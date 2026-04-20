Я покажу вам Гродно как важнейший политический и административный центр Речи Посполитой.
Мы пройдём путь от последнего трагического аккорда государственности в Новом замке до её зарождения и расцвета в Старом. Побываем на месте упокоения великого короля и понаблюдаем за судьбами правившей элиты.
Мы пройдём путь от последнего трагического аккорда государственности в Новом замке до её зарождения и расцвета в Старом. Побываем на месте упокоения великого короля и понаблюдаем за судьбами правившей элиты.
Описание экскурсии
- Новый замок. Я расскажу о «немом сейме», который проходил в его стенах.
- Старый замок. Мы поговорим о самом известном представителе нашего города — Стефане Батории.
- Бернардинский костёл. Вы выясните, что изначально планировали построить на его месте.
- Фарный костёл. Осмотрим здание снаружи и внутри. Я раскрою принципы и особенности его постройки и истории.
- И многое другое.
На маршруте
- Вы узнаете, как зарождалось государство и как оно распалось.
- Выясните, кому поклонялись в древние времена и во что верила привелигированная шляхта.
- Побываете там, где молились короли.
- Представите себе атмосферу европейского Гродно времён ВКЛ и Речи Посполитой.
- Услышите о здании, построенном наоборот, драматическом театре, особняках купца Муравьёва и женском монастыре.
в понедельник и пятницу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нового замка
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 159 туристов
Я человек, влюблённый в историю, и готова влюбить вас! Очень рада новым знакомствам и помочь вам в познании нашей замечательной страны. Могу провести пешеходные экскурсии по своему родному городу Гродно и покатать по Беларуси на комфортабельном автомобиле.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все прошло отлично. Мы первый раз в Гродно и хотели ознакомиться именно с исторической стороны. Алина потрясающий рассказчик, на все вопросы ответила, много мест посоветовала
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Экскурсия не понравилась, история города совсем не заинтересовала ввиду скудного рассказа, иногда повисала полная тишина и приходилось задавать много вопросов, ответы на которые также были не очень точными или развернутыми.
Алина
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо за честность. Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
Я видела ваши улыбки во время прогулки, поэтому для
Спасибо за честность. Мне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.
Я видела ваши улыбки во время прогулки, поэтому для
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