Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гродно
Вас ждёт увлекательное путешествие по Гродно: замки, костёлы и легенды города откроются с новой стороны. Присоединяйтесь к автопешеходной экскурсии
Начало: По вашему адресу
23 апр в 18:00
15 мая в 18:00
6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гродно - древний и вечно молодой
Прогулка по историческому центру Гродно с посещением королевских замков, старинных храмов и уютных улочек. Узнайте о прошлом города и его жителях
Начало: На площади Советская
Завтра в 14:30
23 апр в 14:30
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродно поликонфессиональный
Исследовать город в свете истории религий
Начало: На Советской площади
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 апреля 2025Отличная экскурсия, на автомобиле успели максимально охватить памятники архитектуры.
- ЛЛюбовь10 апреля 2025Игорь, прекрасный гид! Очень много знающий и любящий свой город! Очень профессионально подошел к экскурсии. Спасибо!
- ЕЕлена23 марта 2025Понравилась заряженность и знания Антон не. Получали ответы на все вопросы. Было четко, интересно, по факту и без воды.. легко и не скучно. Советую.
- ЮЮлия11 марта 2025Местами затянуто. Повествование шло часто около проезжей части. Ничего не было слышно.
- MMilacheva9 марта 2025Экскурсия восхитительная! Оригинальная и небанальная. Глубокая, видно человек не только хорошо разбирается, но хочет и может довести информацию с разных
- ААнна5 февраля 2025Спасибо Антонине за прекрасную экскурсию. Антонина-замечательный, вежливый и внимательный экскурсовод, рассказала много интересного, ответила на все вопросы от того, какие музеи и интересные места посетить, до рекомендаций по лучшим кофейням. Очень рекомендуем Антонину! Спасибо❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Костёл и монастырь бернардинцев»
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