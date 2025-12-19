Индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру Гродно.
Вы увидите соборы, замки, старинные площади, синагогу, уникальную Коложскую церковь и другие знаковые места, раскрывающие богатую историю города.
Вы увидите соборы, замки, старинные площади, синагогу, уникальную Коложскую церковь и другие знаковые места, раскрывающие богатую историю города.
Описание экскурсии
Индивидуальная обзорная экскурсия по Гродно:
история в камне.
Приглашаем вас на индивидуальную прогулку по одному из самых атмосферных и сохранившихся городов Беларуси — Гродно. Маршрут охватывает ключевые достопримечательности, которые рассказывают о многовековой и многонациональной истории города, где переплелись судьбы Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой и Российской империи. Вы увидите великолепные храмы, древние замки, уютные площади и живописные набережные, ощутив уникальный дух города над Неманом. Архитектурные жемчужины:
от барокко до классицизма
Экскурсия начнётся с посещения Кафедрального собора Святого Франциска Ксаверия — выдающегося памятника барокко XVII века с богатым интерьером и высокими шпилями. Рядом расположена старейшая в Беларуси Аптека-музей в здании иезуитского монастыря, где хранятся старинные инструменты и манускрипты. Мы прогуляемся по Советской площади, отражающей разные архитектурные стили, и увидим символ города — пожарную каланчу. Далее путь лежит к Синагогольной площади с Большой хоральной синагогой, свидетельствующей о богатой еврейской истории Гродно.
Замки, храмы и набережная
Вы осмотрите два замка, стоящих на высоком берегу Немана: Старый замок (XI век), бывший крепостью и резиденцией князей, и Новый замок (XVIII век), построенный как королевская резиденция. Мы пройдём по пешеходной Большой Троицкой улице, заглянем в Новый парк и на Аллею дружбы, увидим памятник в честь 850-летия Гродно. Завершающим аккордом станет посещение уникальной Коложской (Борисоглебской) церкви XII века — одной из древнейших в Восточной Европе, а также памятника, посвящённого сражению на Грюнвальде. Важная информация:
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Дополнительных расходов нет.
Ежедневно, время по договоренности
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия
- Аптека-музей
- Советская площадь
- Старый замок
- Новый замок
- Пожарная каланча
- Синагогольная площадь и Большая хоральная синагога
- Большая Троицкая улица
- Новый парк и Аллея дружбы
- Памятник 850-летию Гродно
- Коложская (Борисоглебская) церковь
- Памятник сражению на Грюнвальде
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кирова, 11
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Дополнительных расходов нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Гродно
Похожие экскурсии из Гродно
Индивидуальная
до 7 чел.
Главные и тайные места Гродно
Прогулка по Гродно: откройте его достопримечательности и тайны, от Фарного костёла до Монашеской тропы, узнайте истории города
Начало: У Фарного костёла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Гродно: 3 грани города за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Гродно за 3 часа: исторический центр, королевские замки и храмы. Узнайте о людях, которые вершили историю города
Завтра в 11:30
22 дек в 15:00
6850 ₽ за всё до 5 чел.