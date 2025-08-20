читать дальше

рассказала нам много интересного. Она очень любит свой город, и так можно познакомиться и понять белорусов. По моим ощущениям она знает каждый уголок этого города. Где поесть, что выпить, где потусоваться, что посмотреть и купить. Целую вас дорогая, если вы это читаете 😘

3. Водитель душка и ездил очень хорошо;)

Открывал и закрывал дверь. Даже приветственной водичкой угостили.

4. С городом действительно удалось познакомиться и еще сложить свое впечатление от общей архитектуры города. Плюс интересные, красивые строения города посмотреть.

5. Наверное пешеходная экскурсия это хорошо, но мне хотелось увидеть чуть-чуть больше чем сам центр.



Итог: я получила то что хотела, а это самое главное.



Если обращать внимание на всю ту красоту и масштабность, что нас окружает, то можно остаться очень довольным.



Всем любви, добра и мира! 🥰