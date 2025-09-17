Открыть богатое наследие города на обзорной экскурсии по историческому центру
Гродно — самый европейский город Беларуси, а ещё и один из самых красивых и уютных в стране. Гуляя по живописным улочкам, вы познакомитесь с историей замков и дворцов. Осмотрите барочный костёл и увидите манускрипты в иезуитской аптеке. «Прочитаете» целую архитектурную энциклопедию на одной площади. И узнаете о скрытых сокровищах Гродно, от таинственных подземелий до удивительных легенд.
Описание экскурсии
Костёл Святого Франциска. Архитектурное чудо, символ богатой истории и культурного наследия города. Вы увидите храм, построенный в стиле барокко в 17 веке, полюбуетесь его высокими шпилями, роскошными фресками и изысканными резными элементами.
Иезуитская аптека-музей. Расположена в здании бывшего монастыря иезуитов 18 века. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя аптечные инструменты, манускрипты и старинные лекарства.
Советская площадь. Живой артефакт истории, отражающий многообразие эпох и культурных влияний. Мы рассмотрим образцы самых разных архитектурных стилей — от Ренессанса и барокко до модерна и классицизма.
Пожарная каланча. Памятник, символизирующий древние методы предупреждения о пожарах в городе.
Старый замок. Построен в 11 веке на берегу реки Неман, служил как крепостью и резиденцией, так и зимним дворцом литовских и польских королей.
Новый замок. Построен в стиле барокко в начале 18 века по приказу короля Польши и великого герцога Литвы Августа II Сильного.
Кроме того, в программе: Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой, Большая Троицкая улиц с исторической застройкой, Новый парк, Аллея дружбы, стела к 850-летию образования Гродно, Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века, а также памятник сражению на Грюнвальде.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
На сайте вы оплачиваете 22%. Оставшуюся часть вы оплачиваете только в белорусских рублях наличными
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Гродно
Провёл экскурсии для 2839 туристов
Экскурсия проводится командой профессионалов, работающих в городе Гродно вот уже более 10 лет. Нам было важно создать продукт, который сможет зажигать сердца путешественников со всех уголков Беларуси и других стран. Сделать этот так, чтобы город Гродно откликнулся в душе у каждого. Именно поэтому во время сити-тура происходит настоящее волшебство. Ваше самое необычное путешествие — наш приоритет. До скорой волшебной встречи!
Отзывы и рейтинг
Максим
17 сен 2025
Недавно побывали на экскурсии по Городу, и это было просто великолепно! Мы посетили исторические места, уютные улочки и потрясающие виды, о которых не знали даже местные жители. Гид действительно погружает читать дальше
в атмосферу города, рассказывая не только об исторических событиях, но и делая акцент на культуре и традициях.
Мы много раз брали экскурсии в других городах, но эта по-настоящему удивила. В других местах гиды, конечно, были хороши, но здесь был настоящий профессионал, который с большим энтузиазмом и любовью к своему делу передавал всю атмосферу города. Все было прекрасно организовано, а сам рассказ — увлекательным и информативным, без излишней перегрузки фактами, что позволило все воспринять с интересом и удовольствием.
Очень благодарны за такой опыт и искренне рекомендуем эту экскурсию!
Артур
17 сен 2025
Это была невероятная экскурсия по Городу! Мы с удовольствием прогулялись по его улочкам и узнали много нового. Очень чувствуется любовь к этому городу, и экскурсия стала настоящим открытием. Гид — настоящий профессионал, отлично и увлекательно рассказывает, каждый момент воспринимался с интересом. Всем рекомендую!