Индивидуальная
до 10 чел.
Из Гродно - к романтичным белорусским замкам
Погрузитесь в историю и романтику белорусских замков. Путешествие через Новогрудок, Мир и Несвиж откроет вам тайны прошлого и легенды этих мест
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
13 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Гродно в главные замки Беларуси - и обратно
Увидеть Мир, Несвиж и Новогрудок
Начало: По договорённости с организатором
8 июл в 08:00
9 июл в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Погрузитесь в атмосферу истории, посетив Мирский и Несвижский замки. Комфортный трансфер из Гродно обеспечит удобство и безопасность вашего путешествия
Начало: От места вашего пребывания в Гродно
Завтра в 08:00
25 июн в 08:00
16 026 ₽
22 893 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья23 мая 202515.05.25 ездили к замкам, погода подвела и сильно (ВЕТЕР+ДОЖДИК), но общее впечатление от исторических мест это не испортило. Однозначно рекомендую
- ЕЕлена23 марта 2025Чудесные места и интересные исторические факты. Нашей группе очень повезло с экскурсоводом Александрой. Обязательно к посещению 👍
- ММаргарита1 мая 2024Приятный, вежливый, коммуникабельный гид! Светлана рассказывает информацию в интересном и необходимом объёме, создаёт душевную атмосферу. День получился насыщенным и познавательным!
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Несвижский замок»
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