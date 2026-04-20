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меня этот отзыв стал неожиданностью. Но если вам было скучно — значит, в этот раз я действительно не попала в ваш темп и ожидания.

Учту ваше замечание про плотность рассказа. Для других гостей могу пообещать, что следующая экскурсия будет насыщеннее фактами и динамичнее.

Спасибо, что нашли время написать. Это помогает стать лучше.