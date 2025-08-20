Мои заказы

Познакомиться с Минском

Архитектура, история, люди
Минск удивляет и восхищает — чистотой, историей, современностью.

На этой обзорной экскурсии вы не просто увидите столицу Беларуси, а почувствуете её атмосферу, ритм и характер. Мы покажем ключевые локации и расскажем об истории Минска — от Средневековья до наших дней.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает:

Вы увидите

Красный костёл, Дом Правительства, Национальную библиотеку, набережную Свислочи, Троицкое предместье, здание КГБ и другие знаковые локации Минска.
Будем делать остановки, прогуливаться и по желанию заходить внутрь.

Мы расскажем:

  • Почему Минск называют самым европейским городом СНГ
  • Чем отличается архитектура довоенного и послевоенного Минска
  • Как устроен город, почему он такой чистый и удобный
  • Где найти самые атмосферные улочки и дворики

А ещё поговорим:

  • О советской архитектуре и сталинском ампире
  • Культуре, быте и транспорте города сегодня
  • Памятниках, символах и легендах Минска

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • Часть экскурсии — автомобильная, часть — пешая
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в библиотеку — 6 бел. руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Возможно провести экскурсию для компании 4-7 чел. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Минске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 64 туристов
Меня зовут Иван. Я — индивидуальный предприниматель с лицензией на пассажирские перевозки. Я и моя команда работаем по всей Беларуси и за её пределами. Основное направление — экскурсии, трансферы, междугородние
поездки. Гарантируем профессиональный подход, безопасность и пунктуальность. Все документы оформлены в соответствии с законодательством: лицензия, страховка на транспорт и пассажиров, техосмотр. Пассажирские перевозки осуществляются на комфортабельном микроавтобусе до 8 человек. Авто оборудовано микрофоном, кондиционером и просторным багажным отделением. Чистота, уют и безопасность — наш приоритет в каждой поездке.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
Юлия
20 авг 2025
Понравилось все: чистый, просторный автомобиль, стиль вождения- спасибо за это водителю Андрею. Сама экскурсия прошла четко по плану: встретили у отеля, на пути остановки в знаковых местах. (в т. ч.
и тех, которые не входят в обычный экскурсионный маршрут). Спасибо экскурсоводу Екатерине за возможность посмотреть Минск и влюбиться в этот город. Узнали много нового, хотя к поездке готовились и читали дополнительные материалы. Очень понравился стиль проведения экскурсии: от небольшой викторины до угощения конфетами местного производства. Спасибо!
Отдельное спасибо Ивану за организацию данной поездки, несомненно рекомендуем данную компанию!
Конечно же, при следующем посещении Беларуси, будем знать, куда обращаться!

E
Ekaterina
19 июл 2025
Спасибо Алле -нашему экскурсоводу, достаточно и о важном про Минск, экскурсия авто -пешеходная, то что нужно с детьми и для первого знакомства с Минском!)
Алена
Алена
5 июл 2025
Рекомендую вам этих ребят для ознакомления с Минском.
1. Сразу предложили минивэн на замену седану. Я согласилась за доп. плату, так как живем один раз. Комфортное передвижение это благо.
2. Гид Галина
рассказала нам много интересного. Она очень любит свой город, и так можно познакомиться и понять белорусов. По моим ощущениям она знает каждый уголок этого города. Где поесть, что выпить, где потусоваться, что посмотреть и купить. Целую вас дорогая, если вы это читаете 😘
3. Водитель душка и ездил очень хорошо;)
Открывал и закрывал дверь. Даже приветственной водичкой угостили.
4. С городом действительно удалось познакомиться и еще сложить свое впечатление от общей архитектуры города. Плюс интересные, красивые строения города посмотреть.
5. Наверное пешеходная экскурсия это хорошо, но мне хотелось увидеть чуть-чуть больше чем сам центр.

Итог: я получила то что хотела, а это самое главное.

Если обращать внимание на всю ту красоту и масштабность, что нас окружает, то можно остаться очень довольным.

Всем любви, добра и мира! 🥰

