Е Елена Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Отличная экскурсия, на автомобиле успели максимально охватить памятники архитектуры.

Л Любовь Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии Игорь, прекрасный гид! Очень много знающий и любящий свой город! Очень профессионально подошел к экскурсии. Спасибо!

Е Елена Гродно - древний и вечно молодой Понравилась заряженность и знания Антон не. Получали ответы на все вопросы. Было четко, интересно, по факту и без воды.. легко и не скучно. Советую.

Ю Юлия Гродно - древний и вечно молодой Местами затянуто. Повествование шло часто около проезжей части. Ничего не было слышно.

M Milacheva Гродненские must-see, их легенды и история - на автопешеходной экскурсии читать дальше аспектов. Мы с благодарностью оценили заботу гида также и на уровне рекомендаций и советов. В общем, если не выберете этого гида - точно обделите себя)) Экскурсия восхитительная! Оригинальная и небанальная. Глубокая, видно человек не только хорошо разбирается, но хочет и может довести информацию с разных