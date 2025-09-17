Гродно — самый европейский город Беларуси, а ещё и один из самых красивых и уютных в стране. Гуляя по живописным улочкам, вы познакомитесь с историей замков и дворцов. Осмотрите барочный костёл и увидите манускрипты в иезуитской аптеке. «Прочитаете» целую архитектурную энциклопедию на одной площади. И узнаете о скрытых сокровищах Гродно, от таинственных подземелий до удивительных легенд.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Костёл Святого Франциска. Архитектурное чудо, символ богатой истории и культурного наследия города. Вы увидите храм, построенный в стиле барокко в 17 веке, полюбуетесь его высокими шпилями, роскошными фресками и изысканными резными элементами.

Иезуитская аптека-музей. Расположена в здании бывшего монастыря иезуитов 18 века. Вы погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя аптечные инструменты, манускрипты и старинные лекарства.

Советская площадь. Живой артефакт истории, отражающий многообразие эпох и культурных влияний. Мы рассмотрим образцы самых разных архитектурных стилей — от Ренессанса и барокко до модерна и классицизма.

Пожарная каланча. Памятник, символизирующий древние методы предупреждения о пожарах в городе.

Старый замок. Построен в 11 веке на берегу реки Неман, служил как крепостью и резиденцией, так и зимним дворцом литовских и польских королей.

Новый замок. Построен в стиле барокко в начале 18 века по приказу короля Польши и великого герцога Литвы Августа II Сильного.

Кроме того, в программе: Синагогольная площадь с Большой хоральной синагогой, Большая Троицкая улиц с исторической застройкой, Новый парк, Аллея дружбы, стела к 850-летию образования Гродно, Коложская (Борисоглебская) церковь 12 века, а также памятник сражению на Грюнвальде.

Организационные детали