших в Восточной Европе, а также памятника, посвящённого сражению на Грюнвальде. Важная информация: